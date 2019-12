CHP’YE ATIŞ SERBEST

CHP basın için çok önemli. Basın CHP’deki her hareketin, her sözün üzerine atlamak için tetikte.

Çünkü; CHP’yi eşelemek, deşelemek serbest.

CHP’nin gelmişine, geçmişine, bugününe, yarınına laf yetiştirmek serbest.

CHP’nin parti yönetimine atıp, utmak serbest.

CHP’nin bütün politikalarını duvardan duvara vurmak serbest.

CHP iktidar değilken bile hesap sormak serbest.

CHP genel başkanına vurmak serbest.

Basın ana görevinin muhalefet ve eleştiri olduğunu CHP’yle hatırlıyor, kana cana geliyor, tam öldüm derken diriliyor. Basın CHP’nin üzerinde tepinerek hala var olduğunu hissediyor. Suç basında değil tabii.



BASINDA ÇALIŞANLARIN TEMEL REFERANSLARI NEYDİ?



Bağımsızlık. Bağımsızlık neydi? Hiçbir baskıya maruz kalmadan, olayları her yönüyle aktarabilmek.

Diğeri Özgürlük. Özgürlük neydi? Kendi aklıyla yaptığı tercihlere göre hayatını yaşayanlara eşdeğer saygıyı göstermek.

Diğeri Demokrasi. Demokrasi neydi? Ülke yönetiminde herkesin söz hakkını gözetmek.

Diğeri Hukuk. Hukuk neydi? Yasaların güçlüye ve güçsüze aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığını izlemek.

Diğeri insan hakları. İnsan hakları neydi? dövülmeden, savaşmadan, aşağılanmadan, kul muamelesi görmeden herkesin ülkedeki en kudretli insanlarla aynı imkanlara sahip olabilmesini desteklemek.

Diğeri laiklik. Laiklik neydi? Devletin dini inanca göre politika belirleyip belirlemediğini, inanca göre ayrımcılık yapıp yapmadığını takip etmek.

Basın çalışanları bu temel referansları ne kadar uygulayabiliyor bugün belli.

Sebebi CHP mi?



CHP’YE AKIL VEREN ORTALIKLARDA GEZEN LÜMPEN ENTELEKTÜELLER



O televizyon programından, bu televizyon programına koşanlar, radyolardaki seslerine hayran kalanlar, şehir merkezlerinin kafelerinde, restoranlarında CHP’yi meze yapmaya bayılanlar, bu kişiler görünür olan her yerdeler. Kameraların girmediği yerlerde ise yoklar.

Meşhur olmayı, sokakta tanınmayı yıllarca hayal edenler sabah gözlerini açar açmaz kendilerini gösterecekleri bir zemin, bir mekan, bir toplantı, bir eylem,bir TV programı arıyorlar. İşleri bu. Ne biliyorum, ne okuyorum, farklı ne sözüm, ne fikrim var diye düşünmüyorlar. CHP de onlardan soruluyor, Kürt halkı da onlardan, askerin konumu da onlardan soruluyor,

Alevilik de onlardan, hukuk devleti, laiklik, türban, AKP icraatı her şey, her şey onlardan soruluyor. İç politika, dış politika, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk

Hepsini yemiş yutmuşlar. Bilmedikleri hiçbir şey yok. Her konunun uzmanı onlar.Geçmişte ne yaptıklarına bakıyoruz. Kayda değer hiç bir şey yapmamışlar.

Biz geçmişte bu insanları sol cebinden bile çıkaracaklara entel dantel tayfası diyorduk. Gerçek entelektüelleri halkın nezdinde değersiz kıldıkları için onlara öfkeleniyorduk.

Bugün her köşede ağırlanıyorlar. İsmet Özel buna entelektüel sefalet diyor. Çok doğru söylüyor.