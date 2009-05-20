Ben şahaneyim demekle şahane olunmuyor

Fikirlerini ifade etmeleri için televizyonda ekranlar açılan, görüşlerini yazmaları için gazetede köşeler verilen

İnsanlar neden kendilerini en değerli, en doğru, en üstün, en akıllı, en bilgili insan kabul ediyorlar? Ve herkesi

Yargılama hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?

Bu hayata katkıları nedir bu insanların? Kendileri dışında kimler için ne yapmışlardır?

Bugünü ve yarını güzelleştirmek için ne üretmişlerdir?

Bırakalım laf cambazlıklarını

Laf üzerine laf salgılayanlar pencerelerinin önündeki çiçekler dışında

apartmanlarının bahçesini hiç sulamışlar mıdır?

Komşularının çocuklarına bakmışlar mıdır? Sokaklarındaki yaşlılara yemek yapıp götürmüşler midir?

İşsiz kalan arkadaşlarıyla paralarını paylaşmışlar mıdır? Evlerini temizleyen kadınların dertlerine çare bulmuşlar mıdır?

İktidar sahibi adamların karşısına dikilip, başkalarını savunmak için istifa etmişler midir? Başkasının aile düzenini

Yıkmamak için aşık oldukları evli insandan vazgeçmişler midir?

İki odada yaşayan 15 kişinin gece rüyaları kâbus olup üzerlerine çökmüş müdür? Bir filmde hiç tatmadıkları acıları

İzlediklerinde içleri kavrulmuş mudur? Çocuklara tecavüz edenleri öldürecek kadar büyük öfkeyi taşımışlar mıdır?

Annesinin kucağında dilenen bebeklere bakınca ölecek kadar ızdırap çekmişler midir? Tinerci gençlere baktıklarında,

Gençlerin gördükleri şiddet ellerini kollarını yakmış mıdır? Dövülmekten kamburu çıkmış kadınlar onların boyunlarını

Bükmüş müdür? Karılarını, çocuklarını döven adamların, toplumda ezilmekten sokak hayvanlarından farksız

Ürkek, yaralı, saldırgan hale gelmelerinden korkmuşlar mıdır?

Çok mu romantik örnekler, daha politik örnekler mi lazım?

Onlar; türbanlı, türbansız kadınların siyasi söylemleri dışındaki ev hallerini öğrenmeye çalışmışlar mıdır? Tarikatlarda yer alarak

Aidiyet hissedebilmeyi, beş parasız sokaklara düşmektense x, y, z evlerine sığınarak ayakta kalabilmeyi, kafasını

Dayayabilecek bir omuz bulduğunda teslim olabilmeyi, bu çaresizliği, yalnızlığı, kendilerini kimsesizlerin yerine

Koyarak anlayabilmişler midir? Pabuçsuz çocukların dere tepe aşarak okula gitme savaşları yüzlerini morartmış mıdır?

Doğuda bir delikanlı vurulduğunda, delikanlının anası babası gibi kavrulmuş mudur yürekleri?

Demokrasi herkes için var, ezberini çiğneyen fikir, kanaat önderleri, hayata kitaplar, polemikler, iktidar savaşları, teoriler,

Üstün politik analizler, laf, terim, kavram salgılamak dışında bakmışlar mıdır?

Türkan Saylan’ı eleştirme hakkını nereden buluyorlar?

Türkan Saylan’ı eleştirme hakkına sahip olanlar hayat için Türkan Saylan’ın yaptıklarının ne kadarını yapmışlardır?

Kayda değer işler yapsalardı, onları da Türkan Saylan kadar bilirdik. Ama bilmiyoruz. Onlar sadece laf üretiyorlar.

Sen ne yapıyorsun, diye sorarsanız; ben kimseyi yargılamıyorum. Üstün fikirlerim var iddiasıyla ortaya çıkmıyorum,

Sadece herkesi ve her şeyi anlamaya çalışıyorum. Hiç değilse kendim kadar başkalarına, yakın uzak çevreme,

Hayata katkım olsun diye Türkan Saylan’a bakıyorum, Türkan Saylan’ı dinliyorum, Türkan Saylan’dan öğreneceklerimi

Öğreniyorum. Bir insan kendisini unutmadan, kendisinden daha fazla başkaları için yaptıklarıyla kıymetli, değerli,

Ayrıcalıklı oluyor. Ben şahaneyim, demekle kimse şahane olmuyor.



