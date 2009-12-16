ERKEKLER BİR AY SUSSA

Sokaklarda silah çekenler, cam çerçeve indirenler, kafa göz yaranlar her zamanki gibi erkekler.

Kadınlar evlerinde acılarını sessizce çekerken, oğlum öldürülmesin diye ağlarken, barışın sağlanması için kendi canını vermeye hazırken, erkekler birbirine saldırıyor.

Kürt-Türk meselesinin kadını erkeği olur mu? Evet, Kürt-Türk meselesinin de kadını erkeği var. İki tarafın erkekleri de birbirini boğazlamak istiyor, iki tarafın erkeği de bir tarafı yok ederek varlığını sürdürmek istiyor.

Bir kadın en fazlasından tokat atar, kulak çeker, bir erkekse yumruk atarak başlıyor dövüşe, sonra cinayete, katliama kadar vardırıyor şiddetini.

Hem Kürt,hem Türk erkekleri en azından bir ay susma ve evden çıkmama kararı alsa, Meclis’te kalanlar da, sokağa çıkanlar da, konuşanlar da kadın olsa, ülke bölünmekten kurtulabilir.

AYDA 350 ÇOCUK TACİZİ

Bakın son 7 ayda sadece Adli Tıp’a gelen çocuklara yönelik taciz dosyası sayısı yüzde yüz arttı. Taciz edilenler 6 ile 10 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar. Bilinen taciz sayısı ayda 350 çocuk, bilinmeyen ONBİNLERCE.

Bu tacizi yapanlar erkek, bu tacize dur demeyenler, bu erkekleri bir daha taciz yapamayacak şekilde cezalandırmayanlar yine erkek.

Kürt ve Türk erkekler sokak savaşında, Meclis savaşında, dağ savaşında birbirlerini yok ederken, evdeki büyük erkekler çocukları yok ediyor.

Erkek düşmanı hiç değilim, erkek dostlarım kadınlar kadar çok, 40 yıl kadın-erkek ayrımı yapmadım, ama kadınlar ve erkekler gün be gün birbirlerine yakınlaşacaklarına tersine uzaklaşıyorlar.

YENİ BİR KADIN PROGRAMI

Yine bir kadın programı yapmaya başladım NTV’de.

Erkeklerin saldırgan söylemlerinden uzak, duyguları açıkça ortada, sözünü sakınmayan, başkalarını kırmaktan imtina eden, egosunu kontrol eden, güç yarışına girmeyen, iktidar hırsıyla gözü dönmeyen, tartışmaktan çekinmeyen ortak iş yapmaya muktedir kadınlarla bir aradayım yine.

Hayatımızın savaştan ibaret olmadığını düşünmeliyiz önce. Erkekler “savaş bazen gereklidir” diyor.Hayır savaş hiçbir zaman gerekli değildir. “Bizi korumak için savaştıklarını” söyleyen erkeklere “aman bizi korumayın” demeliyiz.

Savaş savaşı, nefret nefreti, intikam intikamı körüklüyor.

BİRAZ SUSUN ERKEKLER

Meydanlarda, televizyonlarda, Meclis’te susun biraz. Siz susun, biz oğullarımızı barıştırırız, çocuklarımızı kucaklarız.