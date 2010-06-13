Küpe olması gerekenler

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<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Mesleki hastalıktır
</span><span lang="tr-TR">etrafta ne olup bittiğini merak etmek. </span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Uzağı yakın eden
internet denilen sanal kutsal bilgi havuzu çıktı çıkalı, merak
duygum daha da bir kamçılandı.
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Zira aradığına
u</span><span lang="tr-TR">laşabilme ihtimalin güçlendi.</span></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Ne, ne zaman, nasıl,
nerede, neden ve kim sorularına, haber sath-ı mahalinde olmasan
bile, az çok yanıt bulabiliyorsun. </span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Yani demem odur ki, “siz
bakmayın uzakta olduğuma, aslında ben oradayım”!</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Bu</span><span lang="tr-TR">
sanal ortamda, kadınların hak mücadelelerinin, feministlerin
başlattıkları “kadın cinayetlerine karşı
isyandayız” kampanyalarının, taciz ve tecavüzlere karşı
yargının tarafgirliğine karşı sokak eylemlerinin takipçisiyim. </span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Kadınlara yönelik
eşitlik politikalarının düzeyi, yaygınlığı, yasal çerçevesi
aslında demokrasinin turnusol kağıdı gibidir. </span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Bu tespite Güney
Avustralya’da daha da bi katıldım.
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Geçen gün şehrin ana
caddelerinden birinde yürürken gözüme “Women İnformation
Center-Kadın Danışma Merkezi” isimli bir yer takıldı.
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Serde gazetecilik
olunca girmeden edemedim. Merakımı gidermem gerekiyordu. </span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Devlet kurumu olan
bu yerde danışmanlık hizmeti verilirken, kadınların internete
ulaşma, kullanma oranının düşüklüğünden yola çıkılarak
bedava internet kullanma hizmeti veriliyor. Zira haberleşmek için
yaratılan küçük bir olanak bile bazı hayatlara nasıl kurtarıyor
biliyorum. </span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Merkez a</span><span lang="tr-TR">htapot
gibi çok kollu. Farklı kadınlık halleri ve durumlarıyla ilgili
birçok kurumla bağlantılı. Sizi yönlendiriyor merkezdeki
kadınlar. </span>
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Bu hafta bu kıtada
kadınları güçlendirmek için ne tür hizmetlerin verildiğini, ne
tür kurumların faaliyet gösterdiğini anlatacağım; gelecek
politikalara küpe olsun diye. <br /></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR"><br /></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><strong>Örnek 1</strong></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Şiddete uğrayan bir
kadının can havliyle kendisini dışarı attığında gitmek
istediği yere güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için
devletin anlaşmalı olduğu taksi durakları var.
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><strong>Örnek 2</strong></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">“Göçmen Kadınların
da Hakları Vardır” sloganıyla şiddet gören göçmen kadınlar
için sığınma evleri, yardım ve destek hizmetleri mevcut.
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><strong>Örnek 3</strong></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Göçmen kadınlara bedava
ingilizce öğrenme olanakları tanıyan “gönüllü faaliyetler”
düzenlenirken, “çocuk” sorunu ihmal edilmiyor. Kurs saatleri
içinde çocuklarla da ilgilenen ayrı bir birim bulunuyor.
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><strong>Örnek 4</strong></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">Sadece gay, lezbiyen,
biseksüel, travesti ve transeksüellere yönelik taciz ve
tecavüzlere karşı sağlık, danışma, güvenlik hizmeti veren bir
devlet kurumu var.
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><strong>Örnek 5
</strong></p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Kids of Trans and
Intersex Parents isimli örgüt ise ebeveyni farklı cinsel yönelimde
olan çocuklara hizmet veriyor. Farkındalık, bilgilendirme,
güçlendirme gibi pozitif destek programlarını hayata geçirmeye
çalışıyor.</span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR">Örnek alıncaklar
listesini genişletmek umuduyla... <br /></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><br /><span lang="tr-TR"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><br /><span lang="tr-TR"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><br /><span lang="tr-TR"></span></p><p style="margin-bottom:0cm;"><span lang="tr-TR"><br /></span>
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