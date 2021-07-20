Bayram günlerinde barış ve demokrasi notları...

Yoksulluğun derinleştiği bir ülkede yaşıyoruz.

İşsizlik gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Hak hukuk adalet ve özgürlük fukarası

bir ülke burası.

Bir tek adam yönetimi,

bir Saray iktidarı

Türkiye'nin önünü tıkıyor, çıkmazını büyütüyor.

Erdoğan'dan kurtulmadıkça,

Türkiye bu çıkmazdan kurtulamaz!

Peki, nasıl kurtulacağız?

Bunun yolu seçim sandığından geçiyor.

Bir sonraki Cumhurbaşkanı seçiminde

Erdoğan'a güle güle demek zorundayız.

Hiç kuşkunuz olmasın,

halkın seçim sandığından çıkacak iradesi

galip gelecek, belirleyici olacak.

İyi güzel de, böyle bir sandık ittifakı

nasıl kurulacak?

İki önkoşulu var:

1. Millet İttifakı'nın devam etmesi,

hatta genişlemesi...

2. HDP'nin kesinlikle dışlanmaması...

İkinci noktayı özellikle vurguluyorum.

HDP dışlanırsa,

HDP oyları

Millet İttifakı'ndan kaçarsa,

Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilir.

HDP oyları olmadan,

Erdoğan'ın iktidar yolunu

kesmek mümkün değildir.

Milletvekili seçimlerinde

her parti kendi yoluna gidebilir.

Ancak Cumhurbaşkanı seçiminde

başına buyruk davranmak olmaz.

Bir başka deyişle:

Erdoğan'ı göndermek için HDP desteği

şarttır. Bu desteğin 31 Mart ve 23 Haziran

yerel seçimlerinde ne kadar hayati olduğu

ortaya çıkmıştır.

Bunun içindir ki, önümüzdeki yakın dönemde

doğru olan, HDP ile masaya oturmak

ve seçime ilişkin ortak ilkeleri

eşit diyalog çerçevesinde tespit etmektir.

Cumhurbaşkanı seçimi meselesi,

öyle anlaşılıyor ki,

Kürtlere yönelik birkaç cici söz

olmaktan çıkmış durumda.

Millet İttifakı ve CHP açısından

HDP'yi cumhurbaşkanı seçiminde

çantada keklik görmek

son derece yanlış bir yaklaşımdır.

Kürtlere, HDP'ye güven verecek,

onları bir bakıma rahatlatacak

bir siyaset izlemek gerekiyor.



Desen: Selçuk Demirel





Her şeyi son dakikaya bırakan

o klasik zihniyetten de kaçınmak lazım.

Yaz tatilinden hemen sonra, kapalı kapılar

arkasında liderler düzeyindeki diyalog

ortamını canlandırmaktan başka çare yok.

Tekrar başa dönersem:

Evet, HDP dışlanmayacak;

ama HDP de dediğim dedikçi

bir tutum izlemeyecek;

Erdoğan'a kazandıracak katı bir tavrın

Kürtlere yönelik telafisi imkansız

zararlarının da bilincinde olacak.

Birçok ince ayrıntıları olan çok çetrefil

bir meseleyle karşı karşıya Türkiye siyaseti.

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere

lider konumunda olanlara

çok büyük sorumluluk düşüyor.

Kuyumcu titizliğiyle işlenmesi gereken

son derece kritik diyalog ve uzlaşma

konuları var gündemde...

31 Mart ve 23 Haziran'da

bu zor işin üstesinden gelinmiş

ve muhalefetteki tarafların

hepsi birden kazanmıştı.

Şimdi çok daha büyük bir sınavla,

karşı karşıya Türkiye.

Bu güzel ülkede barış ve demokrasi

içinde yaşamak istiyorsak,

hukuk ve özgürlük diyorsak,

yoksulluk ve işsizliği yenmekten

söz ediyorsak, önümüzdeki

cumhurbaşkanlığı seçiminde

Erdoğan'ı kapı önüne koymak

zorundayız.

Bunun yolu da muhalefet saflarında kurulacak

bir "demokrasi ittifakı"ndan geçiyor.

Kurban bayramınızı

bir kez daha kutluyorum.

Barış ve demokrasiye dönük

umutlarımızı canlı tutalım,

diri tutalım.