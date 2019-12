KILIÇ KEMAL

Sana daha neler diyecekler? Müfettiş Komiser Kolombo'ya da benzetenler çıkacak seni, siyah Obama’ya da, Bektaşi'ye de...

Bir semah yap, Dersim’den bir destan yaz diyenler de çıkacak. Bütün benzetmelerin altında bir kinaye, iğneleme, dokundurma bulunacak.

“Fazla mütevazi durma saf zannederler Kemal ağabey” aklı veren uyanıklar eksik olmayacak.

Bu halk adamı duruşun, sana sen diye hitap etme cüretini bize verecek.



VER RÜZGARI ESTİR FIRTINAYI



Bir de Baykal’ı kaybettiği için anında toprağa gömenler var. Sana fırtına ekenler, rüzgâr biçenler tayfası. Onların hepsi sana karşı güç gösterisine başladı. ”Kalemim kılıçtan keskindir, kelâmım kamuoyunu belirler" iddiasındaki bana yamuk yapma tayfası, senden önce yürüyüşü başlattılar. Biliyorsun onların yürüyüşü her iktidar döneminde köşeleri önceden tutma yürüyüşüdür. Ne de hızlı yürürler, ne de hızlı köşe dönerler, ne de kıvrak, ne de oynaktırlar.



SENİN ARKANDA CIA ARAYANLAR



Kemal’in kılıcını bileyen Dengir Mir Mehmet Fırat ve Melih Gökçek’tir. 'Kılıç Kemal’in yükselişinde en çok onların katkısı vardır.

Bir CIA ajanı aranıyorsa sadece CHP içinden aranmamalıdır. İktidar kendisine karşı çıkarılan güçlü alternatifin hesabını soracaksa, hesap sormaya belki kendi adamlarından başlamalıdır.



LİDERLİK VASFI



Senin liderlik vasfın sorgulanmalı tabii. Sen halk müziği dinlerken, çocuğun nasıl rock grubunda çalıyor? Sen iktidarı değiştirmek için kolları sıvamışken, eve geç gittin diye eşinin yüzü nasıl asılıyor?

Biz alışmışız kendi kopyasını üretmek için asan kesen babalara. Biz alışmışız sesini çıkardığında eşini döven kocalara. Biz alışmışız bize aşağılayarak bakılmasına, soru sorduğumuzda azarlanmaya. Lider olabilecek misin diye çok kuşkuluyuz doğrusu.

Biz büyüklerimizden böyle görmedik. Müfettiş kılıklı Kılıç Kemal, konuşurken de dilin sürçüyor üstelik. Ezber kabiliyetin de az, düşünerek konuşuyorsun. İşte bu olmaz. Biz böyle lider görmedik. Her zaman, her konuda sular seller gibi konuşacaksın.

Sen büyük adam olabilecek misin bilmiyoruz doğrusu? Çok şüpheliyiz çok.

Herkes bir ad yakıştırıyor ya sana, ben de KILIÇ KEMAL adını yakıştırdım. Çok laubaliyiz çok.