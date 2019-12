Şecereler “tık” pazarında

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre; bugün dünyada 200 milyondan fazla insan bir şekilde göç etmiş yaşadığı topraklardan başka bir ülkeye. 2025’te dünya nüfusunun 8 milyara ulaşacağı tahmin edilirken, bu rakam doğal olarak göç edenlerin de sayısına yansıyacak.

Bu istatistiki bilgiden yola çıkarak demem o ki, birileri doğduğu toprakları terk etmeye devam ettikçe, köksüzler hareketi büyüyecek, ya da köklerini arama duygusu her daim canlı kalacak.



Bu hafta sizlere Avustralya televizyonlarında sık sık reklamı yapılan, göçmenlerin ağırlıkta olduğu ülkelerde faaliyet gösteren, internet pazar piyasasının farklı bir örneği; aile soy ağacından yola çıkarak, nereden nereye geldiğinizi görebileceğiniz, köklerinizi takip edebileceğiniz bir siteyi tanıtacağım. Türkiye gibi kaç göçün yoğun , “ecdadımız” söyleminin ağırlıklı olduğu , bilgi ve belgelerin yok edildiği bir ülkede girişimci ruhlara ne kadar esin kaynağı olur bu site bilinmez ama, insanın iz bırakma motivasyonunun “bireycileşmesini” göstermesi açısından üzerinde düşünülmesi gereken bir örnek.

Sözünü ettiğim www.ancestry.com.au ‘yu sizlere sitenin Araştırma Direktörü Brad Argent anlatacak.

Ancestry.com.au sitesi nasıl kuruldu ve amaç neydi?

Kullanıcılarına aile tarihleri, soy ağaçları, kökleri konusunda sonsuz olanaklar sunan dünyanın en geniş online arşivine sahip bir site. Üyeler kendi ailelerinin tarihlerini hızlı bir şekilde araştırıp, başkalarıyla paylaşabiliyor sitenin özel yazılımı sayesinde. Araştırma kaynakları arasında ölüm, doğum tarihleri, nüfus sayımı, göç, askerlik tarihi, telefon kayıtları, dönemin gazete ve dergileri gibi datalar mevcut. Üyeler ,aile öykülerinin üzerine yeni veriler belgeler yükleyip, kişisel anlatılarını da ekleyerek zenginleştirebilirler soy ağacını.

Kimler yaralanıyor bu siteden?

Ancestry.com, küresel bir network ağı. Zira 9 ayrı sitenin birleşiminden oluşuyor. Bunlar; www.ancestry.com ABD’de, www.ancestry.co.uk İngiltere’de, www.ancestry.ca Kanada’da, www.ancestry.com.au Avustralya’da, www.ancestry.de Almanya’da , www.ancestry.it İtalya’da, www.ancestry.fr Fransa’da, www.ancestry.se İsveç’te ve www.jiapu.com Çin’de faaliyet gösteriyor.

Küresel network ağ sayesinde üyeler 5 milyar aile öyküsünün arasından kendi öykülerini araştırabiliyor.

Avustralya özelinde konuşursak, 60 milyondan fazla yerel ve 870 milyon Birleşik Krallık’a ait kayıtlara ulaşmak mümkün. Bu kayıtlar arasında Avustralya’ya mahkum olarak ilk getirilenlerden tutun da, gönüllü olarak gelen yerleşimcilere, telefon kayıtlarından askerlik kayıtlarına kadar pek çok bilgiye ulaşılıyor. Bunlar ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinin de kullanımına açık.

Sadece aile bilgilerinizi kullanarak değil, ailenizin geçmişi hakkında bilgilere sahip kişilerden yola çıkarak da köklerinizi araştırabilirsiniz. Zira Ancestry’nin uluslararası ağı kullanıcılarına, geniş özellikte aile şecerelerine ulaşma imkanı sağlıyor. Bu sayede soy ağacındaki boşlukları, kör kalmış noktaları doldurabilirsiniz.

Bu kayıtlar her geçen gün daha da zenginleşiyor. Üye sayısı artıkça veriler de artıyor. Zira her üye ailesine ait yeni bilgileri, belgeleri siteye isterse yükleyebiliyor.



En fazla kaç yıl geriye gidebiliyorsunuz?



Ancestry.com.au, Avrupalı yerleşimcelerin ulaştığı tarih olan 1788’e kadar gidebiliyor. Bu kayıtlara biz resmi belgelerden ulaştık. Örneğin;



· Avustralya Doğum, Evlilik ve Ölüm kayıtları( 1787-1985)

· Avustralya Hükümlü Transferi Kayıtları (1788-1868)

· Avustralya Yerleşimcileri (1826-1922)

· British Telefon Rehberi (1880-1984)

· ABD Yolcu Listesi , 1820-1960

· Online soy ağaçları (20 milyon)



Sitenin meraklıları kimler?



Geniş bir yaş yelpazesine sahibiz. Her yaştan ilgilenen var. Her insanın beklentisi farklı oluyor: kimi ailesinin geçmişini merak ediyor, kimi nereden geldiğini öğrenmek istiyor kimi de geleceğe bir kayıt düşüp iz bırakmak arzusunda.

Para ödemek zorundalar mı üyeler?



Ancestry.com.au olarak , iki seçenek sunuyoruz.: Ücretsiz ve ücretli üyelik. Siteden ücretsiz faydalananlar sadece aile tarihlerine bir kapı açabiliyorlar. Ücretliler ise soy ağaçlarını inşa edebilir, aile tarihine ait fotoğrafları yükleyebilir, yeni öyküleri ekleyebilirler. Bunları aile üyeleriyle paylaşmak , yine bedava. Mesaj panosu, ve site haberleri sayesinde ise yeniliklerden, sitenin sağladığı sosyal ağ’dan yararlanabiliyorar. Aylık($22) ve yıllık($180) üyeliklerimiz var.



Sizce insanlar neden geçmişleri merak ediyor ve gelecek planlarınız?

Yerel olarak, televizyon programları “Who do you think you are/kimsin sen ?” sorusunu sorarak insanların aile tarihleriyle ilgilenmelerine yol açtı bir çok yaş grubu arasında. İnternet de bu ilgiye kolay yanıt vermenin aracı oldu. Çünkü artık evde rahat rahat otururken, atalarınızın izini sürebiliyorsunuz.

Dünyada benzeri olmayan bir arşivi, koleksiyonu genişletmeyi , başka pazarlara da açılmayı planlıyoruz.