T24 LogoT24 Logo

Çiğdem Anad

-@t24.com.tr

27 Şubat 2014

Al gülüm, ver gülüm

...

“Hey George , versene borç” “Olmaz Clark bende de yok” demedi George. Verdi borcu.

Borç ; internet yasası ile Hsyk yasasını onaylamak. Bu borcu nasıl ödeyecek Mhp genel başkanının benzetmesiyle omuzu düşük yürüyen uzun adam? Başbakanlık maaşı belli, örtülü ödenekte de bunu ödeyecek para kalmadı herhalde. Yargının bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı, interneti  susturacak yasayı  halk bankası genel müdürünün evinde bulunan milyon eurolar, içişleri bakanının oğlunun trilyon tutarındaki üç beş kuruşu ve telefon kayıtlarına bakılırsa başbakanın oğluna verdiği talimatlarla gizlenen paralar ödemeye yeter mi ? Yetmez. Diktatörlük inşaatında kolon olacak  yeni yasaların bedeli parayla ödenebilir mi hiç. Zaten George’nin parada pulda gözü pek yok. Şaşaa ona yeter.

Başbakan George’a , ya tekrar cumhurbaşkanlığı koltuğunu yada başbakanlığı verecek belli oldu. Yakışır George abimize , daha da benzer George Clooney’e. Tabii o günlere varabilirlerse.

Başbakana hep haksızlık yapıldı. Sert konuşuyor, korku salıyor, espriden anlamıyor diye. Onu bir aktöre benzeten bile çıkmadı. Halbuki annelerimizin hayranlık duyduğu Clark Gable ‘dan başbakanın aşağı kalır bir endamı mı var ? Başbakanı Clark Gable’ye benzetsek belki onun da yumuşardı uslubu, yüzüne bir tebessüm yerleştirirdi belki o da , yumuşak yumuşak , gülerek yapardı yapacağını. Ama çok gördük o na bir Clark Gable benzetmesini. Halbuki cumhurbaşkanı nasıl da benimsedi George Clooney’iyi. Duruşu bakışı değişti. Sağ profilden, ön cepheden, dön sol profilden sanki ayna karşısında çalışmışçasına, Afrika’da kayık başında  gün geçtikçe oldu sana bir George Clooney.

Başbakanın neyi eksik? Bir omuzunun düşük olması mı ? Ama anlayın ; Türkiye’yi dönüştürmek çok yordu onu. Türkiye cumhuriyetinin yapısını değiştirmek kolay mı ? Atatürk’e rağmen onun kurduğu düzenle bağdaşmayan bir yapı inşa etmek kolay mı ? Yeni anayasa yapmadan, yasaları tek tek değiştirerek , anayasayı rafa kaldırmak kolay mı ? Demokrasinin inşa edildiği kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmak kolay mı ? Üstelik kendisine karşı duran çoğunluğa rağmen bunları yapmak kolay mı ? Geçin bunları bir telefonda bile konuşamıyor. Kriptolu telefonlarını bile dinliyorlar. Bunlar bir insanın omuzunu düşürmez mi ?

Clark Gable’dan neyi eksik başbakanın? Baktı mı yakar, bir duruşuyla karşısındakileri hizaya sokar. Başbakanın da cumhurbaşkanı gibi gönlünü yumuşatsaydık, bir Clark benzetmesini ondan esirgemeseydik, belki o da cumhurbaşkanı gibi daha yumuşak yapardı bütün bu yeni Türkiye inşaatını. Kimse de çok kızmazdı, kormazdı, öfkelenmezdi. Cumhurbaşkanı gibi O na kanardı.

 Şimdi belki soracaksınız; Başbakan Clark Gable’ye benziyor mu ? Abdullah Gül George Clooney’e ne kadar benziyorsa, başbakan da Clark Gable’ye o kadar benziyor. Üstelik cumhurbaşkanı George Clooney’den, başbakan Clarck Gable’den daha iyi oyuncu. Eğri oturup doğru konuşun allahaşkına , kimler daha iyi oynuyor? Yiğidin hakkını yiğide verin birader. Siz takılmışsınız Hollywood’un peşine , bizdeki değerleri göremiyorsunuz. Ha tabii, bir de baba filmi var. Son gelişmeler üzerine başbakanı Marlon Brando’ya benzetsek daha mı iyi olur acaba? 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

çiğdem anadt24abdullah gülakpak partihsyk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

Yazarın Diğer Yazıları

Kadın cinayetlerinin faili kim?

Bu katil sürüsünü dizginleyecek devlet aygıtları çalışmıyor. Sanki tersine katillere, tacizcilere destek verircesine, polis kadın örgütlerinin protesto yürüyüşüne plastik mermi sıkarak, gaz bombası atarak engel oluyor

İslamcı dindarlar; Cumhurbaşkanı size sesleniyor

Memurun, işçinin, öğretmenin, gazetecinin, köylünün parası zaten yok ki, faizden cebini doldursun

#SoruSoruyorum

Soru sormayan ama gazeteci olduğunu iddia edenlere birçok sıfat yakıştırılabilir ama gazeteci denmez

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24