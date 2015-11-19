Hayali Bakanlar Kurulu

Dışişleri Bakanı ; Hikmet Çetin
İçişleri Bakanı; Sadettin Tantan
Adalet Bakanı; Ümit Kocasakal
Milli Eğitim Bakanı; Emre Kongar
Ekonomi Bakanı; Ali Koç
Maliye Bakanı; Mehmet Şimşek
Kalkınma Bakanı; Ali Babacan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı; Aykut Erdoğdu/ Özgür Özel
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı; Necdet Pamir
Gümrük ve Ticaret Bakanı; Cem Boyner
Milli Savunma Bakanı; İlker Başbuğ
Ulaştırma Bakanı; Kadir Topbaş
Avrupa Birliği Bakanı; Ahmet Sever
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı; Emrehan Halıcı
Kültür ve Turizm Bakanı; Halit Ergenç
Çevre ve Şehircilik Bakanı; Yılmaz Büyükerşen
Gençlik ve Spor Bakanı; Fatih Terim
Sağlık Bakanı; prof.dr. Tunç Alp Özgen
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı; Prof. Dr. Cemal Taluğ
Orman ve Su işleri Bakanı; Nasuh Mahruki
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı; Ayşe Sucu
Basından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ; Ertuğrul Özkök
İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı; Fikret İlkiz
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı; Korkut Borotav
Milli Güvenlikten Sorumlu Başbakan Yardımcısı; Mümtaz Soysal
Meclis Başkanı; Hüsamettin Cindoruk / İlber Ortaylı
Bu kabineyi kuracak başbakan ; Bilinmiyor
Bir grup arkadaş toplandık. Siyasi görüşlerimizi bir yana koyduk ve bakanlar kurulu listesi hazırladık. Bu liste oy birliğiyle değil ama oy çokluğuyla hazırlanmış bir liste.
"Eeeee, ne önemi var diyeceksiniz" mutlaka. Sadece Kendi aramızdaki fikir jimlastiğini sizinle paylaşmak istedim. Hepsi bu.