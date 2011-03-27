T24 LogoT24 Logo

Candan Yıldız

cyildiz@t24.com.tr

27 Mart 2011

Şecereler “tık” pazarında

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre; bugün dünyada 200 milyondan fazla insan bir şekilde göç etmiş yaşadığı topraklardan başka bir ülkeye.

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre; bugün dünyada 200 milyondan fazla insan bir şekilde göç etmiş yaşadığı topraklardan başka bir ülkeye. 2025’te dünya nüfusunun 8 milyara ulaşacağı tahmin edilirken, bu rakam doğal olarak göç edenlerin de sayısına yansıyacak.

Bu istatistiki bilgiden yola çıkarak demem o ki, birileri doğduğu toprakları terk etmeye devam ettikçe, köksüzler hareketi büyüyecek, ya da köklerini arama duygusu her daim canlı kalacak.

Bu hafta sizlere Avustralya televizyonlarında sık sık reklamı yapılan, göçmenlerin ağırlıkta olduğu ülkelerde faaliyet gösteren, internet pazar piyasasının farklı bir örneği; aile soy ağacından yola çıkarak, nereden nereye geldiğinizi görebileceğiniz, köklerinizi takip edebileceğiniz bir siteyi tanıtacağım. Türkiye gibi kaç göçün yoğun ,  “ecdadımız” söyleminin ağırlıklı olduğu , bilgi ve belgelerin yok edildiği bir ülkede girişimci ruhlara ne kadar esin kaynağı olur bu site bilinmez ama, insanın iz bırakma motivasyonunun “bireycileşmesini” göstermesi açısından üzerinde düşünülmesi gereken bir örnek.

Sözünü ettiğim www.ancestry.com.au ‘yu sizlere sitenin Araştırma Direktörü Brad Argent anlatacak.

 

Ancestry.com.au sitesi nasıl kuruldu ve amaç neydi?

Kullanıcılarına aile tarihleri, soy ağaçları, kökleri konusunda sonsuz olanaklar sunan dünyanın en geniş online arşivine sahip bir site.  Üyeler kendi ailelerinin tarihlerini hızlı bir şekilde  araştırıp, başkalarıyla paylaşabiliyor sitenin özel yazılımı sayesinde. Araştırma kaynakları arasında ölüm, doğum tarihleri, nüfus sayımı, göç, askerlik tarihi, telefon kayıtları, dönemin gazete ve dergileri gibi datalar mevcut.  Üyeler ,aile öykülerinin üzerine yeni veriler belgeler yükleyip, kişisel anlatılarını da ekleyerek zenginleştirebilirler  soy ağacını.

 

Kimler yaralanıyor bu siteden?

Ancestry.com,  küresel bir  network ağı. Zira 9 ayrı sitenin birleşiminden oluşuyor. Bunlar; www.ancestry.com ABD’de,  www.ancestry.co.uk  İngiltere’de,  www.ancestry.ca  Kanada’da, www.ancestry.com.au Avustralya’da,  www.ancestry.de  Almanya’da ,  www.ancestry.it İtalya’da,  www.ancestry.fr  Fransa’da, www.ancestry.se İsveç’te ve www.jiapu.com  Çin’de faaliyet gösteriyor.

Küresel network ağ sayesinde üyeler  5 milyar aile öyküsünün arasından kendi öykülerini                                  araştırabiliyor.

 

Avustralya özelinde konuşursak,  60 milyondan fazla yerel  ve 870 milyon Birleşik Krallık’a ait kayıtlara ulaşmak mümkün. Bu kayıtlar arasında Avustralya’ya mahkum olarak ilk getirilenlerden tutun da, gönüllü olarak gelen yerleşimcilere, telefon kayıtlarından askerlik kayıtlarına kadar pek çok bilgiye ulaşılıyor. Bunlar ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinin de kullanımına açık.

