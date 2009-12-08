ÇOCUKLARINA KIYAN HER ŞEYE KIYAR

Çocuklarına kıyan halkına, topraklarına, ülkesine de kıyar.

Çocuklarını yan kesici, hırsız çetelerine kiralayan, çocuklarına tecavüz eden, sokakta mendil, kalem satan çocukları eliyle itekleyen, araba camı silen çocuklara “bırak, bırak çekil camdan”diye bağıran, üniversite mezunları işsizken, kaldırımda dilenen çocuklara “git çalış kardeşim” buyruğu veren, büyüklere üç lira verip, yaptırabileceği işi, 5-14 yaş arasındaki 1 milyon çocuğa 1 lira verip yaptıran, kimsesiz çocukları döven, kaçırılan, seks tacirlerinin, organ mafyasının eline düşen 1386 çocuğunu unutan, ergenliğe yeni girmiş kızlarını evlilik fiyonguyla erkeklere satan, ölmemek ve öldürmemek için askere gitmek istemeyen çocuklarını cezalandıran ülkenin insanları geleceğin halkını,iktidarını,Türkiye’sini biçimlendiriyorlar.





ÇOCUKLARINA KIYANLAR BÜTÜN ŞEHİRLERDE





Hakkari, İzmir, Van, Tokat, Diyarbakır, İstanbul hiç fark etmez, ülkenin bütün şehirlerine yayılmış bu insanlar. Hınçlarını, kinlerini ellerine taş, sopa, silah verdikleri çocuklarına kıyarak boşaltıyorlar.

İnsanları önce yoksulluk acımasızlaştırıyor, sonra para ve güç sahibi olmak.

İnsanları önce cahillik hınçlandırıyor, sonra itilmişlik saldırganlaştırıyor.

Bugün savaş meydanına çocuklarını süren hangi Kürdün, hangi Türkün dayanışma, ortak yaşama,

paylaşım gibi idealleri var?





SENARYOLAR





Kürt çocukların büyükleri DTP’liler, sanki partilerinin kapatılması için mücadele ediyorlar.

DTP ile AKP’nin gizli pazarlığı mı var? AKP Kürt açılımı yapacak, DTP kapatılacak, DTP

oyları AKP’ye akacak!

Ya da...

AKP’yi yıkmak için derin devlet fay hatlarını harekete geçirdi. Ergenekon davasıyla zaten derine inilemedi. Derin devlet kükremeye karar verdi.

Ya da...

Yabancı istihbarat servisleri iş başında, Türkiye’yi bölmeye uğraşıyorlar. Kürt ve Türk milliyetçilerini kışkırtıyorlar.





ÇOCUKLARINA KIYANLAR HALKLARINA, ÜLKELERİNE KIYIYORLAR





Bu senaryolardan biri veya hepsi gerçekte olabilir. Ancak hepsinde çocuklar savaşa sürülüyor, çocuklar harcanıyor.

O çocuklar yarını kuracak çocuklar. Bugün öğrendiklerini yarın fazlasıyla uygulayacaklar. Yani şiddetle daha

acımasız olacaklar. Bugün halkı için, ülkesi için canını ortaya koyduğuna inananlar, çocuklarına kıyarak halklarının, topraklarının, ülkelerinin sonunu inşa ediyorlar.



