Bu neyin dini?

Sen hangi dindensen, biz o dinden olmayalım.

Rabia, Rabia diye ağlayıp, savaşa gönderilip, öldürülen gençler için gözü yaşarmayan adamlar yok bizim dinde.

Sen hangi dindensen, biz o dinden olmayalım.

Memleketi savaşa sokup, delikanlıların cenazelerini duble yollardan hızla mezara göndermek, anaların ızdıraplarının sesine sağır kalmak yok bizim dinde.

Sen hangi dindensen biz o dinden olmayalım.

İktidarı kaybedince , dağları bombalayıp , silahlı örgütü şehirlere sürüp , karşısına yoksul canlı gövdeleri dikip, kurşuna dizdirmek yok bizim dinde.

Sen hangi dindensen, biz o dinden olmayalım.

Kudretini korumak için vicdanını kaybetmek , hükümdarlığını sürdürmek için merhametin zerresini yüreğinde taşımamak yok bizim dinde.

Sen hangi dindensen, biz o dinden olmayalım.

Para sayma makinalarına el koyulması tehdidine karşı , insan kıyım makinaları yapan kafalar yok bizim dinde.

"Müslümanları Müslümanlara kırdırmak istiyorlar" propagandasına kanan müftüleri camilere gönderip, cemaati yalanlarla efsunlamaya çalışmak , bakara makara ile oy devşirme kumarı oynamak yazmıyor bizim kitapta.

"En büyük Müslüman , en büyük zalimden çıkar" hadisi, ayeti yok bizim bildiğimiz.

Allah kendi adının menfaat, fesat, ikbal için böylesine kullanıldığını görseydi eğer, "Ben Allah değilim" derdi herhalde.

Milyonlarca insan her gün daha fazla yoksullaşırken, halk evlerinden kulübelere sürülürken , saraylar inşa edenlere sevap yazmaz bize anlatılan Allah.

Sen hangi dindensen , biz o dinden olmayalım.

Çocuğunu doyuramayan memurdan, işçiden kesilen vergilerle kaçak saraylar inşa edip, sefa sürmek , o sarayın taşına yüz sürüp kul köle olmayanları işsizliğe, açlığa mahkum etmek yok bizim dinde.

Sizin dini değerlerinizin , din anlayışınızın ortaya çıkardığı insan yapısı bu ise , bizim dinimiz bu din değil.

Şimdi siz diyorsunuz ki ; "bize oy verin , ölümleri durduralım, yoksa daha çok genç öldürülecek."

Cevap verin ; öldüren kim, ölen kim ? Ne adına ?

İnsanlarda uğruna savaşacak ne bir vatan bıraktınız, ne bir toprak, ne bir bayrak, ne bir halk.

Herkes birbirine düşman. Birbirine düşman ettikleriniz el ele verirse , siz nereye kaçabileceksiniz?

Hangi Müslüman ülke din kardeşimiz diye sizi alacak?

Sizin dininiz ne? Bu neyin dini arkadaş?