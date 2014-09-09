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Çiğdem Anad

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09 Eylül 2014

Siz de mi kadınları harcayacaktınız?

Kadına siyasette tanınan haklar karşısında Chp'nin Akp'den farkı ne?

Cinsiyet kotasından ne anlıyorsunuz? 

Erkeklere pozitif ayrımcılık yapan bir kota mı, eşcinsellere pozitif ayrımcılık yapan bir kota mı yoksa kadınlara pozitif ayrımcılık yapan bir kota mı? 

Cevap gayet net; kadınlara pozitif ayrımcılık yapan bir kota.

Yani bu kota kadınların siyasete daha fazla katılması için kondu.      

Peki CHP bu kotayı kim için kullandı? 

Cevap net; erkekler için. 

507 delegenin oyunu alabilen Mehmet Bekaroğlu'nu parti yönetimine sokabilmek için 667 delegenin oyunu alan  genel başkan yardımcısı Emel Yıldırım harcandı. 624 delegenin oyunu alabilen Sencer Ayata'yı parti yönetimine sokabilmek için 683 delegenin oyunu alan Ayşe Postalcı harcandı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu da bu sonucu onayladı.  

Sende mi CHP? Evet anladık sen de. 

Kadınları harcayarak yapılan siyaset ile daha demokrat, daha ilerici nasıl olunabilir?

Erkekler daha çok bağırarak daha etkili siyaset yaptıklarını varsayarken, seçmen kitlesinin yarısını oluşturan kadınları sadece sözde önemseyerek, uygulamada ise çiğneyerek oylarını arttıracaklarını mı hesap ediyorlar? 

Bugün sol kesim yaşam biçimine müdahale edilmesinden yakınırken, bu müdahalenin asıl kadınlara yapıldığını CHP bilmiyor mu?

Erkeklerin yaşam biçiminde sadece erkek cinsi oldukları için değişen kayda değer birşey yokken kadınların yaşam biçiminin çok değiştiğini CHP bilmiyor mu?

CHP kadın erkek ayrımını kaldırmaya aday bir parti değil mi? 

Bugün çalışmayan kesimin çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu, bugün eve kapanmak zorunda kalan kesimin asıl kadınlar olduğunu, bugün sadece çocuklarına bakmaya mahkum edilenlerin cinsiyetinin karşısında kadın yazdığını CHP bilmiyor mu? 

Kadına siyasette tanınan haklar karşısında CHP'nin AKP'den farkı ne?  

CHP kadın erkek eşitliğini gözetmede bir BDP olabilmek için tamamen kan mı değiştirmeli? 

"Biz sağcı değiliz" diye iki saat kurultayda konuşan Kılıçdaroğlu bugünkü toplum yapısında kadın haklarını erkek haklarından daha fazla savunmanın solculuğun asıl koşullarından biri olduğunu bilmiyor mu?  

Saadet partisinden Bekaroğlu'nu getirebilmek için solcu kadınları yemenin adı ne oluyor

Rakı içerek memleket meselesini konuşan seçmen tabanını CHP'den kovan CHP Genel Başkanı, solcu kadınlarını sağcı erkek için harcayan CHP Genel başkanı önümüzdeki seçimlerde  solcuların oylarını kaybederek genel başkanlığa devam edebilecek mi  

CHP Genel Başkanı rakibi İnce’nin söylediği gibi matematiği bilmiyor. 

Tabii cinsiyet kotasını erkekler lehine kullananın sosyolojiyi bildiğini söylemek de mümkün değil.

 

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