Sadece aile bilgilerinizi kullanarak değil, ailenizin geçmişi hakkında bilgilere sahip kişilerden yola çıkarak da köklerinizi araştırabilirsiniz. Zira Ancestry’nin uluslararası ağı kullanıcılarına,  geniş özellikte  aile şecerelerine ulaşma imkanı sağlıyor. Bu sayede soy ağacındaki boşlukları, kör kalmış noktaları doldurabilirsiniz.

Bu kayıtlar her geçen gün daha da zenginleşiyor. Üye sayısı artıkça veriler de artıyor. Zira her üye ailesine ait yeni bilgileri, belgeleri siteye isterse yükleyebiliyor.

En fazla kaç yıl geriye gidebiliyorsunuz?

Ancestry.com.au, Avrupalı yerleşimcelerin ulaştığı tarih olan 1788’e kadar gidebiliyor. Bu kayıtlara biz resmi belgelerden ulaştık. Örneğin;

·         Avustralya  Doğum, Evlilik ve Ölüm kayıtları( 1787-1985)

·         Avustralya Hükümlü Transferi Kayıtları  (1788-1868)

·         Avustralya Yerleşimcileri (1826-1922)

·         British Telefon Rehberi (1880-1984)

·         ABD Yolcu Listesi , 1820-1960

·         Online soy ağaçları (20 milyon) 
 

Sitenin meraklıları kimler?

Geniş bir yaş yelpazesine sahibiz. Her yaştan ilgilenen var. Her insanın beklentisi farklı oluyor: kimi ailesinin geçmişini merak ediyor, kimi nereden geldiğini öğrenmek istiyor kimi de geleceğe bir kayıt düşüp iz bırakmak arzusunda.


Para ödemek zorundalar mı üyeler?

Ancestry.com.au olarak , iki seçenek sunuyoruz.: Ücretsiz ve ücretli üyelik.  Siteden ücretsiz faydalananlar sadece aile tarihlerine bir kapı açabiliyorlar. Ücretliler ise soy ağaçlarını inşa edebilir,  aile tarihine ait fotoğrafları yükleyebilir, yeni öyküleri ekleyebilirler. Bunları aile üyeleriyle paylaşmak , yine bedava. Mesaj panosu, ve site haberleri sayesinde ise yeniliklerden, sitenin sağladığı sosyal ağ’dan yararlanabiliyorar. Aylık($22)  ve yıllık($180) üyeliklerimiz var.

Sizce  insanlar neden geçmişleri merak ediyor ve gelecek planlarınız?

Yerel olarak, televizyon programları “Who do you think you are/kimsin sen ?” sorusunu sorarak insanların aile tarihleriyle ilgilenmelerine yol açtı bir çok yaş grubu arasında. İnternet de bu ilgiye kolay yanıt vermenin aracı oldu. Çünkü artık evde rahat rahat otururken, atalarınızın izini sürebiliyorsunuz.

Dünyada benzeri olmayan bir arşivi, koleksiyonu genişletmeyi , başka pazarlara da açılmayı planlıyoruz.


YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

Yazarın Diğer Yazıları

Fatsa'dan Fındıklı'ya 'Fikri' takip

Rize-Fındıklı'da (Viçe) 25 yıl aradan sonra CHP'nin kazanmasında imzası olan, Terzi Fikri efsanesiyle büyümüş Ercüment Şahin Çervatoğlu, 'Yeşil Altın, Gümüş Deniz' festivali dolayısı ile gittiğimiz ilçede T24'e konuştu

Avesta: 40 yıl savaşsak varacağımız nokta çözüm süreci olacak

Başkanlık Konseyi'nin işlevi ne olacak? Kadınların eşit temsilini sağlayacak bu tasarruf örgüt içinde özerk bir yapıya sahip KJB tarafından nasıl okunuyor? Siyasal güç kazanmanın zemini haline dönüşen Rojava'daki gelişmeleri Kandil nasıl okuyor? Hükümetin adımları nasıl yorumlanıyor?

Sırrı Süreyya: Kahraman olarak simgeleşmekten rahatsızım, ben görevimi yaptım

Gezi direnişi 13. gününde. Hükümetle, Gezi Koordinasyonu arasında görüşmeler tıkanmış görünüyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24