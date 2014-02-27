Al gülüm, ver gülüm

“Hey George , versene borç” “Olmaz Clark bende de yok” demedi George. Verdi borcu.

Borç ; internet yasası ile Hsyk yasasını onaylamak. Bu borcu nasıl ödeyecek Mhp genel başkanının benzetmesiyle omuzu düşük yürüyen uzun adam? Başbakanlık maaşı belli, örtülü ödenekte de bunu ödeyecek para kalmadı herhalde. Yargının bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı, interneti susturacak yasayı halk bankası genel müdürünün evinde bulunan milyon eurolar, içişleri bakanının oğlunun trilyon tutarındaki üç beş kuruşu ve telefon kayıtlarına bakılırsa başbakanın oğluna verdiği talimatlarla gizlenen paralar ödemeye yeter mi ? Yetmez. Diktatörlük inşaatında kolon olacak yeni yasaların bedeli parayla ödenebilir mi hiç. Zaten George’nin parada pulda gözü pek yok. Şaşaa ona yeter.

Başbakan George’a , ya tekrar cumhurbaşkanlığı koltuğunu yada başbakanlığı verecek belli oldu. Yakışır George abimize , daha da benzer George Clooney’e. Tabii o günlere varabilirlerse.

Başbakana hep haksızlık yapıldı. Sert konuşuyor, korku salıyor, espriden anlamıyor diye. Onu bir aktöre benzeten bile çıkmadı. Halbuki annelerimizin hayranlık duyduğu Clark Gable ‘dan başbakanın aşağı kalır bir endamı mı var ? Başbakanı Clark Gable’ye benzetsek belki onun da yumuşardı uslubu, yüzüne bir tebessüm yerleştirirdi belki o da , yumuşak yumuşak , gülerek yapardı yapacağını. Ama çok gördük o na bir Clark Gable benzetmesini. Halbuki cumhurbaşkanı nasıl da benimsedi George Clooney’iyi. Duruşu bakışı değişti. Sağ profilden, ön cepheden, dön sol profilden sanki ayna karşısında çalışmışçasına, Afrika’da kayık başında gün geçtikçe oldu sana bir George Clooney.

Başbakanın neyi eksik? Bir omuzunun düşük olması mı ? Ama anlayın ; Türkiye’yi dönüştürmek çok yordu onu. Türkiye cumhuriyetinin yapısını değiştirmek kolay mı ? Atatürk’e rağmen onun kurduğu düzenle bağdaşmayan bir yapı inşa etmek kolay mı ? Yeni anayasa yapmadan, yasaları tek tek değiştirerek , anayasayı rafa kaldırmak kolay mı ? Demokrasinin inşa edildiği kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmak kolay mı ? Üstelik kendisine karşı duran çoğunluğa rağmen bunları yapmak kolay mı ? Geçin bunları bir telefonda bile konuşamıyor. Kriptolu telefonlarını bile dinliyorlar. Bunlar bir insanın omuzunu düşürmez mi ?

Clark Gable’dan neyi eksik başbakanın? Baktı mı yakar, bir duruşuyla karşısındakileri hizaya sokar. Başbakanın da cumhurbaşkanı gibi gönlünü yumuşatsaydık, bir Clark benzetmesini ondan esirgemeseydik, belki o da cumhurbaşkanı gibi daha yumuşak yapardı bütün bu yeni Türkiye inşaatını. Kimse de çok kızmazdı, kormazdı, öfkelenmezdi. Cumhurbaşkanı gibi O na kanardı.

Şimdi belki soracaksınız; Başbakan Clark Gable’ye benziyor mu ? Abdullah Gül George Clooney’e ne kadar benziyorsa, başbakan da Clark Gable’ye o kadar benziyor. Üstelik cumhurbaşkanı George Clooney’den, başbakan Clarck Gable’den daha iyi oyuncu. Eğri oturup doğru konuşun allahaşkına , kimler daha iyi oynuyor? Yiğidin hakkını yiğide verin birader. Siz takılmışsınız Hollywood’un peşine , bizdeki değerleri göremiyorsunuz. Ha tabii, bir de baba filmi var. Son gelişmeler üzerine başbakanı Marlon Brando’ya benzetsek daha mı iyi olur acaba?