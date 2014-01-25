“Evet , vatan hainiyim, siz vatanperversiniz, siz yurtseversiniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim.” Diye "Vatan Haini" şiirini yazmıştı Nazım Hikmet.

“Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, ben vatan hainiyim.”

Pek yakında TÜSİAD üyeleri ve CHP’liler “Evet biz vatan hainiyiz” başlığıyla bir manifesto yayınlayabilirler.

TÜSİAD Başkanı “Türkiye böyle giderse, küresel yatırımcı gelmez” dedi. Başbakan TÜSİAD’ı vatan haini ilan etti. Yabancı yatırımcılar gerçekten gelmezse, sorumlusu bu uyarıyı önceden yapan TÜSİAD mı olacak, yoksa Türkiye’den yatırımcıyı kaçıran siyaseti uygulayanlar mı ?

CHP Genel Başkanı “ MİT tırlarla silah kaçakçılığı mı yapıyor?" diye sordu. Başbakan CHP Genel Başkanı'nı vatan haini ilan etti. MİT o tırlarla Suriye’ye insani yardım adıyla gerçekten silah taşıyorsa, o zaman kime vatan haini denilecek?

Gezi eylemlerine katılan işçiler, memurlar , işsizler, gençler ;

“Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan,

“ Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,

“Fabrikalarında al kanımızı içmekse vatan,

“ vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,

“vatan mızraklı ilmühalse, vatan polis copuysa ,

“ben vatan hainiyim” derse yarın, Siz ne diyeceksiniz?

Yolsuzluk soruşturması yapmaya kalktığı için görevden alınan polisler, savcılar “ Evet biz de vatan hainiyiz” derlerse,

Hapishanede sahte delillerle mahkum edilenler “ Biz de vatan hainiyiz” derlerse,

Çözüm süreci diye oyaladığınız kürtler “ Biz de vatan hainiyiz” derlerse,

Siz kendinize vatanseverim mi diyeceksiniz?

Ne demişti Nazım Hikmet ; “Evet , vatan hainiyim , siz vatanperversiniz, siz yurtseversiniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim.