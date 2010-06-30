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Çiğdem Anad

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30 Haziran 2010

GEDİKTEPE’YE BİR İKİ

Gediktepe’ye bir iki, binmeyen kalmasın. Gediktepe’ye yakında turlar da düzenlenebilir...


Gediktepe’ye bir iki, binmeyen kalmasın. Gediktepe’ye yakında turlar da düzenlenebilir. Turistik turlara katılanlar “ben de gördüm Gediktepe’yi, hatta ayakta, oturarak, önden, profilden fotograflar da çektirdim” diyerek Facebook’a, Twitter’a koyabilir.
Mardin, Diyarbakır turlarından sonra Gediktepe turları da başlayabilir. ”Hiç gördün mü oraları” diye muhabbetler dönebilir. Gediktepe’de ölenler öldü, geriye nasıl fotograf çektirilir geyiği kaldı. Silahların susmasına dair yazılan bütün yazılara ise kana kan intikam tepkileri verilmeye devam ediliyor, benim yazıma Verilen tepkiler gibi.

BANA NE DEMEK GELİYOR İÇİMDEN

Ne haliniz varsa görün, yiyin birbirinizi, bana ne demek geçiyor içimden. Bana ne gerçekten, bana ne? Ama aklı, vicdanı susturamıyorsun, ülkenin meselelerini düşünmekten kendini alıkoyamıyorsun, dilin döndüğü kadar, bilgin yettiği kadar, aklın erdiği kadar yazıyorsun, soru soruyorsun. Ha, yazıyorsun da ne oluyor, soru soruyorsun da ne oluyor? Hiçbir şey olduğu yok. Ülkeyi yönetenler ne istiyorsa o oluyor.
Benim canımı sıkan; sorunların çözümü için kafa yoran, yazan, konuşan insanlara neredeyse küfür üzerine küfür edilmesi. Sizce herkes sussun mu? Herkes susarsa gençler kurtulacak mı? Herkes susarsa barış mı gelecek? Öyleyse, siz de susun, siz neden konuşuyorsunuz, tepki veriyorsunuz?

BİR ANKET

Size on soruluk bir anket düzenledim, ister cevap verin, ister vermeyin.

1) Hayatınızda size yumruk atana hep yumruk mu attınız?
A) Evet     B) Hayır

2) Hayatınızda size vuran herhangi biri için acaba bu insan bana neden vurdu diye hiç düşündünüz mü?
A) Evet     B) Hayır

3) Hayatınızda tokat yemenize rağmen kendinizi haksız gördüğünüz oldu mu?
A) Evet     B) Hayır

4) Hayatınızda tekme atan insanı sözle hizaya getirmeye çalıştığınız hiç oldu mu?
A) Evet     B) Hayır

5) Hayatınızda ilk fedakarlığı ben yapayım dediğiniz hiç oldu mu?
A) Evet     B) Hayır

6) Hayatınızda size büyük haksızlık yapmış birini hiç affettiniz mi?
A) Evet     B) Hayır

7) Hayatınızda kendinizi her yönüyle başka birinin yerine koyarak düşündüğünüz,davrandığınız oldu mu?
A) Evet     B) Hayır

8) Hayatınızda yabancı bir insanın acısını,tanıdığınız bir insanın acısı kadar hissettiğiniz hiç oldu mu?
A) Evet     B) Hayır

9) Hayatınızda duygularınızı bir kenara bırakarak, sadece aklınızın sesini dinlediğiniz hiç oldu mu?
A) Evet     B) Hayır

10) Hayatınızda önce kendi yanlışlarınızı ortaya döküp, kendinizi eleştirdiğiniz, sonra karşınızdaki insanın hatalarını ortaya koyup, yargıladığınız hiç oldu mu?
A) Evet     B) Hayır

Bu anket sonucu bile sizin kendinizi tanımanıza ufak da olsa bir katkı yapabilir zannediyorum

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