Biraz Kürt, biraz Alevi, biraz Roman, biraz Sezen olsun

Sezen Aksu’yu ilgili ilgisiz her lafın arasına sokuşturmayan bir Başbakan kalmıştı. Eyvah Eyvah filminin en komik sahnesi de yine Sezen Aksu adının en absürd haliyle kullanıldığı sahneydi.

Zerrin Özer, 'Her Devrin Devleri' albümü için sanatçı arkadaşlarıyla bir gece toplandı, geceye gelmeyen Sezen Aksu için 'Her projenin altında Sezen’in imzası mı olacak' diye sitem etti.

Siteminin haklı yanı var bence ama ok Sezen Aksu’dan çıkalı çok oldu.

Genco Erkal’ın Marks oyununda söylediği gibi mealen “Marks değişime direnenlerin bile kendisini referans gösterdiğini duysa, ben Marks değilim derdi herhalde” diyor oyunda.

Sezen Aksu da her popülarite peşinde olanın kendi adını kullanmasına karşı 'ben Sezen değilim' sözleriyle bir şarkı yazabilir yakında.

Sezen Aksu’nun sözleri her kesimde hoş seda, derin analiz, kucaklayıcı etki bırakıyorsa, onun adını anmak bile gönülleri fethetmeye yetiyorsa, 'Sezen Aksu’nun açılımı' adlı bir kara kitaba ya da ak kitaba ihtiyacımız var.

Halkın yüzde kırkını değil, yüzde yüze yakınını nasıl sarmaladığını öğrenmeliyiz.



YENİ ANAYASA,YENİ YARGI



Türkiye’nin yeni Anayasası Sezen Aksu’nun onayına sunulabilir.

Yargı yürütme savaşını Sezen bitirebilir.

Sezen Aksu’nun kendi elleriyle,kendi nefesiyle, sesiyle kazandığı dokunulmazlığı var bu ülkede.

Kimse kaldıramıyor dokunulmazlığını çünkü gerçek çoğunluk izin vermiyor.

Her görüşten, her gülüşten, her bakıştan, her elemden, her kaderden insanla ortak dili yakalıyor Sezen.

Bu arada ben ne Sezen’ciyim, ne de ona Sezen diye hitap edecek kadar yakınım. Önüne gelen 'Sezen' diye ağzını açıyor ya, onlar gibi 'Sezen' diyorum ben de. Ayrıca milletin yüzde doksanı benden daha çok Sezen şarkıları dinlemiştir.



BAŞBAKAN DA SEZEN’İ KEŞFETTİ



Başbakanın Sezen keşfi belki Kunta Kinte olamayanları da sevmesine yarar. Başbakan Kunta Kinteleri anlayıp, diğerlerini Kunta Kinteleştirmeye uğraşmaz belki.

Sezen Aksu hiçbir zaman intikam kadını olmamıştır. Hele suçsuz güvercinlerden birini bile vurmamıştır. Bir tek erkeği bile kendisine tutsak etmemiştir. Bir tek kadını bile köle Isaura yapmamıştır. Romanlara kendisini dinlesin diye 100 lira dağıttırıp, konvoylar halinde konserine getirtmemiştir.

Sezen Aksu’dan öğrenilecekler çok.



KİMSEYİ HAFİFE ALMAMALI



Midyat’tan, Van’dan İsveç’e kaçıp, giden ve yıllar sonra Ermeni soykırım yasasında evet oyu vererek Türkiye’ye bedel ödeten milletvekillerine, Türkiye’yi terketmeden önce de dokunuyordu Sezen Aksu.

Kürtlerle dansı Kürt açılımından çok önceleri başlamıştı. Millet ayrımı yapmadığını sevdiği adamlarla göstermişti. Romanlar onun şarkılarıyla dümbelek çalmıştı.

Roman açılımında Sezen Aksu’nun şarkı sözlerini okumak ilgili ilgisiz her lafın arasına Sezen’i sokuşturmaktan farklı değil. Fark Sezen Aksu kadar çoğunluğu kucaklayabilmekte.

Roman açılımı; Balık Ayhan, Kibariye eğlenceli, Toki’nin ucuza ev yapma vaadi dışında nedir, anlayan oldu mu?

Kürt açılımı; sanatçılarla toplanıp, popülarite, sempati kazanmak dışında nedir anlayan oldu mu?

Alevi açılımında açılan nedir, anlayan oldu mu?

Sezen Aksu’nun bütün şarkılarının sözlerini anlıyoruz oysa, bir kere dahi dinlesek bile. Fark budur.