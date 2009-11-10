BAŞKALARININ ACILARI

“Müslümanlar soykırım yapmaz” inancını uzatalım.

Müslüman erkekler karılarını öldürmez, Müslüman erkekler tecavüz etmez, Müslüman erkekler çocukları taciz etmez, Müslüman erkekler cinayet işlemez.

Hapishaneleri dolduran yüzbinlerce erkek Müslüman değildir.

Müslüman kapalı kadınlar kocalarını aldatmaz, Müslüman kadınlar yabancı erkeklerden hamile kalmaz, Müslüman kadınlar eline tabanca, bıçak almaz.

Hapishaneleri dolduran binlerce kadın Müslüman değildir.

Müslüman kadın ve erkekler insanlar arasında ayrım yapmaz, insanları Alevi diye, Kürt diye sınıflandırmaz, Müslüman kadın ve erkekler devlet ihalelerinde ayrım gözetmez, Müslüman kadın ve erkekler üretmeden kazanmaz, Müslüman kadın ve erkekler başkalarının malını yemez.

Bunları yapan milyonlarca kadın ve erkek Müslüman değildir.

Müslümanlar başkalarına kötü nazarlarla bakmazlar, Müslümanlar başkaları hakkında dedikodu yapmazlar, Müslümanlar başkalarının kuyularını kazmazlar, Müslümanlar adaletsizliğe asla razı olmazlar, Müslümanlar eşitsizliğe katiyen boyun eğmezler, Müslümanlar haksızlıklar karşısında susmazlar.

Bu değerlere aykırı davraran milyonlarca insan Müslüman değildir.





TÜRKİYE’DE MÜSLÜMANLAR AZINLIKTA



Böyle bir hesapla ,Türkiye’de Müslüman nufusun azınlıkta kaldığı sonucuna rahatlıkla varabiliriz.





'MÜSLÜMANLAR SOYKIRIM YAPMAZ'



Sudan’da 300 bin kişiyi öldüren, 3 milyon kişiyi evsiz bırakanlar Müslüman değildir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Darfur katliamı nedeniyle Sudan lideri Ömer El Beşir’i yakalama emri çıkartsa da, El Beşir soykırım sorumlusu olamaz çünkü o Müslümandır.

Kimse Başbakan'a “Ömer El Beşir soykırım yapmıştır” dedirtemez. Kimse Demirel’e de "Milliyetçiler adam öldürüyor” dedirtememişti. O milliyetçiler binlerce solcuyu öldürmelerine rağmen.

Hristiyanların, Musevilerin, başka halkların, inançsızların acılarına bu kadar duyarsız kalanların aynı acımasızlığı beklemeleri gerekmez mi?

“Başkalarının hakkını yeme, Allah çarpar” korkusuyla büyütüldük. Başkalarının acısını hissetmeyen Müslümanlar Allah'tan korkmuyor mu acaba? Ya da Allah'tan korkmayanlar Müslüman değil mi?

Bir Başbakan'a başkalarının, Müslüman olmayanların acıları hiç dokunmuyorsa, Başbakan başkalarının acılarını duymak bile istemiyorsa, başkalarının tescilli acılarına gözlerini kapatıp “biz görmedik” diyebiliyorsa, o zaman Müslümanlar sadece kendi acılarını hisseder, başkaları da onların acılarını görmez, duymaz, hissetmez.

