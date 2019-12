BAŞBAKAN GÜLEN, BAŞKAN ERDOĞAN

Hüseyin Gülerce’yi dinliyorum.

Hanefi Avcı’yı okuyorum.

Başbakan Erdoğan’ın referandum desteği için okyanus ötesine gönderdiği selamda duruyorum.

Fethullah Gülen Başbakan mı olacak?

Fethullah Gülen’in Türkiye’ye uygun dönüş tarihi belirleniyor şimdi. Neden şimdi, neden dönüyor Gülen?

Gülen döndükten sonra ne yapacak?

Fethullah Gülen bir dahaki seçimlerde milletvekili seçilemez mi? Seçilir.

AKP Gülen’i lideri yapamaz mı? Yapar.

AKP’nin lideri Gülen başbakan olamaz mı? Olur.

Ne engel var? Engel yok.

Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Cumhurbaşkanı’nın yetkileri Başkan düzeyine çıkarıldıktan sonra yerini, Gülen’e bırakamaz mı? Bırakır.

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’nın ardından Başbakan olacağını varsayanlar yanılamazlar mı? Yanılabilirler.

Fethullah Gülen’nin bugüne kadar AKP’ye verdiği desteğin karşılığı olmayacak mı? Olacak elbette.



YASAL, MEŞRU, MÜMKÜN, DEMOKRATİK

Fethullah Gülen’in Başbakanlığı yasal mı? Yasal.

Meşru mu? Meşru.

Mümkün mü, mümkün.

Demokratik mi? Demokratik.

Türkiye değişiyor, dönüşüyor, her şey parlamenter yolla gerçekleştiriliyor.

On yıllar önce atılan tohumlar serpildi, büyüdü, ülkeyi kuşattı.



İDEOLOJİLER YERİNE İNAÇLAR SİSTEMİ

Bugüne kadar sistematik şekilde ezilen ideolojilerin, çiğnenen değer yargılarının yerine on yıllardır yerleştirilen inançlar her alanda galebe çalıyor şimdi.

İdeolojileri paspas yapanlar, değerler sistemiyle alay edenler ve birbirinin kuyusunu kazarak, sadece kendi çıkarlarını düşünenler hiç ağlamasınlar.

Bu inanç sistemine karşı koyarak, ne yapmalıyız diye soranların ise tek bir yolu var;

Daha iyi, akılcı, vicdanlı, paylaşımcı, eşitlikçi fikirler, idealler, örgütlenmeler ortaya koyabilmek.

Yoksa yeni düzende, yeni yerler belli.Sınıflar yer değiştiriyor.