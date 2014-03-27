“Mahremime giriyorlar” diye neden dehşetle korkar insan? Cinsel hayatlarının ifşa edilmesinden neden bu kadar korkuyorlar? Tek eşli de olabilirsiniz, çok eşli de, sevgilileriniz de olabilir, eş cinsel ilişkinizde. Ahlaklı olmak her ilişkinizi cesurca yaşayabilmek, her ilişkinizin arkasında durabilmektir.

O mahremde eğer eşinizi ya da sevgilinizi aldatıyorsanız, hesabı sadece aldattığınız kişiye verirsiniz. Eşiniz ya da sevgiliniz aldattığınız için sizi ahlaksızlıkla suçluyorsa, bu sizin aranızdaki ahlaki bir muhasebedir.

Toplumu ilgilendiren bedensel ahlaki değerlendirme nerede başlar biliyor musunuz ?

· Eğer siz tek eşliliği savunup, toplumun tek eşli hayat sürdürmesi için propaganda yapıp, çok eşli ilişkiler içindeyseniz,

· Eğer eşcinselliği hastalık kabul edip, eşcinselleri dışlayıp, eşcinsel ilişkiye giriyorsanız,

· Eğer aldatmak, yalan söylemek, kandırmak büyük ahlaksızlıktır diye fetva verip, aldatıyorsanız,

İşte o zaman toplum size hesap sorar, “ ne konuşup, ne yapıyorsun birader” diye sorar. Topluma insanların bedenleri üzerinden ahlak dersi verenler, kadınları kapanmaya teşvik edenler , eğer bedenlerini birden çok kişiye açıyorlarsa , onların mahrem de, mahrem nidalarıyla korkmaları doğaldır tabii.

Ama siz ilişkileri nedeniyle kimseyi ahlaklı ya da ahlaksız sıfatlarıyla nitelendirmiyorsanız, sizden kime ne, kime ne. Sevişmek günah ve ahlaksız bir eylem olsaydı, topluma üç çocuk yapın telkininde bulunmak da ahlaka uymazdı. Muhafazakâr insanlar sevişmeyi üremekten ibaret saysaydı, çocuklarını yaptıktan sonra hiç sevişmezlerdi. Bir kadınla, ya da bir erkekle ömür tamamlansaydı, muhafazakârlar hiç boşanmazdı. Sevişmek sadece sevişenleri ilgilendiren bir mevzudur. Ama eğer siz başkalarının nasıl sevişeceğine karar vermeye kalkıyorsanız, o zaman başkaları da sizin nasıl seviştiğinizi sorgulama hakkı kazanır.

Tabii çocuk tacizi, tecavüz gibi başkalarının bedenlerine ve ruhlarına saldırı kabul ettiğimiz suçların hiç bir koşulda doğal sayılmadığını belirtmeye gerek olmasa da belirtelim. Bunlar bizatihi insanlık suçları.

Mahrem ortadan kalkmalı mı?

Kişisel mahremiyetin ortadan kalkması daha dürüst yaşayabilmemiz için sakıncalı değil, faydalı. Kişisel özgürlükleri sır gibi yaşamak zorunda kalmayınca gerçek özgürlüğe daha çok yaklaşılabilir. Kişisel farklı yaşam biçimleri toplumun çoğunluğu tarafından yanlış, ayıp, günah diye yargılanmadığı, dışlanmadığı zaman, kişiler gerçek kimliklerini ortaya koyabilirler. Düşündüklerimizi, hissettiklerimizi ve eyleme koyduklarımızı savunmak mecburiyetinde kalmadığımızda, her ortamda maske takmadan tek bir yüzle var olabildiğimizde özgürlüğe yaklaşabiliriz. Asıl ahlaksızlık çok yüzlülüktür. Şimdi batıdaki tartışma konularından biri de özel hayat kavramıdır. Biz de 12 yıl önce özel hayatın gizliliği, açıklığı üzerinde tartışabiliyorduk. Ne yazık ki on iki yıldır kapandıkça kapanıp, bu tartışmaların çok uzağında kaldık.

Teşhir doğru mu?

Tabii ilişki çeşitlerimiz ne olursa olsun , ilişkilerimizin bizim inisiyatifimizin dışında porno film gibi kamuya açık hale getirilmesi ayıp değil, suçtur, ağır tacizdir ve fiilen taciz gibi ceza gerektirmektedir. Bizim inisiyatifimiz dışında kapalı mekanlarımıza girip, çekim yapıp, yayına verenler evimizi gasp etmişlerdir. Gasp suçundan da cezalandırılmaları gerekir. Hele bu kişiler bir de kalkıp taciz ettikleri, evlerini gasp ettikleri insanlara ahlak dersi vermeye kalkarlarsa, gasp ve taciz ettiklerinin ahlakına hakaret ettikleri için de cezalandırılmaları gerekir.

Kadın siyasetçilerin mahremi tartışılabilir mi?

Tabii bunun yanında bu erkek lugatının kadınları ne kadar rahatsız ettiğini erkekler düşünmüyor. Bu tartışmalar kadın siyasetçiler üzerinden hiç yapılabilir miydi? Bir kadın siyasetçi mahremi o nedenle yada bu nedenle sorgulanmaya başladığı gün sağdan, soldan linçe uğrardı. Kadın siyasetçinin mahreminin sorgulanmasına yol açan bir iftira bile, onun mahkûmiyeti için yeterli olurdu. Üstelik ömür boyu siyasetten men edilirdi. Namusu için ufacık bir şaibe olan binlerce kadın öldürülürken, bir kadının “benim mahremim, utanmıyor musunuz, benim mahremime girmeye” demeye hiç hakkı yok bu toplumda. Bu hakkı kadınlardan esirgeyenler öncelikle kadınlara ne kadar ahlaksızlık yaptıklarının farkında bile değiller.