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Çiğdem Anad

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21 Mart 2014

Salak! Sensin salak...

Başbakan’ın söylemi tamamen bunun üzerine kurulu. Yolsuzluk yapıyorsun. Çalıp çırpıyorsun. Cevap; sensin yolsuzluk yapan, sensin hırsız

Başbakan’ın söylemi tamamen bunun üzerine kurulu.

 

Yolsuzluk yapıyorsun. Çalıp çırpıyorsun.

Cevap; sensin yolsuzluk yapan, sensin hırsız.

 

Yargıyı talan ettin, hukuku katlettin.

Cevap; Siz yargıyı kuşattınız, çeteler kurdunuz, ajanlık yaptınız.

 

Basını susturdun, halkın haber alma hakkını elinden aldın.

Cevap; Tek parti, tek ses temsilcisi sizsiniz. Bizim dönemimizde herkes her istediğini söylüyor.

 

Polisin çocukları öldürüyor.

Cevap; çocukları ölüme süren sensin.

 

İş adamlarına ihale dağıtıp, memleketi soydun.

Cevap; senin iş adamların teröristlere kapılarını açtı.

 

Telefon kayıtlarında hesabını veremediğin milyar dolarların transferini yaptığın ortaya çıktı.

Cevap; Ne terbiyesiz adamlarsınız, kriptolu telefonları bile dinlemişsiniz.

 

Yolsuzlukla, rüşvet almakla suçlanan bakanlarının fezlekelerini Meclis’te bile okutmadın.

Cevap; Yok yolsuzlukmuş, yok rüşvetmiş, hep laf, hep laf. Sen kendi belediye başkanının götürdüklerine bak.

 

Ananı da al git diyorsun, o ablaları yanına yaklaştırma diyorsun. Anaları seçim meydanlarında yuhalatıyorsun, Nerde kaldı senin ana, bacı hürmetin ?

Cevap; senin başörtüsüne hürmetin yok .

 

Kürtlere sağ gösterip, sol vuruyorsun, KCK davasında tutuklamaları sen istemişsin.

Cevap; siz bugüne kadar çözüm üretemediniz, çözüm ben de. Dersim katliamını da sizin atalarınız  yaptı.

 

Sen ayrımcılık yapıyorsun, alevileri, şiileri Müslüman saymıyorsun. Halkı kin ve nefrete sürükleme suçu işliyorsun.

Cevap; Laikler, asıl ayrımcılık yapanlar laikler. Laiklik bütün inançlara eşit uzaklıkta durabilmektir. Ayrımcılığı siz yapıyorsunuz.  

 

Sen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün düşmanısın.

CEVAP; seçim reklamında istiklal marşının bütün kıtalarını okutan kim kardeşim? Bir Atatürk var, bir de ben, sen kimsin genel müdür?

 

Sen demokrasi düşmanısın.

CEVAP ; ileri demokrasiyi kim getirdi ha, kim getirdi ?

 

Senin her lafın takkiye.

CEVAP ; sensin takkiye yapan.

 

Sen külliyen yalancısın.

CEVAP; sensin yalancı, sensin yalancı. 

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