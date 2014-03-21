Salak! Sensin salak...

Başbakan’ın söylemi tamamen bunun üzerine kurulu.
Yolsuzluk yapıyorsun. Çalıp çırpıyorsun.
Cevap; sensin yolsuzluk yapan, sensin hırsız.
Yargıyı talan ettin, hukuku katlettin.
Cevap; Siz yargıyı kuşattınız, çeteler kurdunuz, ajanlık yaptınız.
Basını susturdun, halkın haber alma hakkını elinden aldın.
Cevap; Tek parti, tek ses temsilcisi sizsiniz. Bizim dönemimizde herkes her istediğini söylüyor.
Polisin çocukları öldürüyor.
Cevap; çocukları ölüme süren sensin.
İş adamlarına ihale dağıtıp, memleketi soydun.
Cevap; senin iş adamların teröristlere kapılarını açtı.
Telefon kayıtlarında hesabını veremediğin milyar dolarların transferini yaptığın ortaya çıktı.
Cevap; Ne terbiyesiz adamlarsınız, kriptolu telefonları bile dinlemişsiniz.
Yolsuzlukla, rüşvet almakla suçlanan bakanlarının fezlekelerini Meclis’te bile okutmadın.
Cevap; Yok yolsuzlukmuş, yok rüşvetmiş, hep laf, hep laf. Sen kendi belediye başkanının götürdüklerine bak.
Ananı da al git diyorsun, o ablaları yanına yaklaştırma diyorsun. Anaları seçim meydanlarında yuhalatıyorsun, Nerde kaldı senin ana, bacı hürmetin ?
Cevap; senin başörtüsüne hürmetin yok .
Kürtlere sağ gösterip, sol vuruyorsun, KCK davasında tutuklamaları sen istemişsin.
Cevap; siz bugüne kadar çözüm üretemediniz, çözüm ben de. Dersim katliamını da sizin atalarınız yaptı.
Sen ayrımcılık yapıyorsun, alevileri, şiileri Müslüman saymıyorsun. Halkı kin ve nefrete sürükleme suçu işliyorsun.
Cevap; Laikler, asıl ayrımcılık yapanlar laikler. Laiklik bütün inançlara eşit uzaklıkta durabilmektir. Ayrımcılığı siz yapıyorsunuz.
Sen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün düşmanısın.
CEVAP; seçim reklamında istiklal marşının bütün kıtalarını okutan kim kardeşim? Bir Atatürk var, bir de ben, sen kimsin genel müdür?
Sen demokrasi düşmanısın.
CEVAP ; ileri demokrasiyi kim getirdi ha, kim getirdi ?
Senin her lafın takkiye.
CEVAP ; sensin takkiye yapan.
Sen külliyen yalancısın.
CEVAP; sensin yalancı, sensin yalancı.