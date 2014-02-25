“Oğlum yatakta bile yakalansan, inkar edeceksin, montaj diyeceksin” bu bir erkek öğretisidir. Alo Bilo, duyuyor musun ?

Ne der babalar:

“ Kulaklarını aç, dinle oğlum. Bak sayın Deniz Baykal’a, inkar etmedi ne oldu? Çok mu zordu montaj deyip, koltuğunda kalması ? Sayın Baykal “Bir beni çekmişler , bir kadını çekmişler , sonra ikimizin çekimlerini yanyana getirmişler, bizi bir odaya sokmuşlar, sanki zina yapıyormuşuz gibi göstermişler” diyemedi. Ne oldu sayın Baykal’a ? Yerine genel müdür geldi. Sayın Baykal , sayın Baykal, sayın Baykal. Oğlum yakın tarihimizden biraz örnek alın. Ceddinizi tanımıyorsanız, burnunuzun önündekileri görün. Ne yapayım ben şimdi? Ben gideyim de, benim yerime de bir genel müdür mü gelsin ? Kalem efendileriyle, hesapla, hukukla, gugukla yürümez koskocaman Türkiye cumhuriyeti. Ben gidersem anlı şanlı partimizin oyları düşmez mi ? Biz diyoruz 2. İstiklal savaşı, kalkıp Samsun’a çıkıyoruz, siz diyorsunuz milyon eurolar. Belki bu eurolar 2. İstiklal savaşı için harcanacak, ne biliyorsunuz kardeşim? Hem hep söylediğim gibi, bizim dünya malında gözümüz yok, biz Türkiye sevdalısıyız, Türkiye’nin taşı toprağı bize yeter. Dün Obama’ya da söyledim, bizim Türkiye’nin işlerine karışanları neden ABD’de tutuyorsunuz diye atarlandım adama. Mesajı aldı ama. Ha o kadar, herkes haddini bilecek. “

Gece rüyama bir adam girdi, sabaha kadar böyle konuştu. Sabah akşam duyduklarımız bilinçaltımıza nasılda işliyor.

Adam gibi adam olacaksın

Nasıl bağırdı dün başbakan; “ bizim adam gibi adamlara ihtiyacımız var.” Çok doğru söylüyor. Ancak adam gibi adam benzetmesinden kim ne anlıyor. Nasıl oluyor bu adam gibi adamlar ?

Her şartta doğruyu söylemek mi Adam gibi adam olmak , şartlara göre lafı kıvırıp kıvırıp doğrulardan kaçmak mı adam gibi adam olmak ?

İktidarını korumak için her yolu mübah saymak mı adam gibi adam olmak; her yolu mübah saymanıninsanları kötü yollara sürükleyeceğini kabul etmek mi adam gibi adam olmak ?

Oğlumuza, kızımıza doğru yoldan sapma diye nasihat etmek mi adam gibi adam olmak, sülaleyi topla arkada iz bırakmayacak şekilde plan yap telkininde bulunmak mı adam gibi adam olmak ?

“Verilemeyecek hesap yok, buyrun Türkiye’nin bütün savcıları , benim de kozmik odalarıma girin” şeffaflığında , alnı açık, başı dik durmak mı adam gibi adam olmak , savcıları kozmik odalara kilitlemek mi adam gibi adam olmak ?

Yahu , yahu, yahu bir delikanlı olun çağrısı yapanlar, bize bir gösterseler nasıl delikanlı olunabileceğini.

Bize bir gösterseler adam gibi adam nasıl olunur. Herşey montaj, herşey komplo demenin dışında başka bir izahı vardır mutlaka adam gibi adam olmanın.