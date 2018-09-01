Kökü dışarıda edebiyatından dış düşman edebiyatına...

Eskiden kökü dışarda edebiyatı vardı. Bugün de dış düşman edebiyatı var. Derler ki:

Türkiye'nin güçlenmesini

istemeyen dış güçler var, bize

ekonomik savaş açtılar; bu bir

'ekonomik terör'dür; dolardaki

zıplamanın ekonomik temeli

yoktur!

Böyle diyorlar ama yersen...

İnandırıcılığı yok.

Doların alıp başını gitmesinde asıl rolü bozuk ekonomik temel oynuyor. Dolar, Başkan Trump'ın iki tweeti nedeniyle kanatlanmıyor.

Dolar, ekonomide bugüne kadar biriken yanlışlardan dolayı bizim Lira'yı pula çevirmeyi sürdürüyor.

Eğer ekonomik dengeler yerli yerinde olsaydı, ekonomi kaç yıldır rayında gitseydi, bugün dolar makul seviyede olurdu.

Ama sen hata üstüne hata yaptın.

Hem ekonomide hem siyasette dengeleri bozdun.

Eski zamanlarda olduğu gibi, çözüm değil sorun biriktiren bir ülke haline getirdin Türkiye'yi.

Hiç laf dinlemedin.

Piyasayla inatlaştın.

Sorunlar böyle derinleşti.

Tekrar ediyorum:

Ekonomide ciddi sorunlar olmasaydı, Trump'ın tweetleri vız gelir tırıs giderdi.

Sorun varsa, yanlışta diretiyorsan, evet, işte o zaman dış güçler soruna parmak sokar ve yumuşak karnınla oynamaya koyulur.

Ekonominin, iş dünyasının, akademiyanın aklı başında insanları sana kaç yıldır söyleyip durdular:

Yanlış yoldasın, piyasayla

inatlaşma!

Merkez Bankası'nı bağımsız kıl!

Faiz düşmanlığı, ideolojik faiz takıntısı çok tehlikelidir.

Faizi düşürmeyen Merkez Bankası

Başkanlarını hain ilan etme.

Merkez Bankası'nın basiretli

tüccar gibi davranmasına rıza göster.

Daha çok yatırım için daha iyi

yargı düzeni isteyen TÜSİAD

Başkanları için vatan haini deme.

Seni sürekli uyardılar.

Ama kulak asmadın

Seni sürekli uyardılar.

Ama kulak asmadın.

2009 öncesi dışarıdan sıcak para, sermaye, Türkiye doğru yolda olduğu için gelmişti. 2009 sonrası da, dışarıda zaten bol para olduğu için geldi.

Sen bu parayı har vurup harman savurdun, ekonominin gereğini takmadın.

Gerçek tasarrufa, mali disipline kulak asmadın.

Enflasyonla mücadeleyi ciddiye almadın.

Şirketler bol kepçe borçlandı durdu.

Bu musluklar yarın kısılmaya başlarsa ne olur sorusu, fazla umursanmadı.

Bu arada aklı başında insanlar uyarılarını eksik etmediler:

Kural ve kurumları yerle bir etme.

Yargıyı hiçe sayma.

Mülkiyet kaygısı gitgide büyüyor.

İnsanlarda, "Bu gidişle benim

malıma mülküme, banka

hesabıma el koyarlar" tedirginliği artıyor.

Yargıya saygı göster!

Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, yedi

düvelle kavgayı bırak.

Bütün bunların yarattığı siyasal

belirsizlik, ekonomiyi normal

yörüngesinden çıkarıyor.

Böyle giderse, kural

ve kurumların yerini tek adamlık

almaya devam ederse, yarın öbür

gün ekonomide en doğru

kararları bile alsan para etmez,

sorun derinleşir, kriz çöküşe gider.

Sorunun temelinde dış güçler

yatmıyor, tek adamlığın başına

buyrukluğu, ekonomi ve

piyasanın mantığıyla aptalça

inatlaşması yatıyor.

Bu açılardan Daron Acemoğlu'un şu satırlarını okumanda yarar var.

Bugün geri dönüşü olmayan bir yolda Türkiye.

Kriz derinleşecek

Özgür basının önünün açılması...

Barış aktivisti Osman Kavala gibi

siyasi tutukluların serbest

bırakılması...

Merkez Bankası ve mahkemeler

gibi kamu kurumlarının

bağımsızlığının garanti edilmesi...

Hükümetin satın alma

harcamaları üzerindeki kontrolün

yeniden aktif hale getirilmesi...

Ve hem yabancı hem de yerli

yatırımcıların güvenini

yeniden kuracak basit önlemler

almak, önemli adımlar olacaktır.

Ancak çözümün basitliği, sahte bir

umut oluşmasına sebebiyet

vermemeli.

2000’li yılların başındaki siyasal

reformları mümkün kılan koşullar

şu anda yok.

Türkiye, anayasasını daha

otoriter bir yönde değiştirdi ve

muhalefet de Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ı reformist

bir dönüşe zorlayacak konumda

değil.

Mahkemeler ve medya, hükümetin

gücüne karşı kontrol görevi

sağlamaları konusunda kısıtlandı.

Aradan geçen zamanda toplum

daha Batı karşıtı bir konum aldı.

Bu, kısmen AB uyum sürecinin

çökmesi ve aynı zamanda Türk

medyasındaki yaygın propagandadan

kaynaklandı.

300’den fazla kişinin ölümüne yol

açan Temmuz 2016’deki darbe

girişimi de toplumun ruhunu

yaraladı ve ülkedeki kutuplaşmayı

derinleştirdi.

Bütün bu uyarılar yeni değil.

Son bir kaç yıldır yapılıyor.

Ama fayda etmedi.

Bugün geri dönüşü olmayan bir yolda Türkiye.

Kriz derinleşecek.

Siyasal normalleşme olmadan ekonomik normalleşme kapımızı çalmayacak.

Siyasal normalleşmenin önünü tıkayan ise Başkan Erdoğan'dan başkası değil.

Daron Acemoğlu'nun yazısının çevirisi için tıklayın.

Yazının Bloomberg'de çıkan hali için tıklayın.