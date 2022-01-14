Damardan Galatasaraylıyım.

İyi zamanlarda da, kötü zamanlarda da

Cimbom'un arkasındayım.

Çünkü gerçek Galatasaray'lıyım.

Sarı kırmızı bayrağı elimden hiç düşürmedim.

Ne yazık ki bugün Galatasaray'da

kötü zamanlar yaşıyoruz.

Geçmişi düşünüyorum.

Elli küsur yıldır gazeteciyim.

Futbol yazmaya epeyce gecikmeli başladım.

İlk futbol yazımın tarihi 3 Nisan 2000'di.

Milliyet'te çıkan yazının başlığına gelince:

Bravo Galatasaray,

bravo Fatih Hoca!

Evet öyle, Fatih Hoca ve aslanları

sayesinde futbolu daha yakın markaja

aldım, futbol da yazmaya başladım.

Futbolu çocukluğumdan beri severim.

Kendim de oynadım.

Meşin yuvarlağın peşinde koşarken

bir kere bacağımı, bir kere kolumu kırdım.

Galatasaray taraftarlığı ailedendi,

babamdan bana geçmişti.

Babam Ahmet Cemal de çok severdi futbolu.

1920'lerin Almanya'sında, Stuttgart

takımında oynamıştı.

Babam "dışarı"dan değil,

mektepli bir Galatasaray'lıydı,

yani Galatasaray Lisesi mezunu...

Kulüp numarası 265'ti, (Benimki 4476).

Galatasaray'da bir şampiyonluğum

vardır. Kürek dalında, dört tek dümencisiz

gençlerde 1960 Türkiye şampiyonluğu...

Lise sıralarında bir gün babama kızıp,

"Ben de Fenerbahçe'de futbol oynarım!"

diye olmadık bir tehdit savurunca,

hiç istifini bozmadan demişti ki:

Ben de seni evlatlıktan

reddederim!

Karlı kış günleri hatırımda...

Arada bir milli maçlar Ankara'ya alınır,

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanırdı.

Sevgili annemin akşamdan hazır ettiği

kuru köfte çıkınları ve battaniyelerle

sabahın köründe stadın yolunu tutardık babamla...

Ortaokuldayken, babamın muhalefetine

rağmen İstanbul'a kaçardım, özellikle

Galatasaray-Fener maçları için...

Cumartesi öğleden sonraları okul çıkışı

Gazanfer Bilge otobüslerinden

birine atlar, İstanbul'a giderdik.

Geceyi o zamanki ismiyle

Mithatpaşa Stadı'ndaki kuyrukta geçirir,

kale arkası tribünlerden

heyecan dalgasına katılırdık.

Metin Oktay'ın, Kral'ın, Fenerbahçe

ağlarını delen o muhteşem golünü

işte böyle bir İstanbul kaçamağında

seyretmiştim. Bir Galatasaray'lı olarak

en büyük duygu fırtınasını ise

17 Mayıs 2000'de yaşamıştım.

Fatih Hoca ve aslanları

Kopenhag'da Arsenal'ı devirip

UEFA Kupası'nı kaldırırken

tarih yazmışlardı. Ben de o zaman

Milliyet'teki köşemde şu notu düşmüştüm:

Evet, Cimbom Avrupa standardını

yakalayan ilk Türk takımı oldu.

Aynı zamanda bilinçaltımızda

yılların derinliklerinden

yükselen o psikolojik duvarı

Parken Stadı'nda yerle bir etti.

Gösterdi ki: Biz de yapabiliriz!

Bu bir milat... Ama aynı zamanda serinkanlı

ve büyük düşünme zamanı...

Evet yapabiliriz ama nasıl?

Başarıyı sürekli kılmanın yolları nedir?

Nasıl bir altyapıyla başarı kurumsallaşır?

Sağlam bir mali bünyeye hangi yöntemle

erişilir? Ülkenin değişik yerlerine futbol

okulları kurmanın plan programı

nasıl oluşturulur?

Unutulmasın! Zirve, uçuruma

en yakın noktadır!

Bir tarihte Fatih Hoca için

şu satırları yazmıştım:

Kendisinin Adana'dan başlayıp

İstanbul'da yükselerek Kopenhag'da

tarih yazışına kadar geçen süreç

hiç kuşkusuz bir rastlantı değil.

İnatçılığın, daha fazlasını öğrenme

iradesinin, kuyumcu titizliğini gerektiren

bir sebatın, profesyonel disiplinle

kahredici bir çalışma temposunun ürünü...

Başarı ancak böyle gelebiliyor.

Fatih Terim'in etkileyici bir havası,

karizması var. O sempatik

Adana delikanlısı hâli

ve arada bir kendini ele veren

despotluğu da var.

Ya da mimik ve jestleriyle kibirli bir

"ben-merkezciliği"in izleri de var...

Ve bazı sorular:

Eleştiriye ne kadar kulak

verebiliyor Fatih Hoca?

Yanlışını söyleyenleri

ne kadar dinleyebiliyor?

Bu soruları soruyorum.

Çünkü iyi lider etrafını en iyi dinleyendir.

Eleştiriye kulak verendir.

Kendi kendini sorgulayandır.

Arada bir iç muhasebesini yapıp,

nerede yanlış, nerede haksız

olduğunu kendine sorabilen lider, iyi liderdir.

Kendi kendisiyle dolu olmayan lider pek yoktur.

Ama bu doluluğun bir ölçüsü vardır.

İyi lider bunun dozunu iyi ayarlayandır.

Sözü uzatmak istemiyorum.

Fatih Hoca, Türk futboluna

damgasını vurmuş

büyük bir futbol adamıdır.

Türk futboluyla Galatasaray

tarihinde bıraktığı derin izler

elbette unutulmayacak.

Kongrede benim de oyumu almış

olan Başkan Burak Elmas'a tavsiyeme gelince:

Yanlışlardan gerekli dersleri çıkararak,

Galatasaray'da yeniden

iyi zamanların kapısını açmak...