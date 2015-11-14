Zira, lakin “Muhteşem Yüzyıl RELOADED”

Kösem’e başlamadan önce Muhteşem Yüzyıl: Aşk-ı Derun’un Netflix’e satılan ilk Türk dizisi olması büyük başarı, bunu dile getirmeli, tebrikler TIMS...

Yapımını TIMS’in, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı Muhteşem Yüzyıl Kösem, ilk bölümüyle ekrana geldi,

“Hanedanın ve devletin en kilit noktalarında tam kırk yıl duran Kösem’in aşkla, kanla, güç savaşlarıyla, büyük zaferler ve ağır yenilgilerle geçen ömrü hummalı ve titiz bir çalışmayla izleyicisini ekrana bağlamaya hazırlanıyor.” diyerek büyük merak yaratan ve uzun süren cast çalışmalarına sahne olan dizi, beklentileri karşıladı mı?

En çok merak edilen Safiye Sultan’ı canlandıran Hülya Avşar’dı belki de. Çünkü Avşar uzun zamandır dizilerde yoktu ve ağır bir rolün altına girmişti.

Son olarak da yönetmen Zeynep Günay Tan ile dekolte krizi çıkmıştı ve Timur Savcı oyunu Avşar’dan yana kullanmıştı. Bu ne kadar doğru ayrı bir tartışma konusu.

Ama ben burada bir setin hakiminin her zaman yönetmen olması gerektiğinden yanayım diyerek tarafımı belli edeyim.

Gelelim diziye, dizi genel olarak Muhteşem Yüzyıl: Aşk-ı Derun’un adeta bir yavrusu niteliğindeydi. Sanki her şey aynı sadece oyuncular ve tarih değişmişti. Müzikler bile birebirdi neredeyse.

Hülya Avşar’ı ilk bölümde biraz gergin ve kasılmış gördüm ama ilerleyen bölümlerde o alışmışlığı göreceğizdir. İlk bölümde beklentimin üstünde bir Safiye Sultan izledim ama daha dominant olmalı.

Umarım yüzüne botoks yaptırmıyordur, çünkü bir oyuncunun bütün mimiklerini öldürüyor.

Genç oyuncular arasında da yaygın olan moda kaş kaldırma, hatta kaş koçluğu denen uydurma bir iş kolu bile var... lütfen onlar da ifadelerini bozan kaşlar yaptırmasınlar.

Genç Kösem Anastasia Tsilimpiou, kesinlikle bu kadar araştırmaya değmiş. Çok doğru bir seçim, Meryem Uzerli seçimi gibi tam 12’den. Beren Saat’e dönüşecek olması ilk bakışta acaba olur mu dedirtti ama o geçiş de güzel olacak gibi.

Ekin Koç ile ilk röportajını yaparken tanışmıştık. O zaman da yetenekli ve enerjisi yüksekti, şimdi de güneş gibi doğdu, ilk zamanlarında tam bir ne yapacağını bilemez padişah olmuş bir de vicdanlı yani zaaflı ama onun bu zaaflarını törpüleyeceğini de göreceğiz zamanla.

13 yaşında Sultan Ahmed olan Ekin elbette daha büyük duruyor, aynı şey genç Mahpeyker Kösem için de geçerli, bu dizinin tarihi gerçekliğe en uymayan yanı ama bu bir dizi, yani kurmacadır efendiler diye düşünürsek tamamdır.

Cast a’dan z’ye kusursuz olmuş, büyük emek verilmiş ve ince düşünülmüş: Mete Horozoğlu, Aslıhan Gürbüz, Kadir Doğulu, Mehmet Kurtuluş, Berk Cankat, Erkan Kolçak Köstendil, Tülin Özen, Gülcan Arslan, Nadir Sarıbacak ve Esra Dermancıoğlu, hepsi rolüne oturmuş.

Ama Nadir Sarıcabak yine başka…, Sarmaşık'ta başka, Beş Kardeş dizisinde Nazım'da başka #muhteşemyüzyılkösem 'de bambaşka…

Tülin Özen’den de biraz daha dominant daha sağlam bir valide sultan bekliyorum.

Dediğim gibi reji, sanat yönetimi, kurgu vb Muhteşem Yüzyıl ile birebir, ancak ortada titizlikle ortaya çıkarılmış yine iyi bir proje var.

İlk bölümün sanat yönetiminde, makyajda vb. sorunlar vardı. Her sahnede müzik olması günümüz dizilerinin de sorunu olarak yine boy gösterdi. Ancak ilk bölümün günahı olmaz diyelim.

Diziye yine bir tarihçiler saldırısı başlayacağı kesindi. İlk atak Murat Bardakçı cephesinden geldi. Türkçe’nin Kösem’de dünya kadar yanlışla dolu şekilde kullanıldığı, daha doğrusu berbat edildiği yönünde görüşleri mevcut. Daha bizim ecdadımız öyle değil böyledir diyen bir güruh çıkacak, Timur Savcı hazırdır eminim....

Kanuni Sultan Süleyman’ın haşmetinin yanında Sultan Ahmed’in zaman zaman acziyete varacak halleri de ilgi çekecektir epey. Ancak elbette bir Hürrem ve Kanunin tutkusu, aşkı pek göremeyeceğiz gibi.

İzleyicinin en sevdiği entrika, taht oyunları vb. de bol bol eklenip daha dinamik kurgulu bir hale gelirse reytinglerde daha da çıkar ama ilk bölüm ivmesiyle giderse, bir çıkar bir yükselir gibi.

Her halükarda da en az 3-4 sezon da sürecektir. Başrollerinde Damla Sönmez ve Selda Alkor’un olduğu sinema filmi halinden çok daha iyi bir kalitede dizi izledik, zira, lakin....