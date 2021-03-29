Bir Ankara hayalim hâlâ var!

Bir "Ankara hayali"m vardı.

Gerçekleşti mi?

Ne yazık ki hayır.

Askeri darbelerin yerini sivil darbeler,

askeri vesayetlerin yerini

sivil vesayetler aldı.

Beklediğimiz yarınlar yine gelmedi.

Bir zamanlar askeri vesayet rejimi vardı,

demokrasiyi, hukuk devletini

ikinci sınıflığa mahkûm eden...

Rejim sıkışınca, asker sahneye çıkar,

kılıcını meydana atar, darbe yapardı.

Darbe yönetimleri yeni bir anayasayla

"kırmızı çizgileri"ni çeker,

sonra kışlasına çekilirdi.

Sivil siyasetçiler bu oyunu kabullenir,

ikinci sınıf demokrasi devam ederdi.

Bu oyunu yargı da askerle birlikte oynar,

askerin son savunma hattı

rolünü üstlenirdi.

Özetlemeye çalıştığım bu askeri vesayet

oyunu Türkiye'nin asker sorunu

diye tarif edilebilirdi.

Bu sorun Türkiye'nin demokrasi,

hukukun üstünlüğü, laiklik,

Kürt sorunu gibi

bazı temel sorunlarının kilitiydi.

Bu kilit demokrasi içinde

açılamadığı için Türkiye'nin de önü

bir türlü açılamadı.

Yarım yüzyılı aşan gazetecilik

yaşantım "asker sorunu"yla geçti.

Haberlerimde, röportajlarımda,

yazılarımda ve sonuncusu basılmayan

on dört kitabımda asker sorunu

hiç eksik olmadı.

Asker düşmanı mıydım?

Hayır.

Ama askerin siyasete karışmasına karşıydım.

Demokrasilerde askerin seçilmiş sivil

otoriteye tabi olması esastır,

diye düşünüyordum.

2010 yılı Mayıs ayında çıkan

Türkiye'nin Asker Sorunu

isimli kitabım aşağıdaki gibi biter.

* * *

BİR ANKARA HAYALİM VAR!

2008 yılı sonbaharıydı.

New York ve çevresinde bir süre

başkanlık seçimleri kampanyasını

izlemiş, daha çok Demokrat aday

Barrack Obama'nın kampında

seçim havasını koklamıştım.

Bir kasaba meydanını anımsıyorum,

tek bir sloganla donatılmıştı:

Washington'u değiştireceğiz!

Obama'nın bir sözüydü bu.

Arı kovanı gibi işleyen

seçim merkezinde, üniversiteli genç bir

kız bana şöyle demişti:

Washington'u değiştirme fikri

beni heyecanlandırıyor.

Amerika'da ilk kez bir Siyah başkan

adayının değişim sloganıyla,

"Evet yapacağız, Washington'u değiştireceğiz!"

diyerek iktidar yürüyüşü başlatmış olması

gerçekten heyecan vericiydi.

Ben de o zaman, "Ankara'yı değiştireceğiz!" diye

Türkiye'de iktidar yolculuğuna çıkan,

kitleleri coşkuyla dalgalandıran

bir siyasal liderin hayalini kurdum.

Kendi kendime "Bir Ankara hayalim var!" dedim.

Genelkurmay başkanlarının gazetecilere

bağıramayacağı bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Başbakanların, gazetecilere

gözdağı veren genelkurmay başkanlarına

destek çıkmadıkları bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Başbakanların basını tehdit etmedikleri,

gazetelere boykot çağrıları yapmadıkları

bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Başbakanların kendisini eleştiren gazetecilere,

"Sen kimin avukatısın?" diye çıkışmadıkları,

medyaya saygılı oldukları bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Başbakanların iş dünyasına,

iş dünyasının başbakanlara

demokrasilerde nasılsa

öyle davrandıkları bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Askere, devlete, hükümete dönük

olarak bağımsızlığını koruyabilen,

gazetecilik mesleğinin gerektirdiği

ilkelere sahip çıkabilen bir "başkent

gazeteciliği"nin görev yaptığı bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Siyasal liderlerin asker muhtıralarına

selam durmadığı, sessiz kalmadığı

bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Asker muhtıralarına sessiz kalmayan

bir yargının görev yaptığı bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Genelkurmay başkanlarının, Anayasa ve

Türk Ceza Yasası'nı hiçe sayarak

haklarında ağır hapis cezasıyla

"terör örgütüne üye" olmaktan

dava açılan komutanları savunmadıkları,

sivil yargıya baskı yapmadıkları

bir Ankara..

