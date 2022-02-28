Sadece askeri değil, sivil darbeleri de tarihin çöp tenekesine atacak tarihi bir demokrasi uzlaşması...

Evet, gerçekten tarihi bir gün.

Bilkent Zirvesi'ni T24'ün

canlı yayınından izliyorum.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda

altı muhalefet partisi, tarihi bir uzlaşmanın

altına imza atmak üzere buluşmuş durumda.

Sadece askeri değil,

sivil darbelerin de tarihe karıştığı,

tarihin çöp tenekesine atıldığı

bir döneme adım atılıyor.

Bunun için tarihi bir gün diyorum.

Bir "sivil darbe"nin ürünü olan

bir "tek adam" rejimine son verecek

bir başlangıç olduğu için tarihi bir gün...

Türkiye'yi darbelerden ve "ikinci sınıf"

demokrasilerden kurtaracak

bir ilk adım olduğu için tarihi bir gün...



Tarihimizde hep tepeden gelmiş

rejim değişiklikleri geleneğini kıracağı için

tarihi bir gün...

Cumhuriyetimizin demokrasiyle

taçlandırılacağı

bir dönemin kapısı aralandığı için

tarihi bir gün...

Türkiye çok partili siyasal hayata

1946'da adım attı.

Ve o zamandan beri hep kavgayla

patırtı gürültüyle geçti yıllar,

Türkiye'nin kayıp yılları...

Demokrasinin "ikinci sınıfı"ndan

bir türlü kurtulamadık.

Liderler, partiler birbirleriyle

gırtlak gırtlağa didişmeyi siyaset bellediler,

hatta demokrasi sandılar.

Demokrasinin temel ilke ve kurumları

üzerinde uzlaşma sağlayıp

böyle bir ortak platformda

siyaset yapmak hiç akıllarına gelmedi.

Ya da böyle bir "siyaset kültürü"nden,

"uzlaşma geleneği"nden

zaten yoksun olduklarından böyle bir

demokrasinin yolu nasıl açılır bilemediler.

Bu nedenle onar yıllık aralarla gelen

"askeri darbeler"e her seferinde teslim oldular.

Darbelerin çektiği kırmızı çizgileri

ve "idam sehpaları"nı sineye çekip

sözde demokrasi oyununa devam ettiler.

1950'ler Bayar-Menderes-İnönü

kavgasıyla geçti.

1960'ta "27 Mayıs darbesi"yle idamlar,

hapisler, siyaset yasakları geldi.

1960'larda İnönü-Demirel-Ecevit

kavgalarını yaşadık.

1971'de yine bir askeri darbe,

12 Mart vurdu ve yine idam sehpaları kuruldu.

1970'ler Demirel-Ecevit didişmeleriyle

geçip gitti, 1980'in 12 Eylül'ünde

bir sabah vakti yine tank sesiyle uyandık.

Ve yine darağaçları kuruldu,

siyaset yasakları devreye sokuldu.

Ama bu kez de askeri darbelere karşı direnmek,

kendi aralarında uzlaşarak sivil bir anayasa yapmak,

demokrasi için ortak bir platform kurmak sivil siyasetçilerimizin

akıllarına gelmedi.

Türkiye'nin son elli yılında,

askeri darbe süreçlerinde görmediğimiz bir

demokrasi ittifakı

bu kez altı parti tarafından

"sivil darbe"ye karşı inşa ediliyor.

Bu bir ilktir tarihimizde

ve bunun için de tarihidir.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun,

İyi Parti lideri Akşener'in,

Deva Partisi lideri Babacan'ın,

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun,

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun,

Demokrat Parti lideri Uysal'ın

önce demokrasi diyerek

birlikte yola çıkmalarını alkışlıyorum.

Ve HDP konusu...

Yazımı bir son sözle noktalıyorum:

Bu "demokrasi ittifakı"nın daha güçlenmesi,

ve etkili biçimde hayata geçirilmesi için

HDP'nin gözardı edilmesi gibi

bir hataya düşülmesinden özenle

kaçınmak da bir "demokrasi görevi"dir.

Bu da sakın ola unutulmasın!