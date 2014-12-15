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Çiğdem Anad

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15 Aralık 2014

Cemaat operasyonu Kürtlere gözdağı

Kürtlere hükümetle uzlaşmaktan başka çareniz yok mesajı veriliyor

Çözüm sürecini sıkıp, gevşeten, çözüm süreciyle sihirbazın topuyla oynaması gibi oynayan, çözüm sürecini ip yapıp, çekip bırakan, ipi kaptırmayıp gergin bir yaya dönüştüren, cambazlığa doymayan, halkı çözüm sürecinde seyirci sıralarına oturtan, çözüm sürecini sirke çeviren hükümet, Kürtlerin çözüm süreci oyunundan yılmasının ardından, Kürtlerin çözüm arayışında cemaatle görüşmesinin akabinde operasyonu başlattı. 

Bu operasyon cemaate olduğu kadar Kürtlere karşı da bir gözdağı operasyonu. 

Kürtlere hükümetle uzlaşmaktan başka çareniz yok mesajı  veriliyor. Cemaatle yürüyebileceğiniz bir yol yok mesajı. Bu mesaj ABD' ye de açık mesaj.

Hükümetle cemaat arasında tercih yaptığında, cemaate yakın duracağını söyleyebileceğimiz ABD, AB hükümetin bu son hamlesi karşısında oyun planları geliştiriyor mutlaka. Hükümet ise bu planlara karşı önlemlerini çoktan almaya başlamış olmalı.

Muhalefete baskının daha da artacağını öngörmek zor değil. Kural, kaide tanımayan baskı çoğunluk için korkutucu, sindirici olabilir. 

Ancak dağlarda, ovalarda, şehir merkezlerinde savaşan Kürtlerin gözdağına, tehditlere boyun eğeceğini varsaymak mümkün mü? 

Tehlike, risk tam da burada.

Kürtler ya büyük tavizler vererek hükümetin çözüm çerçevesini kabul edecekler, ya da tekrar şiddet sahnesini açacaklar.

 Kürt cephesi " Hükümet çözüm planını açıklamazsa, biz açıklayacağız" diye demeçler vermişti. Operasyondan sonra Kürtler ya çözüm planında uzlaşacaklar, ya da savaş bayrağını çekecekler.

Cemaat operasyonu asıl büyük meselenin yani Kürt meselesinin bir paravanı demek yanlış mı? Operasyona bir de bu yanıyla baksak... 

Bu operasyonu sadece katmerli kinin intikamı diye özetlemek, eksik özetlemek olur. 

Basın özgürlüğü ise arka planda değerlendirilebilir. Çünkü Türkiye'de basın özgürlüğü katledileli çok uzun zaman oldu. Basının sindirilmesinin üzerinden yıllar geçti. Operasyonun odak noktasına Ekrem Dumanlı'yı koymak , büyük oyunu görmeyi engeller.

(Bu arada Ahmet Şık'ın sosyalist ahlakından liberal gazetecilerin öğreneceği ne çok şey var. Ahmet Şık ahlak, erdem, insanlık  dersi vermeye devam ediyor.)      

Asıl soru; ABD Kürt meselesinde nasıl bir çözümden yana?  Bunu bilmek operasyonun gerçek hedefini anlamak için büyük fayda sağlayacaktır şüphesiz. 

NOT; Emre Kongar'ın "ABD'nin ılımlı İslamla dansı" kitabını hala okumayan varsa acilen okumaları önerilir. Cemaat ABD ilişkisini anlamak için çözümleyici bir kitaptır. 

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