Türkiye ayağa kalktı

Bir yanda bir ekmek, bir ölüm. Diğer yanda gemiler, villalar, kasalara sığmayan paralar ve kılına dokunulmayanlar.

Siz gemiler, villalar, televizyonlar alırken, nereden kazandığınızı açıklayamadığınız paraları gizli kasalara depolarken ve hiç kimse size hesap soramazken, bir ekmek alan çocuk öldürüldü.

Zırhlı araçlarla, plastik mermilerle, gaz bombalarıyla sokaklara sürdüğünüz polislerin gaz fişeğiyle bir çocuk öldürüldü.

Çocuğu olan, olmayan milyonlarca insanın vicdanı patladı. Vicdanı patlayan halkın karşısına yine polisleri diktiniz. O polisler talimatlarınızı yerine getirmezlerse sürüleceklerinden, işsiz kalacaklarından o kadar korkuyorlar ki, halkın kafasını patlatmak için yine gaz bombalarınızı attılar, yine plastik kurşunlarınızı sıktılar.

AKP seçmenleri!

AKP seçmenleri! sizin 15 yaşında gaz fişeğiyle öldürülen bir çocuğun ölümü karşısında içiniz kavrulmadı mı?

Siz AKP seçmenleri! Siz anne, siz baba değil misiniz? Başörtüsüne döktüğünüz gözyaşının, yaktığınız ağıtın milyonda birini bir çocuğun öldürülüşü karşısında göstermeyecek misiniz?

Çocuklarımızın hayatı söz konusu olunca partiymiş, lidermiş, siyasetmiş bir önemi yok demeyecek misiniz?

Biz de anayız, biz de babayız diye isyan etmeyecek misiniz?

Böyle polislik olur mu, böyle müdahale olur mu, bu polislere neden dur emri verilmiyor diye başkaldırmayacak mısınız?

Liderinize dönüp “hop bir dakika , hepimiz önce insanız” demeyecek misiniz?

Siz, AKP yönetici kadrosu

Siz liderinize dönüp “Sayın lider biraz kenara çekilin, yönetimi başkasına bırakın, kırk yıllık komşularımızla düşman olduk, siz bir uzaklaşın, biz yine komşularla ahbap oluruz, ne olur biraz bizi bize bırakın, çocuklarımız ölmesin“ demeyecek misiniz?

AKP seçmeninin çoğunun sadece nefret, kin duygusundan ibaret olduğunu kimse söyleyemez. AKP seçmeninin 15 yaşında bir çocuğun öldürülmesine aldırmadığını kimse söyleyemez. AKP’li çoğu ana babanın mutlaka yüreği sızlamıştır. 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın terörist olmadığını onlar da biliyor.

Şimdi AKP seçmenine seslenmek gerekiyor. Siz AKP seçmenleri! Sizin vicdanınız AKP’li olmayanlardan daha zayıf değil. O halde sizin de yöneticilerinizi sorgulamanız, yöneticilerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa hepimizin çocukları ölecek.

Keza Polisler! Siz katil çetesi değilsiniz. Sizin karşınızda düşman yok. Siz polisler! Size verilen her emri uygulamak zorunda değilsiniz. Siz de gençsiniz, siz de anne, siz de babasınız. Siz düğmesi başkalarının elinde robotlar değilsiniz. Siz de sokaklarda yürüyenler gibi insansınız. Yarın sizin de çocuklarınız öldürülebilir.

Bizi birleştiren çocuklarımızın öldürülmesi olmasın. Yarın çok geç olmasın.