T24 LogoT24 Logo

Konuk Yazar

Haluk Şahin

[email protected]

01 Mart 2022

Ukrayna'da hakikat-sonrası savaş

Savaşın baş hedefi Kiev'de yaşayanların bile ne olup gittiğini tam olarak anlayamadığı söyleniyor. Çünkü orada yarı yalanlarla yarım doğrular kafa kafaya tokuşmakta

Yalanlarla doğrular savaşmıyor. Yarı yalanlarla yarım doğrular savaşıyor.

Savaşta ilk zayiatın "hakikat" olduğu öteden beri söylenir. Gerçekten savaş sansür getirir, olgular saklanır ya da "düşman"a zarar verecek şekilde bozulur, çarpıtılır.

Hakikatin ortaya çıkması bazen on yıllar alır. İkinci Dünya Savaşı hakkında hâlâ yeni şeyler öğreniyoruz.

Putin'in Ukrayna'ya girmesiyle başlayan son savaşta durum eskisinden de karışık. Bu savaşa tarihin ilk 'hakikat-sonrası' (post-truth) savaşı diyebiliriz. Çok kullanılan iletişim araçlarının başında sosyal medya mecraları geliyor. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok benzerleri ve karşıtlarıyla.

Gizli servisler, troller, botlar, casuslar fazla mesai yapıyor.

Savaşlar ve araçlar

Egemen iletişim araçları savaşlara da damgalarını basarlar.

Derler ki, komik jest ve mimikleri olan Hitler televizyon çağında yükselemezdi; televizyon, ABD'nin Vietnam'daki yenilgisinin nedenlerinden biridir; yerinden canlı yayın gösterisiyle Körfez Savaşı CNN'in Savaşı olmuştur; Arap ülkelerindeki büyük kalkışma Twitter sayesinde kabarmıştır…

Bu kez Ukrayna'da taraflar, yani Rusya ile ABD dijital iletişim teknolojileri ile kapışıyorlar. Bunların damgasını vurduğu son on yıl, "hakikat sonrası (post-truth)" dönemi olarak biliniyor. Olguların değil, algıların öne geçtiği, gerçeklerin profesyonelce eğilip büküldüğü, yalanların, uydurmaların çoğaltılıp dijital mecralarla yayıldığı bir dönem…

Ukrayna halkı şu anda yalnızca bomba değil, yalan haber yağmuru altında.

Rusların trol fabrikatörü olduğu biliniyor; Amerika, doğrulara değil tıklamalara adanmış sosyal medya şirketlerinin patronu…

Savaşın baş hedefi Kiev'de yaşayanların bile ne olup gittiğini tam olarak anlayamadığı söyleniyor. Çünkü orada yarı yalanlarla yarım doğrular kafa kafaya tokuşmakta.

Son yıllarda sık sık sözünü ettiğim "Şaşkınlık Çağı"nın bir görünümü bu da.

Varsayımlar çöktü

İfade özgürlüğünü savunan Aydınlanma döneminin düşünürleri savlarını iki varsayım üzerine bina etmişlerdi: insan aklı ve doğru bilgi.

John Milton, kendinden emin, şöyle yazmıştı:

"Bırakın doğru ile yanlış er meydanında kapışsın! Er geç kazanan doğrular olacaktır!"

Şimdi insanlar sormaktalar:

"Peki ama doğru nasıl bir şeydi?"

YAZARIN TÜM YAZILARI
Haluk Şahinhakikat-sonrası savaşsavaşUkraynaRusya

Yazarın Diğer Yazıları

Benim oğlum ekran okur, döner döner gene okur

Dönüp dönüp okumak yetmiyor, dönüp dönüp düşünmek gerekiyor. Ve sormak: Acaba?

Dijital kuvvetler ilerliyor

Dünyanın çok hızlı ve derinlemesine bir değişim içinde olduğunu ısrarla söylerken yalnızca robotların beyin ameliyatı yapmasından değil, basit sarımsak ezicilerinin bile dijital yoldan ve motorsikletli kuryeyle gelmesinden söz ediyorum

İçinizdeki trollük canavarına hakim olun

Umberto Eco'nun "ahmaklar alayı" dediği kalabalığa katılmamak için neler yapmalıyız?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24