Küpe olması gerekenler

<meta content="OpenOffice.org 3.0 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Mesleki hastalıktır </span><span lang="tr-TR">etrafta ne olup bittiğini merak etmek. </span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Uzağı yakın eden internet denilen sanal kutsal bilgi havuzu çıktı çıkalı, merak duygum daha da bir kamçılandı. </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Zira aradığına u</span><span lang="tr-TR">laşabilme ihtimalin güçlendi.</span></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Ne, ne zaman, nasıl, nerede, neden ve kim sorularına, haber sath-ı mahalinde olmasan bile, az çok yanıt bulabiliyorsun. </span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Yani demem odur ki, “siz bakmayın uzakta olduğuma, aslında ben oradayım”!</p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Bu</span><span lang="tr-TR"> sanal ortamda, kadınların hak mücadelelerinin, feministlerin başlattıkları “kadın cinayetlerine karşı isyandayız” kampanyalarının, taciz ve tecavüzlere karşı yargının tarafgirliğine karşı sokak eylemlerinin takipçisiyim. </span> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Kadınlara yönelik eşitlik politikalarının düzeyi, yaygınlığı, yasal çerçevesi aslında demokrasinin turnusol kağıdı gibidir. </span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Bu tespite Güney Avustralya’da daha da bi katıldım. </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Geçen gün şehrin ana caddelerinden birinde yürürken gözüme “Women İnformation Center-Kadın Danışma Merkezi” isimli bir yer takıldı. </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Serde gazetecilik olunca girmeden edemedim. Merakımı gidermem gerekiyordu. </span> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Devlet kurumu olan bu yerde danışmanlık hizmeti verilirken, kadınların internete ulaşma, kullanma oranının düşüklüğünden yola çıkılarak bedava internet kullanma hizmeti veriliyor. Zira haberleşmek için yaratılan küçük bir olanak bile bazı hayatlara nasıl kurtarıyor biliyorum. </span> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Merkez a</span><span lang="tr-TR">htapot gibi çok kollu. Farklı kadınlık halleri ve durumlarıyla ilgili birçok kurumla bağlantılı. Sizi yönlendiriyor merkezdeki kadınlar. </span> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Bu hafta bu kıtada kadınları güçlendirmek için ne tür hizmetlerin verildiğini, ne tür kurumların faaliyet gösterdiğini anlatacağım; gelecek politikalara küpe olsun diye. <br /></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR"><br /></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><strong>Örnek 1</strong></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Şiddete uğrayan bir kadının can havliyle kendisini dışarı attığında gitmek istediği yere güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için devletin anlaşmalı olduğu taksi durakları var. </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><strong>Örnek 2</strong></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">“Göçmen Kadınların da Hakları Vardır” sloganıyla şiddet gören göçmen kadınlar için sığınma evleri, yardım ve destek hizmetleri mevcut. </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><strong>Örnek 3</strong></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Göçmen kadınlara bedava ingilizce öğrenme olanakları tanıyan “gönüllü faaliyetler” düzenlenirken, “çocuk” sorunu ihmal edilmiyor. Kurs saatleri içinde çocuklarla da ilgilenen ayrı bir birim bulunuyor. </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><strong>Örnek 4</strong></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Sadece gay, lezbiyen, biseksüel, travesti ve transeksüellere yönelik taciz ve tecavüzlere karşı sağlık, danışma, güvenlik hizmeti veren bir devlet kurumu var. </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><strong>Örnek 5 </strong></p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Kids of Trans and Intersex Parents isimli örgüt ise ebeveyni farklı cinsel yönelimde olan çocuklara hizmet veriyor. Farkındalık, bilgilendirme, güçlendirme gibi pozitif destek programlarını hayata geçirmeye çalışıyor.</span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Örnek alıncaklar listesini genişletmek umuduyla... <br /></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><br /><span lang="tr-TR"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><br /><span lang="tr-TR"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><br /><span lang="tr-TR"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR"><br /></span> </p>