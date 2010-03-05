ANORMALLEŞİYORUZ

Azerbaycan’ı bırak, Ermenistan’a bak. Bakacağım da, niye Azerbaycan’ı bırakıyorum?

Dokunulmazlıkları bırak, askeri vesayete bak. Bakacağım da, niye dokunulmazlıkları bırakıyorum?

İşsizliği bırak, sakal, kafes, balyoz planlarına bak. Bakacağım da, neden işsizliği bırakıyorum?

Cemaatleri bırak, savcı asker işbirliğine bak. Bakacağım da, neden cemaatleri bırakıyorum?

Jitem’i bırak, faili meçhul cinayetleri bırak. İrticaya karşı mücadele edenlere bak. Bakacağım da neden Jitem’i bırakıyorum?

İrtica ile kimin mücadele edeceğini bırak,anayasa değişikliğine bak. Bakacağım da neden irticayı bir kenara bırakıyorum?

Alevi haklarını, cem evlerini bırak, tarikat haklarına bak. Bakacağım da neden alevileri bırakıyorum?

Basın özgürlüğünü bırak, yazılanlara Bak. Bakacağım da, basın özgürlüğünü neden bırakıyorum?

Sanayide çalışan, sokaklarda sürünen, enseste maruz kalan çocukları bırak, imam hatipli çocukların geleceğine bak. Bakacağım da neden diğer çocukları bırakıyorum?

Töreyle öldürülen kadınları bırak, türban serbestliğine bak. Bakacağım da neden töreyi bir kenara bırakıyorum?

NEDEN SORUSUNA CEVAP VERİYORLAR

Çünkü normalleşiyoruz. Çünkü demokratikleşiyoruz. Çünkü halkın iradesini hayata geçiriyoruz.

ANLADINIZ MI?

Normalleşme tanımından anladığımız kadarıyla ;

İşsizler halk değil.

İrticayla mücadele edenler halk değil.

Faili meçhul cinayetlerle öldürülenlerin yakınları halk değil.

Haklarında yüzlerce yolsuzluk dosyaları olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyenler halk değil.

Askerler halk değil.

Bedensel ve zihinsel darplarla sürünerek büyüyen çocuklar halk değil.

Parayla satılan, imam nikahıyla namusu temizlenen, öldürülen kadınlar halk değil.

Yargıçlar, savcılar halk değil.

Aleviler halk değil.

Gazeteciler halk değil.

ANORMALLEŞMENİN ADI NORMALLEŞME.

Demokratikleşme sadece bir zihniyetin adı. Halk sadece bu ülkenin yüzde 40’ı. Diğer yüzde 60’ı halktan sayılmıyor.

Normalleşiyor muyuz sizce?

Ne demek normalleşme?