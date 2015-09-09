Konuşun arkadaş; ey şanlı, ey yüce, ey güçlü, ey büyük güvenlik teşkilatımız!

Ey şanlı Türk ordusu !

Ey Ortadoğu ve balkanların en yüce Türk istihbaratı !

Ey taş atan çocukları bile alnından vuran, göstericilere gazıyla, topuyla, kurşunuyla geçit vermeyen güçlü Türk polis teşkilatı!

Ey kırda, ovada, yaylada, tarlada uçan kuşu kaçırmayan büyük Türk jandarması!

Siz her şeyi gördünüz ama kıpırdayamadınız.

Yüzlerce kilo bomba toprağın altına döşenirken, sizin göreviniz izlemek ve susmaktı.

Size izleme, hareketsiz kalma ve susma görevi verenler, bugün sizi kendilerine kalkan yapıyorlar.

Sizler savaşmak istememişsiniz. PKK silah yığınağı yapmış.

Sizler uyudunuz mu?

Ey uyuyan Türk ordusu, Türk istihbaratı, Türk polisi, Türk jandarması bir ses verin.

Sizler uyuyor muydunuz, yoksa susturuluyor muydunuz?

Biz uyumadığınızı biliyoruz. Yetmez. Siz barış süreci adı verilen süreçte ne yaptığınızı, ne gördüğünüzü, size ne talimatlar verildiğini açıklamakla yükümlüsünüz.

Eğer vatan, millet, bayrak diyorsanız, neler olduğunu anlatma sorumluluğunuz var.

Ve ey sayın valiler, şehrin kralları! Tek sözü emir telakki edilen zatlar;

Sizlere güvenlik güçlerine "dur, yürü, vur, vurma" talimatı verme yetkisi tanındı. Siz ne talimatlar verdiniz? Devlet terbiyesi alarak yetişmiş valiler bu terbiyenin gereğini yerine getirip, konuşmak zorundadır..

Siz, yani bütün teşkilat, sizler ki başka bir ülkenin topundan, tüfeğinden, bombasından korkmayanlar, söyleyin; neden korkuyorsunuz?

Siz ki canını siper edenler, söyleyin; neden korkuyorsunuz?

Biriniz konuşursa, diğerleri de konuşur. Herkes konuşursa, sizi hapse tıkacak kimse kalmaz meydanda.

Eğer susarsanız, yakın gelecekte Türkiye'yi iki cümle özetleyecek:

Herkes her şeyi biliyordu, herkes sustu ve ortada bir ülke kalmadı.

Kendilerini kurtarmak için ülkelerini satanlar az değildir ülkeler tarihinde. Onlar yakalarını sıyırırken, en azından bir ülke kalır geride.

Sizlerse paçanızı kurtarmaya çabalarken, geride bir ülke kalmayacak. Sorumluluğunuz bu kadar ağır işte.

Hadi diyelim, ülkeden vazgeçtiniz. Peki nerede yaşayacaksınız? Yurt dışına kapak atacak paranız da yok. Denkleminizi doğru kurun ey büyükler.

Kara Kutu bir gün açılır mı?

MİT başkanının ortalık toz duman olmadan ufak ufak istihbarattan uzama çabası ve bu çabanın sonuçsuz kalması tekrar sorgulanmalı şüphesiz. Bunun altında depderin bir kaynak var. O kaynağa ulaşılsa bugünler ışığa yakalanmış tavşan misali aydınlanır mutlaka. Ancak bunu yapabilecek gazetecilik bırakmadılar memlekette.

Terörle mücadelede daha kararlılarmış

Duydunuz mu memleketin savunma güçleri, duydunuz mu ? Kararlılarmış. Karar vermişler. Ona göre yani ? PKK yüzlerce kilo bomba yerleştirirken haber vereceksiniz bugünden itibaren.

Zap suyu

Şiirlere, romanlara ilham olmuş Zap suyu kan akıyor oluk oluk . Ne Dicle kaldı, ne Fırat. Memleketin çakıl taşını vermeyen siyasetçilerimiz ne dere bıraktılar ne ırmak, ne ova, ne dağ ne şehir, ne memleket.