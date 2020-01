Hürriyet, Vatan, Takvim ve diğerleri: Haberi 'seks şurubuyla' yutturmaca

Özgecan bu kadar çabuk mu unutuldu?

O günlerdeki hassasiyetinizi ve dikkatinizi fırlatıp attınız mı bir kenara?

Cinsellik gibi, haberi okutmanın çok kolay bir yolu varken, gazeteciliğin daha "yorucu" ve "sıkıcı" çabalarından kaçınmaya yeminli misiniz?

Yalnızca "magazin"de değil, siyaset, ekonomi, turizm vs. her türlü haberde, kadın vücudundan ve seksten maksimum yararlanmak için her türlü "ustalığı" sergilemeye kararlı mısınız?

O zaman devam edin.

* * *

Sıradan bir haber. Uçakta alkollü bir yolcu yanındakini rahatsız etmiş.

Sıradan olur mu hiç! Rahatsız eden bir kadın. 43 yaşında. Rahatsız edilen ise bir erkek. Hem de 16 yaşında. Rahatsızlığın birçok görünümü var anlaşılan, ama öne çıkarılan "zorla öpme girişimi". Haber mi haber!..





Bu "kısa haber" potansiyeli taşıyan gelişmeyi (gerçekten de içinde çok fazla bilgi yok, haber kısa) bazı gazeteler büyük bir iştahla parlatıp genişletmeye çalışmışlar.

Mesela, pazar günkü Vatan, üçüncü sayfasının tepesinde büyük bir yer vermiş buna. O "geniş yer"in önemli bölümünü "bir fotoğraf" kaplıyor.

Uçak içinde bir kadınla erkeğin öpüşme görüntüsü. Bizim olayın görseli falan değil tabii. İki tarafın da istekle öpüştüğünü yansıtan fotoğrafın, "ateşi alevlendirmek" için bulunup konulduğu ortada (bir de okurun anlayışına güvenmediklerinden dolayı, kadının sırtına ayrı bir uçak görseli eklemişler). Ve herhalde bir süre aralarında "uyar mı uymaz mı" tartışması yapmış olacaklar ki, fotoğrafın sağ alt köşesine utangaç bir "temsili foto" açıklaması yazarak kendilerini rahatlatmışlar.

Aynı gün bir başka gazete, Takvim de aynı şeyi yapmıştı. Yani "tacizle" ilgisiz, ama "uçak fantazisi"ne uygun bir görsel kullanarak, hem de birinci sayfadan vermişti "haber"i.

* * *

Rusya'da son dönemin en önemli suikasti gerçekleştirildi. Eski Başbakan Yardımcısı ve liberal muhalefetin liderlerinden Boris Nemtsov Kremlin yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanarak öldürüldü.

Rusya da dahil, dünya medyasında ve bizde olayı aktaran bazı gazeteler, tv kanalları ve internet siteleri, çok ilgi çekici buldukları bir ayrıntıya geniş yer verdiler: 56 yaşındaki Nemtsov öldürülürken, yanında 23 yaşındaki Ukraynalı manken sevgilisi varmış. Kız meğerse kısa süre önce yurtdışında kürtaj yaptırmış. (Olayla ilgisi ne? Bize ne?) Ve suikast haberinin yanında kızın erotik fotoğrafları, elbette...

Pazar günkü Vatan Gazetesi, haberi "Kremlin gölgesinde Rus muhalife infaz" başlığıyla vermişti. (Aynı gruba bağlı Milliyet Gazetesi ise habere "Muhalife Kremlin manzaralı suikast" gibi akıllara durgunluk verecek bir başlık atmıştı.) Haberin ögeleri arasında, boylu boyuna yatan cesedin biraz altında "Sevgilisi de yanındaydı" başlığı ve kısa haberin altına uzanmış, kısa etekli ve uzun bacaklı "sevgili" fotoğrafı cömertçe kullanılmıştı. Yandaki haberlerden birinin ("Yeltsin'in yardımcısıydı" başlıklı olanın; elbette bu bilgi doğru değil, Nemtsov "Başkan Yardımcısı" değil "Başbakan Yardımcısı"ydı) altında bir de bakıyoruz, "Putin'e iki çocuk doğurdu" başlıklı bir bölüm daha var; şaşırarak okuyoruz, acaba 23 yaşındaki aynı genç kızdan mı bahsediliyor diye... Ama hiç ilgisi yok tabii. Nedense suikast haberlerindeki "sevgili"nin yanına, bir de "Putin'in sevgilisi" haberini yerleştirmeyi uygun görmüşler. Nasıl düşünüp de ilgi kurduklarını Allah bilir artık...

Hürriyet'in ilgili haberlerinden birinde, son yılların en önemli suikastine atılan başlık "Aşk cinayeti mi IŞİD saldırısı mı"; altında Ukraynalı güzel sevgilinin fotoğrafı tabii. (Bu arada Hürriyet "biz habercimizi de haber yaparız" alışkanlığından vazgeçmeden, Moskova muhabirinin olay yerine gitmesine de fotoğraflı bir yer vermiş ayrıca, "Hürriyet suikast yerinde" diyerek.)

* * *

Yine Hürriyet'ten devam edelim. 28 Şubat tarihli gazetede "Elena indirimi" başlıklı büyük bir enerji haberi vardı. Diyeceksiniz ki "Elena" da ne demek, uluslararası doğalgaz alışverişinde uygulanan özel bir "formül" falan mı? Ne ilgisi var!

Haber, Rusya'nın Gazprom Export firmasının Türkiye'ye doğalgaz fiyatında yaptığı yüzde 10.25'lik indirimden bahsediyor.

Ya "Elena"? İndirimi yapan firmanın yeni CEO’su Elena Burmistrova imiş. "Espri" orada... Hayır, tam olarak bu da değil. Sarışın ve mavi gözlü kadın alımlı ve güzel. Haberin içeriği kadar koskoca bir fotoğrafı kullanılmış nedense. Ve başlık da bu "güzellikten" üretilmiş. Hepimiz bunu anlıyoruz, ama sessizce. Böyle bir gazetecilik bizimkisi!

("Amiral gemisi" başkalarını da etkiliyor tabii. Örneğin, www.bursahakimiyet.com.tr da "Elena Türkiye'ye indirim yaptı" başlığı ve aynı fotoğrafla haberi ve "yöntemi" hemen hemen aynen kullanmış.)





Rus kadını Türk erkeklerine (ve bu arada gazeteci olanlara da) rahat vermiyor, besbelli. Sessizce, sinsice ve açıklamasız da olsa, bu konuyu kaşımak, bazılarına garip bir mutluluk veriyor olsa gerek.



Benzerlik dolayısıyla aklıma gelen bir örneği de ekleyeyim. Vatan Gazetesi'nin 20 Ocak tarihli sayısında, Türkiye'nin kalkınma hızının düşeceğine ilişkin öngörünün, ülkemize gelen Rus turistlerin azalacağıyla bağlantısını kuran analitik bir ekonomi haberinin "inanılmaz" başlığını aktarayım size: "Büyümeye Olga freni". Bilmeyenler için: Olga da, Elena gibi yaygın bir Rus kadın ismi. Anlamayı kolaylaştırmak için yanda seksi bir kadın görüntüsü de kullanılmış zaten.

* * *

Nerede kalmıştık?

Haberleri seks şurubuyla yutturma numarasında, değil mi?

Devam edin, sevgili gazeteci arkadaşlar, aynen devam edin.

Bizim yapabileceğimiz fazlaca bir şey yok; size ve yaptıklarınıza ayna tutmaktan başka...

@AksayHakan