‘Zülfikar’ı kalbimde biriktirdiklerimle oynuyorum’

Celil Nalçakan, şu an Kanal D’de yayınlanan ‘Poyraz Karayel’ dizisinde Zülfikar karakteriyle gönülleri fethediyor. Nalçakan, hem rolünü hem diziyi anlattı.

Celil Nalçakan yıllardır ekranlarda hepimiz onu tanıyoruz. Ancak başarılı oyuncu Zülfikar ile daha çok sevildi ve daha geniş kitlelere ulaştı. Sezonda favorilerimden olan ‘Poyraz Karayel’i ve Zülfikar karakterinin bol kinayeli, incelikli küresel sermaye repliklerini mutlaka izlemelisiniz.

Poyraz Karayel’in sizin için önemi ne oldu? Ve hayatınızda değişimler oldu mu?İlk teklife geldiğinde kabul etmenizde neler etkili oldu?

Sete değil de lunaparka gidiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bu yüzden Poyraz Karayel benim için çok özel ve önemli. Zira çok eğleniyorum. Tutan her dizinin her oyuncusunun yaşadığı değişimleri yaşıyorum ben de... Daha çok fotoğraf çektiriyorum filan... Sağ olsunlar, sevdiler Zülfikâr'ı :) Diziyi kabul etme sebebim Çağrı Lostuvalı'dır. Zira kendisiyle eski arkadaşız. Poyraz Karayel ile birlikte tanıştığım diğer arkadaşlarım da, bundan sonraki işlerimde tercih sebebim olacaktır. Çünkü hepsi muhteşem insanlar ;)

Zülfikar sizce nasıl bir karakter? Ailesiyle ilişkisine baktığımızda yaraları travmaları var… bir de aşk eklenince nasıl oldu?

Zülfikar bence süper bi anti kahraman ;) İlginç bi arkadaş. Takıntılı, tutkulu, geveze, asabi... Tüm bu özelliklerinin yanında, çocuk. Bazı zamanlar, evde yalnız otururken, karşımdaki koltuğa gelip oturduğunu hissediyorum. Gerçek bir adam çünkü o. Ben Zülfikar'ı cebimde biriktirdiklerime oynamıyorum. Kalbimde biriktirdiklerime oynuyorum. Aşk, insanın kimyasını bozan bir hâl... Bekleyelim görelim bence ;)

İzleyici mafyatik karakterlere komedi dışında sempati duymaz ama Zülfikar ve Sefer’i çok seviyorlar, sizce nedenleri ne? Zülfikar ve Sefer’in farkı ne sizce izleyicini gözünde? Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Şahane tepkiler alıyoruz. İnsanların Sefer ve Zülfikâr'ı neden bu kadar çok sevdiğiyle ilgili bir fikrim var tabii... Sefer ve Zülfikâr birbiriyle ne kadar dostsa, Kanbolat ve Celil de birbiriyle o kadar dost.

Zülfikar ve küresel sermaye repliklerine bayılıyorum, siz neler hissediyorsunuz oynarken?

Ethem'in yazdığı her şeyi oynamak büyük şans bence... Şahane yazıyor :) Ben oynarken, çok keyif alıyorum.

Jeoloji mühendisliğinde 7 yıl okuduktan sonra bırakmışsınız? Bir de turizm otelcilik var…? Oyunculuk yapma süreciniz nasıl başladı?

Her anne baba gibi, benim ailem de evlatlarının geleceği için endişe duyduklarından dolayı, elle tutulur bir mesleğim olmasını istediler. Bu sebeple, başlarda biraz uzak tutmaya çalıştılar beni oyunculuktan. Ama pek başaramadılar ;)

Hayallerinizin peşinden gittiniz ve başarılı oldunuz… Oyuncu olmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz?

Okumalarını tavsiye ederim. Ellerine geçen her tiyatro text’ini, her senaryoyu... Meşhur olup çok para kazanmak için bu işe başlayacaklarsa, hiç başlamamalarını tavsiye ederim. Hayatı gözlemlemelerini tavsiye ederim. Ve mutlaka eğitim almalarını tavsiye ederim.

Twitter’da şu cümlenizi okudum biraz açar mısınız, sizce tiyatro ve bu ülkede tiyatro yapmanın zorlukları neler? “Siyasetçilerin, birbirlerine ‘Bana tiyatro yapma’ diye hakaret ettiği bir ülkede, #DünyaTiyatroGünü, ne kadar mümkünse, o kadar kutlu olsun.”

Yazdığım tweet’in yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Eğer bir insanın size yalan söylediğini düşünüyorsanız, "bana tiyatro yapma" yerine "bana politika yapma" demelisiniz bence.

Algı Eke ile Şişenin Dibi adlı bir talk-show yapmıştınız, bu türü ileride televizyona taşımayı düşünür müsünüz?

Biz düşünürüz de televizyon düşünmez :) herhangi bir talk show gibi değildi yaptığımız iş. Bir nevi serbest çağrışımdı. Tabii ki kendimize bir otosansür uyguluyorduk ama, başka bir kurumun sansürü, "şişenin dibi"nin doğasına aykırı.

Hayat mottonuz nedir?

Bir insanın, iki evi olmaz.

Yeni projeleriniz var mı sinema, tiyatro?

Bu ara, varsa yoksa Poyraz Karayel ;)