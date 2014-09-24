Erkek çocuklar hadım edilsin mi?

11 yaşındaki kız çocuklarının başını bağlamasını isteyenler cinsel ahlakı korumak için yeni bir hamle yaptılar. Tabii bu yetmez. Şimdi kendilerinden cinsel ahlakı yeniden inşa etmeleri için aynı hızda düzenlemeler bekliyoruz.

Beklentiler ;

1) ERKEK ÇOCUKLAR HADIM EDİLSİN.

11 yaşına gelen erkek çocukların kız çocukları gibi cinsel dürtüleri canlanmaya başladığı için erkek çocukların cinsel istekleri ilaçlarla baskılansın. Bu geçici bir hadım işlemi. Erkek çocuklar büyüdükleri ve evlendikleri zaman ilaçları kestiklerinde cinsel fonksiyonlarını yerine getirebilirler. Üç mü, beş mi, iktidar kaç çocuk buyuruyorsa, o kadar çocuk peydahlayabilirler.

2) BABALAR HADIM EDİLSİN

Karısını başı kapalı ya da başı açık başka kadınlarla aldatan erkeklerin hadım edilerek aile bütünlüğünün sağlanması, böylece çocukların bölünmemiş aile ortamında büyümesi temin edilmelidir.

3) ENSESTE İDAM CEZASI GETİRİLSİN.

11 yaşındaki kız çocuklarının başını örten yada örtmeyen erkekler eğer kendi çocuklarını, akrabalarını, kardeşlerini taciz ediyorlarsa, kendi çocuklarına, akrabalarına, kardeşlerine tecavüz ediyorlarsa idam edilsinler. İdam edilsinler çünkü tecavüz eden erkeklerden ne baba, ne abi, ne koca olur. Yaşadıkları sürece tecavüz ettiklerine sadece ızdırap çektirirler.

4) ÇOCUKLARININ ARKADAŞLARINI TACİZ EDENLER HAPİS CEZASI ALSIN.

11 Yaşındaki kızının başını örten babalar çocuklarının başını örtmeyen arkadaşlarına göz tacizinde bulunuyorlarsa, çocukların üzerinde baskı kurmaktan, çocukları korkutmaktan, çocukları göz taciziyle istismar etmekten hapis cezası alsınlar.

5) AKRABALARINI TACİZ EDENLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI VERİLSİN.

Teyze kızlarına, dayı kızlarına, amca kızlarına kardeş gözüyle bakmak yerine, kızların bir yerini sıkıştırmak için bakan, başı kapalı kadın akrabalarının bakışlarında bile şehvet arayan erkeklere ağır hapis cezası verilerek, akraba içindeki tehlike bertaraf edilsin.

6) AZGIN TEKE SENDROMU GÖSTERENLERE EV HAPSİ GETİRİLSİN.

Yaşını başını almış olmasına rağmen 11 yaşındaki kız çocuklarının gelişen bedenlerini dikizleyen yaşlı erkekler için, komşusunun karısına, kızına göz diken yaşlı erkekler için şikayete binaen ev hapsi cezası verilsin.

KADINLARIN BAŞLARINI ÖRTEN ERKEKLER KADINLARI NASIL GÖRÜYOR? SEKS MAKİNASI MI ?

Kadınların başını kapatan erkekler kadınları nasıl gördüklerini bir gün samimiyetle anlatsalar, o zaman o erkeklerle kadınların bir arada olmasının, oturmasının, kalkmasının, okumasının, çalışmasının gerçekten mümkün olmayacağını anlayacağız herhalde.

Düşünsenize; Bu erkekler kadın gördüklerinde aslında bir çocuk doğurma aygıtı görüyorlar. Kadına çocuğun doğacağı bölgeyi inceleyerek bakıyorlar sonra aşağıdan yukarı doğru vücut taramasını sürdürüyorlar.

Ya da bu erkekler kadın gördüklerinde sadece cinsel temas kurmak istiyorlar.

KİM BU ERKEKLER; kadınları kapatan erkekler cinsel yoksunluk çeken erkekler mi, yoksa cinselliğe doymayan erkekler mi ?

Sanırım çoğunluğu cinselliğe doymayan erkekler. Bu erkeklerin çoğu her gece bir kadın aramak yerine, evlenerek cinsel açlıklarını halletme yoluna girseler de , doymak bilmez aç gözlülükleri cinsellikte de ortaya çıkıyor.

Neden doymuyor bu erkekler? çünkü bilgi, bilinç, görgü yoksunu olan saplantılı, takıntılı beyinleri dünyanın, evrenin, doğanın doğal işleyiş mekanizmasını öğrenmeyi, kavramayı reddediyor. Bilimi reddediyor. Kadın erkek dengesini reddediyor. Geriye içgüdüleri kalıyor.

Açlık içgüdüsüyle yiyorlar, yiyorlar doymuyorlar. Cinsellik içgüdüsüyle çocuk doğurtuyorlar, doğurtuyorlar, doymuyorlar. Baktıkları kadında saçları bile seks objesi gören zihin yapılarını değiştirmek istemiyorlar.

Bunun yerine kadınları kapattıkça kapatıyorlar. 11 yaşındaki kız çocuklarını bile cinsel obje gören zihinlerinden utanacaklarına, "kızlarını örtmeyenler utansın" diyecek kadar arsızlaşıyorlar.

Bu erkekler şimdi kız çocuklarını kapatıyorlar, sonra erkek çocuklarını ne yapacaklar?

Bunun cevabını aramalılar. Hadım etme yolunu hesaba katmalılar. Hem çocukları eşcinsellikten de korumuş olurlar.