Bir Ankara hayalim var!

Genelkurmay başkanlarının, hakkında

ağır hapis cezası isnadıyla dava açılan

komutanları görevde tutmadıkları bir

Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Milli savunma bakanlarının, hakkında

ağır cezalık suç isnadıyla dava açılan

asker kişiler hakkında

TSK Personel Kanunu'nun

65. Maddesi'ni derhal işletip

onları görevden alabildikleri bir

Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Yargının hükümete şahin,

askere güvercin davranmadığı

bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Başbakanların tarihte yaşanmış

büyük acıları birbiriyle

mukayese etmek yerine,

o acıların karşılıklı olarak

yüreklerde hissedileceği ve

paylaşılacağı bir ortama bilinçli olarak

katkıda bulundukları bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Osmanlı'dan, İttihat Terakki'den

gelip Kemalizm'de de yükselen birtakım

"yalan duvarları"nın artık yıkıldığı

bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Hakkârili Halit Yalçın'ın,

"Ermeniler bu topraklarda öldürüldüklerini,

Kürtler ise yaşadıklarını ispat etmeye

çalışıyorlar" sözünü

artık Türkiye'ye unutturacak

bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Askerin hükümetlere, Türkiye'nin "kültürel

farklılıkları"nı reddeden bir anlayışı dikte

ederek, ülkenin demokrasi, hukuk devleti

ve özgürlükler düzeni yolundaki gelişimini

köstekleyemediği, tam tersine desteklediği

bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Asker ve sivil bürokrasinin

gerçek bir yerel yönetim reformunu

önleyerek Türkiye'de genel ve yerel

demokrasinin ete kemiğe bürünmesini

köstekleyen çağdışı zihniyetini

etkisiz kılan bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Üniversitelerin kendi kendilerini

yönetebileceğine inanan

ve askeri yönetim ürünü

bir üniversite düzenini

tarihin çöplüğüne atan bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Türkiye'nin kendi tarihinden korkmayan,

bu toprakların tarihiyle yüzleşebilen,

kendi tarihini sözde güzelleştirme uğruna

ifade özgürlüğünün çanına ot tıkamayan bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

İşkencecilere kol kanat germeyen,

bunun için daha çağdaş yasal düzenlerin

kapısını açan bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Yargı reformunu gerçekleştiren,

yargıyı hakikaten bağımsız ve tarafsız

kılan, yargıçların zihniyetinde

demokrasi ve hukuk kültürünün

yer etmesi için elinden geleni yapan

bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Yüksek yargının, askerin

ya da Kemalizm'in "son savunma hattı"

olmaktan kurtarıldığı bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Hükümetlerin yolsuzluklara karşı

hiçbir duraksama göstermeden mücadele

ettikleri ve bu amaçla

gerekli yasal adımları attıkları

bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Türkiye gibi yoksulluğun, eşitsizliğin,

adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede

sosyal adaletin, dayanışmanın

gereklerini yerine getiren bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Kökleri, dinleri, inançları, renkleri

ne olursa olsun, herkesin barış ve

özgürlük içinde mutlu yaşayabildiği

bir Türkiye'nin temellerinin atıldığı

bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Devlet yapısında temel referans noktası

olarak askerden kurtulmuş bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Hükümetlerin Meclislere, bakanların

başbakana, Meclislerin seçmene

karşı sorumlu oldukları bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Askerin kendini hukuk-üstü görmediği,

askerin kendi özel hukuku olmadığı,

askerin eli silahlı bir siyasal parti gibi

davranmadığı ve "devlet içinde devlet"

olmadığı bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Askerin hükümetlere muhtıra veremeyeceği

bir Ankara...

Bir Ankara hayalim var!

Askerin siyasete karışmayacağı

bir Ankara...

Çok şey mi istiyorum?

Yoksa ben de günün birinde

kızlarıma itiraf mı edeceğim,

"Beklediğim yarınlar dünde kaldı

kızım, hiç gelmediler" diye...

Ben hâlâ iyimserim.

İnsan hayal ettiği müddetçe

yaşar çünkü...

Hasan Cemal,

İstanbul, 31 Mart 2010

* * *

Aradan 11 yıl geçti.

Ankara hayalim gerçekleşmedi.

Askeri darbeler gitti,

sivil darbe geldi çattı başımıza...

Askeri vesayet gitti,

sivil vesayet geldi çattı başımıza.

Uzun lafın kısası:

Ne askeri darbe, ne sivil darbe!

Ne askeri vesayet, ne sivil vesayet!

Demokrasi demokrasi demokrasi.