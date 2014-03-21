Salak! Sensin salak...

Başbakan’ın söylemi tamamen bunun üzerine kurulu.

Yolsuzluk yapıyorsun. Çalıp çırpıyorsun.

Cevap; sensin yolsuzluk yapan, sensin hırsız.

Yargıyı talan ettin, hukuku katlettin.

Cevap; Siz yargıyı kuşattınız, çeteler kurdunuz, ajanlık yaptınız.

Basını susturdun, halkın haber alma hakkını elinden aldın.

Cevap; Tek parti, tek ses temsilcisi sizsiniz. Bizim dönemimizde herkes her istediğini söylüyor.

Polisin çocukları öldürüyor.

Cevap; çocukları ölüme süren sensin.

İş adamlarına ihale dağıtıp, memleketi soydun.

Cevap; senin iş adamların teröristlere kapılarını açtı.

Telefon kayıtlarında hesabını veremediğin milyar dolarların transferini yaptığın ortaya çıktı.

Cevap; Ne terbiyesiz adamlarsınız, kriptolu telefonları bile dinlemişsiniz.

Yolsuzlukla, rüşvet almakla suçlanan bakanlarının fezlekelerini Meclis’te bile okutmadın.

Cevap; Yok yolsuzlukmuş, yok rüşvetmiş, hep laf, hep laf. Sen kendi belediye başkanının götürdüklerine bak.

Ananı da al git diyorsun, o ablaları yanına yaklaştırma diyorsun. Anaları seçim meydanlarında yuhalatıyorsun, Nerde kaldı senin ana, bacı hürmetin ?

Cevap; senin başörtüsüne hürmetin yok .

Kürtlere sağ gösterip, sol vuruyorsun, KCK davasında tutuklamaları sen istemişsin.

Cevap; siz bugüne kadar çözüm üretemediniz, çözüm ben de. Dersim katliamını da sizin atalarınız yaptı.

Sen ayrımcılık yapıyorsun, alevileri, şiileri Müslüman saymıyorsun. Halkı kin ve nefrete sürükleme suçu işliyorsun.

Cevap; Laikler, asıl ayrımcılık yapanlar laikler. Laiklik bütün inançlara eşit uzaklıkta durabilmektir. Ayrımcılığı siz yapıyorsunuz.

Sen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün düşmanısın.

CEVAP; seçim reklamında istiklal marşının bütün kıtalarını okutan kim kardeşim? Bir Atatürk var, bir de ben, sen kimsin genel müdür?

Sen demokrasi düşmanısın.

CEVAP ; ileri demokrasiyi kim getirdi ha, kim getirdi ?

Senin her lafın takkiye.

CEVAP ; sensin takkiye yapan.

Sen külliyen yalancısın.

CEVAP; sensin yalancı, sensin yalancı.