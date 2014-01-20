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Çiğdem Anad

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20 Ocak 2014

Babalar senfonisi, TIR’lar, silahlar ve MİT

Ülkede bitmeyen Babalar senfonisi çalınıyor. Babalar senfonisi kitabında Engin Bilginer Türkiye’nin kabadayılarını yazmıştı. Şimdi , bizleri kabadayılar mı yönetiyor?

 

Ülkede bitmeyen Babalar senfonisi çalınıyor. Babalar senfonisi kitabında Engin Bilginer Türkiye’nin kabadayılarını yazmıştı. Şimdi , bizleri kabadayılar mı yönetiyor?

Tırlardaki silahlar, silahların nereye gittiği, silah paralarının kimler arasında paylaşıldığı hiç kimseyi ilgilendirmez.

Kutulardaki paralar , paranın kaynağı, paranın kimler arasında paylaşıldığı hiç kimseyi ilgilendirmez.

Anayasanın babayasa yapılması hiç kimseyi ilgilendirmez deniyor.

Kabadayılar da böyle konuşurdu. Onlar da hesap vermez, hesap soranı tehdit eder, tehdite aldırmayanların bacaklarına sıkarlardı. Mit’in geçmişte Türkiye’nin namlı kabadayılarıyla ortak işler yaptığını biliyoruz. Mit bugün kimlerle ortak iş yapıyor? En dokunulmaz teşkilat Mit’e kim dokunabilecek? Mit kimlerin senfonisini çalıyor?

 

O namlı kabadayılar neredeler şimdi?

O namlı kabadayıların bükülmez bileklerini kim büktü? Hayatlarına baktığımızda görüyoruz ki ; su testisi su yolunda kırıldı. Ne ekerlerse , onu biçtiler.

Seçtiğiniz yolu nasıl yürüdüğünüz mü önemlidir , yolun sonunda varacağınız yer mi önemlidir ? Galiba yolun sonunu , o yolda nasıl yürüdüğünüz belirliyor.

Kabadayıların yürüdükleri yol silahlarla döşeliydi, vardıkları yer hapishaneler ve mezarlıklardı. Bugün de yürüdüğümüz yollar silahlarla döşeniyor. Daha dün ülkemizde bombalar patlatan örgütlere silah yardımı yapılıyor. Tırlardaki silahların bekçiliğini , kızılay kılığına giren Mit üstleniyor.

AKP genel başkan yardımcısı , hükümet sözcüsü Çelik ; “ Mit’in tırındaki malzemeler hiç kimseyi ilgilendirmez” diyor.

İlgilenenlere ne diyeceksiniz ; “ bacağınıza sıkarız”  mı diyeceksiniz?

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