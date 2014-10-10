Çözüm süreci 100 yıl sonra mı tamamlanacak?

Bitmeyen çözüm süreci oyalamacası isyan ettiriyor.

Sürecin bir başı ve sonu yani tarihi vardır.

AKP çözüm sürecini yıllar önce söz de başlattı ama süreç başlatıldığı tarihte dondu kaldı.

Müzakereler, müzakereler, yol haritaları, yol haritaları, madde madde çözümün dökümü. AKP devletinin kartları açıldı, Kürt hareketinin kartları açıldı. Kâğıtlar elde tutuluyor. Yıllar geçti, çözüm yok. Ucu açık bir süreçle Kürtler oyalandıkça oyalanıyor.

Bu süreç bir yılda mı, on yılda mı, yüz yılda mı sona erecek? Bilen yok.

Bu süreç iç savaşla mı sona erecek?

Kürtler MHP ve CHP ile ulaşamayacaklarına inandıkları hedeflerine AKP ile ulaşacakları umudunu daha ne kadar diri tutabilecekler?

Kürt hareketinin lideri Öcalan oyalama sürecine göz yumarken, bilmediğimiz uluslararası zamanlama hesabı mı var?

AKP devleti çözümü peş peşe uygulamaya koymak için ne beklemekte?

Öcalan'ın Kürt hareketine hâkimiyeti, otoritesi yıpranmıyor mu?

Sokakların ateş topuna dönmesini Öcalan engelleyemiyor.

Kürtlerin resmi temsilcilerinin şiddetten uzak durun çağrısı etkili olmuyor.

Hükümetin bugün şiddeti, dün bin bir olayı bahane gösterip çözüm sürecini fiiliyata geçirmeyişi öfkeyi büyütüyor?

Afla serbest bırakılan Hizbullahçılar, yurt dışından intikal edenler hücrelerinden çıkıp, silahlarını kuşanıyor.

AKP devleti Türkiye'yi karıştırmak isteyen dış güçleri işaret ediyor.

Kürt hareketi temsilcileri silah sıkanların kendilerinden olmadığını kast ederek, silahlı maskelileri devletin bulmasını istiyor.

Olayların sorumluluğunu provokatörlere, uluslararası gizli örgütlere yıkmaya çalışmak ne devleti, ne Kürt hareketini kurtarıyor.

Hem AKP devleti, hem Kürt hareketi çözüm sürecinin neden işlemediğini, hangi maddelerde anlaşamadıklarını, anlaştıkları maddelerin neden uygulanmadığını, uluslararası denklemleri, oyunları, planları, pazarlıkları, sürecin bitiş tarihini ortaya koyma sorumluluğundadır.

Kürtlerin, Öcalan'a heyet gitti, heyet geldi, mektup geldi açıklamalarıyla, AKP devletinin çözüm süreci geldi, geliyor, gelecek oyalaması Kürt ve Türk halklarının arasında barış değil, düşmanlık, çözüm değil kilitlenme sürecini hızlandırır.

Bugün Kobane yarın başka bir yer. Uzağa gitmeye ne hacet, Türkiye isyan ediyor.