Cumhurbaşkanı "Allah'a kim daha yakınsa en üstün odur" demiş.

Bilen var mı, Allah'a kim daha yakın?

Hiç yalan söylemeyen mi?

Hiç sahtekarlık yapmayan mı?

Hiç hak yemeyen mi ?

Hiç adaletsiz davranmayan mı?

Hiç bencil, menfaatçi, zalim olmayan mı?

Hiç kalp kırmayan mı?

Hep merhametle kucaklayan mı?

Hep anlayış, şefkat gösteren mi?

Hep bilgece konuşan mı?

Hep uzlaştırıcı olan, barışı tesis eden mi?

Allah'a yakın olma ölçüsü bu saydıklarım mı?

Eğer öyleyse ; kim Allah'a daha yakın?

Eğer öyle değilse ; Allah'a yakın olma ölçüsü nedir?

Diyanet İşleri Başkanı bu konuya izahat getirebilirse , hepimiz allah'a yakın olma ölçülerini öğrenebiliriz.

Müslümanlar neden şehit olmaya mahkum?

Cumhurbaşkanı demiş ki; "Kıyametin son anına kadar şehitler devam edecek. Şehitlik sadece bizim dinimizde var. "

Yine Diyanet İşleri Başkanı açıklayabilir mi: Madem şehitlik sadece Müslümanlıkta var, peki neden Müslümanlar kıyametin son anına kadar şehit olacaklar?

Müslümanlık sevgi, kardeşlik dini değil mi?

Müslümanlar kime karşı kıyamete kadar savaşıp, ölecekler?

Biz mi anlamıyoruz cumhurbaşkanını? Aynı dili konuşmuyor muyuz? Aynı topraklarda doğup, büyümedik mi?

Biz başka ülkenin insanları mıyız? O ülke neresi, bu ülke neresi?