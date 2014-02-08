Ahlakın çöküşü

Konda anketine göre AKP seçmeninin yarıya yakını “rüşvet var” demesine rağmen AKP’ye oy vereceğini söylüyor. AKP’ye oy veren her dört kişiden biri yolsuzluk olduğuna inanıyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu buna rağmen AKP’ye verdikleri desteği sürdüreceklermiş. Bu durumu nasıl değerlendirmeliyiz?

1) Rüşveti ve yolsuzluğu suç olarak kabul etmiyorlar mı?

2) Ellerine fırsat geçse onlar da yolsuzluk yapmakta bir beis görmeyecekler mi?

3) Onlar çocuklarına “ gözünü aç rüşveti kap, fırsat kolla yolsuzlukla yolunu bul “ diye terbiye mi veriyorlar?

4) Kadınlar kocalarına “ağzını açma, rüşveti kaçırma” telkininde mi bulunuyorlar?

5) Erkekler eşlerine yolsuzluğun erdemlerini mi anlatıyorlar?

6) Çalmayanı enayi mi sayıyorlar?

7) “Bal tutan parmağını yalar, bugün kardeşlerimize, yarın bize pay düşer inşallah duasını mı ediyorlar?

8) Her iktidar olan para yer yalanına mı bel bağlıyorlar?

9) Kara parayı Ak para görmeye mi başladılar?

10) “ Aman ne olacak, çalınan benim param değil ki” vurdumduymazlığını mı taşıyorlar?

11) “ çalıyorlarsa çalıyorlar, iş yapıyorlar, haticeye değil, neticeye bak” tekerlemesini mi terennüm ediyorlar?

12) “Rüşvet, yolsuzluk ülkenin her yerinde var, abartmayalım” umursamazlığı içindeler mi?

13) “Büyüklerimiz ne eylerse, güzel eyler, yorma kafanı” ezikliğine mahkum mu oluyorlar?

14) “nasıl olsa yine AKP kazanacak varsayımıyla, kendi oylarının sonucu değiştirmeyeceği kanaatini mi taşıyorlar?

Bu kişilerin ahlak anlayışı değişti mi? Ahlak onlar için kadınları eve kapatıp, erkeklere bütün duble yolları açmak mı? Yolsuzluk yapan erkeklere ağam, paşam diye hizmet etmek mi?

Kulluğu yüceltip, boyunları kıldan ince eğdikçe eğmek mi? Gözleri huşu içinde kapatmak, ağızları mühürlemek mi? Akılları zincire vurmak mı? Düşünmeyi unutmak mı? Tam bir teslimiyet mi? Kafaları toprağın altına gömmek mi? Kendi kişiliğini, değerlerini, kısaca kendini öldürmek mi?

15 ) Yoksa bu kişiler korkarak oylarının rengini mi saklıyor? AKP’ye oy vereceğiz deyip, sandık başında oylarını başka partiye mi verecekler?