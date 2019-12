BAYKAL KADIN OLSAYDI

Baykal kadın olsaydı ne olurdu?

Baykal bir kadın parti lideri olsaydı ve benzer görüntüler ortaya dökülseydi ne olurdu?

O kadın lidere siyaseti bırakmaması için Baykal’a verilen desteğin bir dirhemi verilir miydi?

O kadın lider CHP’den içeri girdiği zaman, partililer ayağa kalkıp, yol mu açardı yoksa kapıcısından milletvekiline, odacısından parti yöneticilerine kadar herkes müstehzi bakışlarla, alaycı duruşlarla, laf sokuşturmalarla o kadın lideri utanç batağında boğulmaya mı sürüklerdi?

O kadın lider parlamentodan içeri girdiğinde, istisnasız bütün parti gruplarındaki koltuklarda oturan parlamenterlerin gözü kadın liderin vücudunun her detayını büyüteç altına alıp, çoğunun zihninde fantezi malzemesi, koridorlarda muhabbet mezesi olmaz mıydı?

O kadın lider 500 küsur milletvekilinin yaratık ET ‘sine dönüşüp, anne rahmine geri dönecek kadar küçülüp, ufalmaz mıydı?



SOKAKTAKİ SESLER



Sokaktaki sesleri duyuyorsunuz değil mi?

“Helal be koçum, aslan Baykal, 70 yaşında bu işi hâlâ beceren, liderliğin de krallığını yapar”

Baykal kadın olsaydı, yaşı kaç olursa olsun, o kadın lider için helal be kuzum, ceylan liderim, sen de afrodit performansı var, liderliğin de kraliçeliğini yaparsın” derler miydi?

Bu satırlar kadınlara bile komik gelebilir. Aklımız, fikrimiz öylesine erkeksi biçimlenmiş ki, yazarken ben de bu cümleleri fantastik buluyorum.



EVDEN ÇIKAMAYAN KADIN



Baykal’ın ilişkili olduğu kadın Nesrin Baytok, ne çıkıp basın toplantısı yapabiliyor, ne parti merkezinde eller üzerinde dolaştırılıyor. Baytok evinin penceresinden dışarıya bakamıyor. Günlerdir hapis. Baykal onun ismini ağzına almıyor. Baykal eşiyle ve çocuklarıyla anneler günü yemeği yiyor.

Bu kadın kim, bu kadın ne?

Baykal “eşim benim hayat arkadaşım,liseden beri yoldaşım,onunla ayrılmak istemiyorum, Nesrin’le aşkımız maalesef herkesin diline düştü, çok üzgünüz, Nesrin benim için çok değerlidir, ona da sahip çıkıyorum, hepberaber çare bulacağız” deseydi liderlik, erkeklik melekesini partide ve evinde gösterdiği kadar özel ilişkisinde de göstermiş olurdu.

Baykal’ın yanında tez elden harcanan yine kadın oldu.

“Nesrin Baytok Baykal’ın sekreteriydi,Baykal onu milletvekili yaptı” diyorlar.

Diğer milletvekilleri nasıl milletvekili oldu?

Nesrin Baytok 20 yıl Baykal’ın özel kalem müdürlüğünü yaparken, diğer birçok milletvekili siyasetle nasıl,hangi yol ve yöntemle uğraşıyorlardı?

Meclis'teki milletvekillerinin çoğu genel başkanların kontenjanından seçilmediler mi? O milletvekilleri liderleriyle neyi paylaştı, ne gibi alışverişleri vardı?



Herkes önce kendisine bakmalıdır. Birçok milletvekilinin ortaya çıkmayan kasetlerinde kimbilir neler gizlidir.

Hepimizi yaşadıklarımızın arkasında durmak büyütür, iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, doğru ya da yanlış, bilinen ya da bilinmeyen yaşadıklarımız.