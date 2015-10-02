T24 LogoT24 Logo

Çiğdem Anad

-@t24.com.tr

02 Ekim 2015

Allah’a kim daha yakın?

Diyanet İşleri Başkanı bu konuya izahat getirebilirse, hepimiz Allah'a yakın olma ölçülerini öğrenebiliriz

Cumhurbaşkanı "Allah'a kim daha yakınsa en üstün odur" demiş.

Bilen var mı, Allah'a kim daha yakın?

Hiç yalan söylemeyen mi?

Hiç sahtekarlık yapmayan mı?

Hiç hak yemeyen mi ?

Hiç adaletsiz davranmayan mı?

Hiç bencil, menfaatçi, zalim olmayan mı?

Hiç kalp kırmayan mı?

Hep merhametle kucaklayan mı?

Hep anlayış, şefkat gösteren mi?

Hep bilgece konuşan mı?

Hep uzlaştırıcı olan, barışı tesis eden mi?

Allah'a yakın olma ölçüsü bu saydıklarım mı?

Eğer öyleyse ; kim Allah'a daha yakın?

Eğer öyle değilse ; Allah'a yakın olma ölçüsü nedir?

Diyanet İşleri Başkanı bu konuya izahat getirebilirse , hepimiz allah'a yakın olma ölçülerini öğrenebiliriz.

 

Müslümanlar neden şehit olmaya mahkum?

 

Cumhurbaşkanı demiş ki; "Kıyametin son anına kadar şehitler devam edecek. Şehitlik sadece bizim dinimizde var. "

Yine Diyanet İşleri Başkanı açıklayabilir mi: Madem şehitlik sadece Müslümanlıkta var, peki neden Müslümanlar kıyametin son anına kadar şehit olacaklar?

Müslümanlık sevgi, kardeşlik dini değil mi?

Müslümanlar kime karşı kıyamete kadar savaşıp, ölecekler?

Biz mi anlamıyoruz cumhurbaşkanını? Aynı dili konuşmuyor muyuz? Aynı topraklarda doğup, büyümedik mi?

Biz başka ülkenin insanları mıyız? O ülke neresi, bu ülke neresi?

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

çiğdem anadcumhurbaşkanırecep tayyip erdoğanallaha kim daha yakınmüslümanlıkşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

Yazarın Diğer Yazıları

Kadın cinayetlerinin faili kim?

Bu katil sürüsünü dizginleyecek devlet aygıtları çalışmıyor. Sanki tersine katillere, tacizcilere destek verircesine, polis kadın örgütlerinin protesto yürüyüşüne plastik mermi sıkarak, gaz bombası atarak engel oluyor

İslamcı dindarlar; Cumhurbaşkanı size sesleniyor

Memurun, işçinin, öğretmenin, gazetecinin, köylünün parası zaten yok ki, faizden cebini doldursun

#SoruSoruyorum

Soru sormayan ama gazeteci olduğunu iddia edenlere birçok sıfat yakıştırılabilir ama gazeteci denmez

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24