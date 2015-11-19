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Çiğdem Anad

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19 Kasım 2015

Hayali Bakanlar Kurulu

Bir grup arkadaş toplandık. Siyasi görüşlerimizi bir yana koyduk ve bakanlar kurulu listesi hazırladık

Dışişleri Bakanı ; Hikmet Çetin

İçişleri Bakanı; Sadettin Tantan

Adalet Bakanı; Ümit Kocasakal

Milli Eğitim Bakanı; Emre Kongar

Ekonomi Bakanı; Ali Koç

Maliye Bakanı; Mehmet Şimşek

Kalkınma Bakanı; Ali Babacan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı; Aykut Erdoğdu/ Özgür Özel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı; Necdet Pamir

Gümrük ve Ticaret Bakanı; Cem Boyner

Milli Savunma Bakanı; İlker Başbuğ 

Ulaştırma Bakanı; Kadir Topbaş

Avrupa Birliği Bakanı; Ahmet Sever

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı; Emrehan Halıcı

Kültür ve Turizm Bakanı; Halit Ergenç

Çevre ve Şehircilik Bakanı; Yılmaz Büyükerşen

Gençlik ve Spor Bakanı; Fatih Terim

Sağlık Bakanı; prof.dr. Tunç Alp Özgen

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı; Prof. Dr. Cemal Taluğ 

Orman ve Su işleri Bakanı; Nasuh Mahruki

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı; Ayşe Sucu

Basından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ; Ertuğrul Özkök

İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı; Fikret İlkiz

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı; Korkut Borotav

Milli Güvenlikten Sorumlu Başbakan Yardımcısı; Mümtaz Soysal

Meclis Başkanı; Hüsamettin Cindoruk / İlber Ortaylı

Bu kabineyi kuracak başbakan ; Bilinmiyor

Bir grup arkadaş toplandık. Siyasi görüşlerimizi bir yana koyduk ve bakanlar kurulu listesi hazırladık. Bu liste oy birliğiyle değil ama oy çokluğuyla hazırlanmış bir liste.

"Eeeee, ne önemi var diyeceksiniz" mutlaka. Sadece Kendi aramızdaki fikir jimlastiğini sizinle paylaşmak istedim. Hepsi bu.  


 

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