DEVLET SIRRI

Önemli davalarda ifadesi alınan önemli adamlar “devlet sırrı, konuşamayız” dediler,sustular.

Büyük suikastların asıl tetikçilerini bilenler, katliamların planlayıcılarını bilenler, uyuşturucu trafiğini işletenleri bilenler, faili meçhullerin faillerini bilenler, örtülü ödenekten yapılan harcamaları bilenler sustular.

Susmalarının bir nedeni devlet sırlarını ifşa etmemekti.

Başbakanların bile bilmedikleri devlet sırları vardı. Bu sırlara Bülent Ecevit, Erdal İnönü bile ulaşamadı.

MİT müsteşarları, Genelkurmay başkanları, askeri-sivil yargı bu sırlara vakıf mıydı, bilmiyoruz.

TSK’nın Özel Kuvvetler Komutanlığı kapısından kimsenin geçmeye cesaret edemediği sır kulelerinden biriydi.

O SIR KULESİNDEN GİRMEYE BİN SAVCI BİLE CÜRET EDEMEZDİ.

Bugün iki savcı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girdi, dosyaları incelemekle kalmadı. “Devlet sırları saklı” denen belgeleri açtırdı. O belgeler son bir yılın belgeleri ve şaibeli görülenler işaretlendi. Yarın geçmişe dönük belgelerin de açtırılacağını tahmin etmek kolay. O belgeler bir bir açıldığında, içinden çıkacaklardan korkacak, saklanacak, kaçacak kimler çıkacak, çok merak ediyoruz.

Önceki iktidarlarda Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki belgeleri ortaya dökecek iki savcı,bir hâkim yok muydu? Kuşkusuz yüzlercesi, binlercesi vardı ama hiçbirinin ardında ordu ile karşı karşıya gelmeyi göze alacak bir hükümet, bir başbakan yoktu. Bu hükümetin, Başbakan'ın bazı devlet sırlarını açacak cesareti nereden bulabildiği ise büyük bir soru işareti.

Tabii yine merak ediyoruz; bu devlet sırları açıklanacak mı, açıklanmayacak mı?

Hiçbir sır ömür boyu saklı kalamaz ve kalmamalı. Ancak asıl soru; boşalan kapların neyle dolacağı?

Hüsamettin Cindoruk’un seslendirdiği gibi asker-polis çatışmasına yol açabilecek bir sürece mi giriliyor?

Devletin birçok kurumu silkeleniyor, sadece köşe başındakiler değil, kenar köşedekiler de tasfiye ediliyor. Gidenlerin, gideceklerin yerine geçecekler kimler?Onların da devlet sırları var mı? Bilmiyoruz.

BU ARADA CEM BOYNER KONUŞTU

15 yıldır susan Cem Boyner neden konuştu? Cem Boyner Yeni Demokrasi Hareketi seçimlerden başarısız çıktığı için susmamıştı bence. Bugün Türkiye’yi hop oturtup,hop kaldıran Kürt meselesini 15 yıl önce aynı radikal söylem ve önerilerle çözmeye adaydı Cem Boyner. Şimdi çoğunluk iktidarına, AKP’ye gösterilen muhalefet,15 yıl önce yüzde birlik temsil kabiliyeti olabilmiş YDH liderine nasıl gösterildi acaba? Cem Boyner tehdit edilmedi mi, susturulmadı mı acaba?

Cem Boyner neden 15 yıl sustu ve şimdi konuştu, bu sırrı öğrenmeliyiz doğrusu. Bu da bir devlet sırrı olmalı.

Cem Boyner “Gelecekte siyaset yok,o defter kapandı” diyor. Ben inanmıyorum, Cem Boyner dürüsttür, lafının

arkasında durur, evet belki parti lideri olmayacaktır, ama bir fitili ateşlemek için konuşmuştur.

O fitil Cem Boyner’in destekleyeceği yeni bir parti, yeni bir lider olabilir. Eşi Ümit Boyner TÜSİAD Başkanlığı'na gelirken, birlikte siyasetteki etkinliklerinin ne olacağını da tartışmışlardır mutlaka. Büyük sermaye Cem Boyner’e “iş başa düştü,sen yolu aç,biz arkasını getiririz” mi dedi acaba? Cem Boyner sadece büyük bir işadamı değil, büyük bir lider olma vasıflarına sahipken, bu dönemde arkasından verilecek rüzgâra karşı durabilecek mi, şüpheli.