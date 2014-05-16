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Çiğdem Anad

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16 Mayıs 2014

Fıtrat nedir, kimin fıtratı nasıldır?

Yüzlerce işçinin öldüğü maden kazasına , “bu işin fıtratında bu var” diyen Başbakan’ın fıtratı nedir?

Yüzlerce işçinin öldüğü maden kazasına , “bu işin fıtratında bu var” diyen Başbakan’ın fıtratı nedir?

Kazayı kader saymayıp, hesap sordukları başbakanı yuhalayanların fıtratı nedir?

Açıklama yapması beklenirken ,“hadi gelin, benim yanımda yuh çekin” diye diklenen başbakanın fıtratı nedir?

“Madenlerde iş güvenliği sağlanıyor mu “diye ölümlerden önce  mecliste elinde baret tutarak hükümeti  uyaran , meclis araştırması isteyen CHP milletvekilinin fıtratı nedir?

Meclis’in madenlerde güvenlik araştırması yapmasını reddeden AKP’nin , “CHP bu şekilde siyaset yapıyor” diyen başbakanın fıtratı nedir?  

Madenden yaralı çıkarılan, ambulansın sedyesine yatırılırken “çizmelerimi çıkarayım, sedye kirlenmesin” diyen işçinin fıtratı nedir?

Korumalarının etten duvarı arasında adım atabilen, bir markete sığınmak zorunda kalan, markette karşısında gördüğü delikanlıya tokat atan başbakanın fıtratı nasıldır?

Tokat attığı delikanlının “İnsanlık halidir, olur böyle şeyler, şikâyetçi değilim, bir özür yeter”  demesi nasıl bir fıtratı gösterir?

Ölen eşlerinin, kardeşlerinin, çocuklarının acısıyla kıvranan ve çaresizce sadece haykırabilenlerden birine maden tozu bile değmemiş ayağıyla tekme atan başbakanın özel koruma müdür yardımcısının fıtratı nedir?

Hastalığının tedavisi sürdüğü için bir saat bile Soma’ya uğramayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanının fıtratı nedir?

Güvenliği sağlanamadığı için ölen yüzlerce işçinin fıtratı nedir?

İşçi sayısını arttırarak, iş güvenliği masraflarından keserek, milyarlarca dolar kar eden özel maden işletmecisinin fıtratı nedir?   

“Koyun kestik, bir daha kesemezdik, masraf ettik” diyerek, nikâhı erteleyemeyip, cenazeler arasında evlenmek zorunda kalan maden işçisinin fıtratı nedir?

Madenden kazandıklarıyla gökdelenler diken işverenin fıtratı nedir?  

Yerin altına “her gün ölebilirim” diye giren, her gün dokuz saat yerin altında çalışan, 1300 tl. ücret kazanan , çocuklarıyla iki odaya sığışan işçinin fıtratı nedir?

İş güvenliği standartlarında, işçi haklarında Avrupa Birliği’nin çıtasını hiç kaale almayan Başbakan’ın, maden kazalarına örnek verirken,  elli yıl öncesinin Avrupasından örnekler vermesi nasıl bir fıtratı gösterir?

Maden kazasını protesto etmek için, özünde insan hayatını hiçe sayanlara karşı yine şehir, şehir sel gibi sokağa dökülenlere açık havada gaz yağdırıp, onları boğmak isteyenlerin fıtratı nedir? 

Ayrıca fıtrat nedir? İslami terimlerle konuşmanın  kimseyi daha hakkaniyetli yapmadığını yıllardır görüyoruz. 

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