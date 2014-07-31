Nerede o erkekler?

Nerede o yüzüne baktığımız zaman gördüğümüz herkesin hakkını savunabilecek , rüşvetle, yolsuzlukla, hırsızlıkla savaşabilecek , adaletsizliğe asla boyun eğmeyecek erkekler?

Nerede o kadınlara saygılı, gençlere saygılı, farklı düşüncelere, inançlara, kültürlere saygılı erkekler?

Nerede o hayatı severek, doyasıya gülerek , neşe ve mutluluk vererek , yalansız yaşayan erkekler?

Nerede o kadınları seks sembolü görmeyen iffet sahibi erkekler?

Nerede o zamparalığı aklından bile geçiremeyecek kadar sekse doymuş erkekler?

Nerede o aldatmayı aklından geçirmeyi bile aldatma sayan namuslu erkekler?

Nerede o baktığı her kadında yaratıcılığın güzelliğini gören erkekler?

Nerede o baktığı her gençte dünyaya barışı, kardeşliği, dayanışmayı getirecek parlak zihni, saf, iyi kalbi gören erkekler?

Nerede o gençlerin biyolojik yapıları gereği yüksek libidolarını hoşgörüyle karşılayan , gençlere sağlıklı seks eğitimi veren aydın babalar?

Nerede onlar?

Birer birer yok oluyorlar. Birer birer yok ediliyorlar.

Onlar yarı açık cezaevine dönüştürülen memlekette kadınlarıyla , kızlarıyla mahkum ediliyorlar.

Bana kahkaha atmayı öğreten babamı her gün daha çok özlüyorum.