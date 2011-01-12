BÖLÜNMEK İÇİN REFERANDUM

Seni istemeyeni sen neden istiyorsun? Zorla güzellik olmaz. Baskıyla, şiddetle birliktelik ne kadar sürer?

Ayrılık kaçınılmazsa kafa göz yarmadan bugünden karar verilmeli.

Türkiye’de bölünmek için referanduma gidilse, sonuç ne olur sizce?

Kürtler Türkleri istemiyor,Türkler Kürtleri istiyor mu gerçekten?

Referanduma karşı çıkacakların ne söyleyecekleri belli:

“Kürtlerin hepsi bölünmek istemiyor,Türklerin çoğunluğu zaten bölünmek istemiyor.”

Gerçekten öyle mi,doğrusu çok şüpheli. Doğu’nun,Güneydoğu’nun varlığı ya da yokluğu Türklere ne kazandırıyor? Doğu’yu, Güneydoğu’yu gören Türklerin sayısı görmeyenlerden az değil midir?

Bölgede görev yapan Türkler dışında, birkaç günlük turistik gezilere katılanları alt alta toplasak nufusun kaçta kaçı eder?

“Olur mu canım batıdaki büyük şehirlerin nüfusunun yarısını göç edenler oluşturuyor” diye itiraz edilecektir.

Bu itiraz çerçevesinde de bir düşünün;Tuncelili Hakkari’yi görmüş mü? Urfalı Erzincan’ı görmüş mü? Adıyamanlı Muş’u görmüş mü? Listeyi istediğiniz kadar uzatın.



SINIRLAR NE OLACAK?



Bölünmeye itiraz edenlerin 2. sorusu “sınırlar ne olacak” sorusudur. Sınırları sormaya başlamak zaten gelecekteki ayrılığın kaçınılmazlığını kabul etmektir.

Ayrılık talep edenlerin yarın sınırlarını daha da genişleterek pazarlığa oturacağını bugünden öngörmek hiç de zor değil.



TÜRKLERLE KÜRTLERİ NASIL AYIRACAĞIZ EN CAN YAKAN SORU



Bu soruya “İsteyen Kürt kimliği çıkaracak, isteyen Türk kimliğinde kalacak. Diğer ülke vatandaşlarının nasıl pasaportu varsa Kürtlerin de pasaportu olacak.

İsteyen Türkiye’de Kürt pasaportuyla kalacak, isteyen Türk pasaportuyla Kürtlerin ülkesinde yaşayacak” diye cevap verilse yetmez mi?



REFERANDUM SONUCU



Bölünme referandumunun sonucu “evet” çıkarsa devlet politikası ona göre şekillenir, ”hayır” çıkarsa ona göre.



KRİTİK SORU

REFERANDUMUN YÜZDESİ ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?



Diyelim ki sonuç yüzde 51 “hayır” çıktı. Yüzde 49 “evet” oyunu ne yapacaksınız? O zaman ayrı bir devlet yerine federasyona geçilebilir.

Diyelim ki sonuç yüzde 51 “evet” çıktı. O zamanda ya bölüneceğiz ya da yine federatif devlet modeli uygulayacağız.

Diyelim ki yüzdeler arasında büyük fark var. O zaman da ya “Çoktan bölünme zamanı gelmiş” diyeceğiz ya da bırakın bölünmeyi, federasyon, özerklik tartışmasını bile yapmayacağız.

Bölgelerden çıkan oylara göre hangi bölgenin ne istediğini de öğreneceğiz. Bölünmeyi asla istemediklerini söyleyip, Kürtlerden nefret edenler de sandıkta verecekleri gizli oyla asıl tercihlerini ortaya koyacaklar.



SON SORU: İŞ BU KADAR BASİT Mİ?



Basit değil ama çok karmaşık diye çözüm sunmaksızın, laf dolandırmaktan, seyretmekten iyidir bunları yazmak herhalde.

Toplumsal analizler, laf üzerine laf üretmeler, büyüyen ırkçılık, milliyetçilik “yeter” dedirtmiyor mu size?



