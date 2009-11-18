AÇ AÇ ALTINDAN NELER ÇIKTI?

1) Ufuk Uras Meclis'te pankart açan CHP milletvekillerine “kendinizi 'aç aç'ta mı zannettiniz” diye çıkıştı, AKP’liler alkışladı, U.Uras’ın AKP’li milletvekillerinin teveccühünden sesi titredi.

2) Helin Avşar “aç aç” yaptı, hiç kimseye eyvallahım yok tavrındaki genci, Rasim Ozan Kütahyalı’yı göğsünün kıllarını sayacak, çizmeyi burnuna dayayacak kolaylıkta dize getirdi.

3) Ordunun içinde cin-peri-hayalet efsanesi gibi bir çeteye inanıp, “aç ,aç “ bitmez sayfaları tezgâh altından gerektiğinde ortaya çıkarıp ,”Güzin Abla, Yılmaz Erdoğan, Müjde Ar, Mustafa Altıoklar, Sinan Çetin, Ali Özgentürk” gibi isimleri TSK ile irtibatlandırdılar.

4) TRT müzik kanalının açılışında “aç, aç ye” bölümünde Ahmet Kaya servis edilerek, Kürt açılımına bir çentik daha atıldı.

5) En mutassıp devlet büyüklerinden Bülent Arınç ve Beşir Atalay’ın, Sezen Aksu’nun dekolte kıyafeti ve Ajda Pekkan’nın kalça kıvırması eşliğindeki “salla salla gül memeler hoplasın”şarkısında içleri, gözleri açıldı.

6) Her konuda konuşmaktan kendini alamayan, bütün TV programlarına koşarak katılan Onur Öymen açıldıkça açıldı, CHP’yi bölecek kadar saçıldı.

7) Telefonları dinlenen, fişlenen binlerce kişinin açığa çıkmasıyla zor durumda kalan Başbakan “Beni de dinlemişler” diyerek,uzaylılara inandığı kanaatini uyandırarak işin içinden sıyrıldı.

8) Meclis’te Kürt açılımı açılırken salonu terk eden CHP’lileri MHP lideri “aç ,aç” şovunu izler gibi izlemekle yetindi, sanki asıl muhatap MHP değilmiş gibi.

9) Galatasaray-Fenerbahçe basketbol derbisinde bir Fenerbahçeli kadının Galatasaray’lı taraftarlara orta parmak havada İşareti yapmasını “aç, aç yoksa açarım” diye anlayan binlerce erkek pantalonlarının kemerini sıkarak elele verip kadının üzerine yürüyecek kadar tahrik oldular.

10) Bu maçta erkek taraftarlara hareket çekenin bir kadın olması nedeniyle çok sinirlenen Ahmet Çakar, kabaran erkek damarıyla, erkek sahasına giren kadınları nasıl da paralayacağını açıktan açığa gösterdi ve biz kadın TV seyircilerine “aç Ahmet Çakar aç erkek ağzını” dedirterek, orta parmaklarımızın uzamasına sebebiyet verdi.