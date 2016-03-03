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Çiğdem Anad

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03 Mart 2016

Korkulan insan, sevilen insan

Ey Bahçeli, ey Kılıçdaroğlu, ey Demirtaş, ey Davutoğlu...

Korkulan bir insan mı, yoksa sevilen bir insan mı olmak istersiniz?

İkisi de zor. Tercih sizin.

Korkulan insan olabilmek için önce temel insani erdemleri yüreğinizden söküp atmanız gerekir.

Başkalarının acılarına gözlerinizi kapatarak çıkmalısınız yola. O acılara bakmak merhameti besler ki, merhamet gösterenden korkmazlar.

Benliğinizi besleyen kapınızda ağlaşanlar, yalvaranlar, sizden medet umanlardır.

Vicdanınızı körelteceksiniz ki, onlar çoğalsınlar. Onlar çoğaldıkça , siz yücelirsiniz.

Paylaşmayı unutmalısınız tez elden. Ekmeğinizi, suyunuzu, gücünüzü bölüşmek başkalarını kuvvetlendirip, sizi zayıflatır. Hatta o başkaları sizin verdiklerinizle cana gelip, sizinle yarışa bile tutuşabilirler. Oysa siz yarışmadan, paryaları yarıştırıp, birbirine kırdırıp, muzaffer komutan koltuğunda oturup, düşüp kalkanlara gülebilirsiniz ancak.

Kimsenin fikrini, hissiyatını önemsememelisiniz. Yoksa size akıl verdiklerini sanıp, saygıda kusur ederler. Saygısızlar diğerlerini de isyana sürükleyebilir.

Düşene yerinden kalkmaması için son tekmeyi siz atmalısınız. Yaralı hayvanlar tehlikelidir. Öldürülmeden bırakılmazlar. Bırakılırlarsa saldırırlar.

Adalet mevhum bile olmamalı sizin için. Adalet herkesin yaşam, güvenlik, insan haklarını temin eder ki; bu sizin mutlak kudretinizi zedeler.

Yeryüzünde sizden üstün kimsenin olmadığına iman edercesine inanmanız gerekiyor. İnancınız otoritenizi tesis eder.

Bir siz vardır, bir de bütün dünya.

Bir siz vardır, bir de insan müsveddeleri.

Bir siz vardır, bir de topunun aklı size yetmeyenler.

Bir siz vardır, bir de sizi besleyecek sürüngenler.

Bir siz vardır, bir de sürüler, yığınlar.

Korkulan insan olmak zordur. Kendine insan diyen nicelerinin becerebileceği bir mertebe değildir.

Narsist olursun olmasına. Dünyada çoktur sayıları. Ama milyonları dize getiren narsist olabilmek  marifettir.  

Hitler büyük adamdı. Gerçek bir narsist;" Hitler de kimmiş, ben daha büyüğüm" diyebilendir.

Biz Türklerin neyi eksik anlamıyorum. Sanki o kadarı daha çıkamadı bu milletten.

Sorumlusu biziz. Ne Hitler olabileceklere geçit veriyoruz, ne onları devirebiliyoruz.

Ey Bahçeli;  bu cumhuriyeti yıkacak yeni anayasaya su verecek misin?

Ey Kılıçdaroğlu;  bu cumhuriyeti koruyacak, cesaret, yiğitlik, akıl mühendislerine partiyi teslim edecek misin ?

Ey Demirtaş; Bugün Kürt meselesi ikinci sıraya düşmüştür , önce memleketi kurtaracağız diyebilecek misin?

Ey Davutoğlu; Ne yardan, ne serden vazgeçerim tavrını bırakıp, doğru bildiğini korkmadan söyleyecek misin?

Ey aydınlar; 12 Eylül travmasını bir kenara bırakıp , bugünün travmasını aşacak, öncelikle bugün ki cumhuriyeti koruyacak ortak bir zeminde buluşabilecek misiniz?

Bütün bir halkın korkusunu değil, sevgisini kazanabilen bir insan olabilmek zor, çok zor. Korkulan bir insan olmaktan daha zor.    

 

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