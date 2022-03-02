Konutlar için elektrikte KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü

KDV'de oran indirimi, temel gıdadan sonra elektrik ile devam ediyor. Dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mesken (konut) ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

Yılbaşında devreye alınan tarife ile ticaret ve sanayide kullanılan elektrik ücretlerine, kullanım seviyesi ayırımı yapılmaksızın yüzde 120'nin üzerinde, konutlarda kullanılan elektrik ücretlerinde ise kademeli tarifeye geçilerek yüzde 52-127 oranlarında zam yapılmıştı. Bu zamma gösterilen tepkileri hafifletmek ve gıdada olduğu gibi fiyat artışlarının vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla konutlara satılan elektrikte de KDV oranı indirildi.

KDV indirimi, 1 Mart 2022 tarihinden ibaren tahakkuk ettirilen elektrik bedellerine uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik tüketimi 1 Mart 2022 tarihinden önceki dönemlere ait olsa da 1 Mart 2022 ve izleyen tarihlerde, "mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına" düzenlenecek elektrik faturalarında tahakkuk ettirilen elektrik teslim bedelleri üzerinden yüzde 8 oranında KDV hesaplanacak.

Elektrikte KDV oran indiriminin gıdadan farklı olarak tüketicilere tam olarak yansıtılacağını düşünüyorum, çünkü elektrik piyasası Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) düzenleme ve denetimine tabi.

Diğer yandan aynı gün yayımlanan EPDK Kararı ile yine 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, konut aboneleri için günlük 7 kilovatsaat (kWh) olan düşük kademe limiti 8 kWh (aylık 240 kWh) olarak güncellendi. Bu oran konut abonelerinin yüzde 81'ini yani yaklaşık 32 milyon aboneyi ilgilendiriyor. Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının arttırılması nedeniyle konut abonelerinin nihai faturalarına yansıyacak indirim oranının, 10 puanlık KDV indirimi ile birlikte toplam yüzde 14 seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Mesken ve tarımsal sulama abone grupları dışındaki abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde ise yüzde 18 oranında KDV uygulanmasına devam edilecek.

Elektrik teslim bedelleri, aktif kullanım, güç aşımı vb. kalemlerden oluştuğundan bu kalemlerin tamamı üzerinden yüzde 8 oranında KDV hesaplanacak. Ancak, indirim sadece "mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri için yapıldığından, elektrik faturalarında yer alan ve elektrik teslimine ilişkin olanlar haricindeki hizmet bedelleri (örneğin sayaç sökme takma, bakım, kesme-bağlama vb. ) üzerinden yüzde 18 oranında KDV hesaplanacağı anlaşılıyor.

1 Mart 2022 ve sonrasında düzenlenen elektrik faturalarına ilişkin gecikme bedelleri de yüzde 8 KDV'ye tabi olacak. Çünkü, vade farkı ve gecikme bedelleri üzerinden mal veya hizmetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanması gerekiyor.

Bununla birlikte, bu konularla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenleme ve açıklamaların takip edilmesinde yarar görüyorum.

Diğer taraftan, konut ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde KDV oranının yüzde 8'e indirilmesi nedeniyle, 1 Mart 2022 ve sonrasında bu kapsamda elektrik satışı yapan mükelleflerin, bu teslimler nedeniyle yüklendikleri ancak indirim yoluyla gideremedikleri KDV tutarlarını, "İndirim Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması" çerçevesinde vergi dairesinden iade olarak alabilmeleri mümkün bulunuyor.