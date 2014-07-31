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Çiğdem Anad

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31 Temmuz 2014

Nerede o erkekler?

Nerede o baktığı her gençte dünyaya barışı, kardeşliği, dayanışmayı getirecek parlak zihni, saf, iyi kalbi gören erkekler?

Nerede o yüzüne baktığımız zaman gördüğümüz  herkesin hakkını savunabilecek , rüşvetle, yolsuzlukla, hırsızlıkla savaşabilecek , adaletsizliğe asla boyun eğmeyecek erkekler?

Nerede o kadınlara saygılı, gençlere saygılı, farklı düşüncelere, inançlara, kültürlere saygılı erkekler? 

Nerede o hayatı severek, doyasıya gülerek , neşe ve mutluluk vererek , yalansız yaşayan erkekler?

Nerede o kadınları seks sembolü görmeyen iffet sahibi erkekler? 

Nerede o zamparalığı aklından bile geçiremeyecek kadar sekse doymuş erkekler?

Nerede o aldatmayı aklından geçirmeyi bile aldatma sayan namuslu erkekler? 

Nerede o baktığı her kadında yaratıcılığın güzelliğini gören erkekler?

Nerede o baktığı her gençte dünyaya barışı, kardeşliği, dayanışmayı getirecek parlak zihni, saf, iyi kalbi gören erkekler? 

Nerede o gençlerin biyolojik yapıları gereği yüksek libidolarını hoşgörüyle karşılayan , gençlere sağlıklı seks eğitimi veren aydın babalar? 

Nerede onlar? 

Birer birer yok oluyorlar. Birer birer yok ediliyorlar. 

Onlar yarı açık cezaevine dönüştürülen memlekette kadınlarıyla , kızlarıyla mahkum ediliyorlar. 

Bana kahkaha atmayı öğreten babamı her gün daha çok özlüyorum.

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