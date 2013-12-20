Hangi tarafı tutacağız? AKP mi, Gülen mi? ABD Erdoğan’a ‘one minute’ mü dedi?

Önce soruları soralım, sonra cevabını bulalım.

1) AKP hükümetinin adamları yolsuzluk yapmış mıdır, yapmamış mıdır?

2) Yolsuzluk soruşturmasını ve takibini yapan savcılar ve emniyet müdürleri AKP hükümeti tarafından etkisiz hale getirildiğine göre yolsuzluk davası başlamadan sona mı erdirilmiştir?

3) Bu operasyonda Gülen ekibi kendi başına hareket etmiş olabilir mi?

4) Gülen ekibi hükümetin devrilmesi için ABD’den “düğmeye bas” talimatı mı almıştır?

5) Bu operasyonun arkasında ABD ve İsrail varsa, nedeni nedir?

6) ABD, AKP’nin mi, Başbakan Erdoğan’ın mı ipini çekmeye karar vermiştir? Neden?

7) ABD ile Başbakanı karşı karşıya getiren temel nedenler nedir?

8) Başbakan, ABD’ye kafa tutan açıklamaları hangi ülkelerin desteğini arkasına alarak yapmaktadır?

9) Başbakan Erdoğan’ın Ortadoğu’nun ABD için de tehdit oluşturacak radikal örgütleriyle İlişkileri nedir?

10) Başbakan Erdoğan Kürt meselesinde ABD’ye verdiği sözleri yerine getirmemiş midir?

11) ABD başbakanın Kürt meselesinde oyalama stratejisi uyguladığı kanaatine varmış ve bu nedenle mi Başbakan’dan vazgeçmeye karar vermiştir?

12) Başbakan’ın “kirli ve çirkin ittifak, iç ve dış ittifak “ sözleriyle, Gülen cemaati yanında ABD’yi kastettiğini anlıyoruz. AKP ABD ile ittifak yaptığı zaman Ak ittifak, Gülen ABD ile ittifak yaptığı zaman neden kara ittifak oluyor?

13) AKP bu yolsuzluk delilleri ortaya konmadan önce, Gülen’e karşı neden kılıç kuşanmıştır?

14) Başbakan Erdoğan, Gülen’in yanında duran ABD’nin AKP’ye verdiği desteği geri çekeceğini önceden haber mi almıştır? ABD Başbakan Erdoğan’a one minute mü dedi?

15) Başbakan Erdoğan, Gülen’e kılıç çekerek ABD’ye ayar vereceğini mi hesap etmiştir?

16) Başbakan çatışmanın geldiği bu noktada Gülen’i tamamen tasfiye etmek dışında yol kalmadığını mı düşünmektedir?

17) Başbakan ABD’ye rağmen Gülen’i tasfiye edebileceğine nasıl ihtimal vermektedir?

18) Başbakan’ın yanında yer alacak ülkeler ABD’yi tamamen karşılarına almayı göze alacaklar mıdır?

19) Gülen cemaatinin oy bazında seçim sonuçlarını değiştirecek sayısal etkinliği var mıdır?

20) Gülen cemaatinin ortaya koyacağı yeni AKP karşıtı dosyalar seçim sonuçlarını değiştirecek kadar etkili olmasaydı, Gülen cemaati yolsuzluk dosyalarını açar mıydı?

21) Gülen cemaatinin elinde AKP ye karşı kuvvetli deliller olmasaydı, bu operasyonlar başlatılabilir miydi?

22) Gülen cemaati ve ABD neden bugüne kadar ellerindeki yolsuzluk delillerini saklamışlardır?

23) ABD Türkiye için Tayyip Erdoğansız bir AKP hükümeti mi tahayyül etmektedir, yeni başbakan Abdullah Gül müdür, yoksa CHP, MHP koalisyonunun ucu mu görülmektedir?

24) CHP genel başkanının ABD gezisinin ardında bilmediğimiz gerçekler var mıdır?

25) Başbakan her şeye rağmen, yolsuzluk dosyalarına rağmen usulca kenarına çekilmek yerine, dövüşerek yine mağdur kahraman olmaya mı oynamaktadır?

26) Sonuçta bu çekişme iktidarın gizlediklerini ortaya çıkarmaya yarayacak mıdır?

27) Bu çekişmeden hükümetin antidemokratik uygulamalarından zarar gören geniş bir kesim karlı çıkacak mıdır, çıkmayacak mıdır?

28) AKP hükümeti parçalanırsa, ekonomi sarsılır mı? Ekonomi sarsılırsa kimler zarar görür?

a) Milyonlarca işsiz mi?

b) Ataması yapılmayan binlerce öğretmen mi?

c) Her gün simit alabildiği için şükretmesi beklenen işçiler mi?

d) Muhafazakârlık derecesi ölçülerek işe alınan memurlar mı?

e) Hipokrat yeminine uyarak gezideki yaralıları tedavi ettiği için polisle karşı karşıya gelen doktorlar mı?

f) Düşündüğü, araştırdığı, sorup, sorguladığı için düşman görülen öğretim üyeleri ve gazeteciler mi?

g) Muhalif sloganlarını stadyumda maçlarda atabilen taraftarlar mı?

h) Üç çocukla eve hapsedilmek istenen ülke nüfusunun yarısı kadınlar mı?

i) Ev kirasını paylaşarak bir arada yaşayan, evleri basılan öğrenciler mi?

j) Haksız vergi cezalarından boğulan iş adamları mı?

29) Ortaya konan yolsuzluk dosyaları bu ülke insanlarını daha mı kutuplaştıracaktır yoksa daha mı yakınlaştıracaktır?

30) Bu soruları ve daha fazlasını sormadan AKP’yi ya da Cemaati tutuyorum cevabı verilebilir mi?

Peki, biz bu soruları kimlere sorabileceğiz? Ne sormamıza izin veriyorlar, ne de bu soruların muhatapları açık ve dürüst konuşuyorlar.