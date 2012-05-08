Zeki Demirkubuz'un yeni oyuncusu kim olur?

Zeki Demirkubuz’un Yeraltı filminde oyunculuklar hayran bıraktırıyor. Leyla ile Mecnun’un İsmail Abi’si Serkan Keskin de orada. Ancak gördüğüme en çok sevindiğim isim ise Murat Cemcir.

O’nu Çalgı Çengi sinema filminden tanıyoruz ama bence hakkı verilmemiş ve şimdiye kadar yapılmış en iyi sit-com diye tanımladığım Üsküdar’a Giderken dizisindeki oyunculuğuyla gönlümü fethetti. Hala da bu dizinin devam etmemesine üzülürüm.

Cemcir, komedide yeni bir soluk kesinlikle, en başarılılardan olacak yetenekte. Filmde de bir o kadar başarılıydı, dramda da iyi olacağını gördüm.

Bence Zeki Demirkubuz’un bir sonraki filminin başrol oyuncusu Murat Cemcir olsun.

TNT- Kurtlar Vadisi durumu

TNT’nin durumuyla ilgili daha once analizler yaptım. Efe Önbilgin’in de ayrılışı ile iglili.

Ve giderek haklı olduğumu görüyorum. Kriz iyice patlak vermeye başladı. Saner Ayar kanaldan ayrıldı. Bundan sonra hangi kanalda olur dersek sadece şunu diyeyim Star TV olacağını hiç sanmam. Dün de Kurtlar Vadisi’nin sözleşmesinin yakında biteceğini öğrendik.

TNT, ilk açıldığından beri çok büyük paralar harcadı ve bunların karşılığını alamadı; diziler tutmadı, programlar beklenen ilgiyi görmedi; haliyle küçülecek ve starlara büyük paralar vermekten vazgeçecek yakın gelecekte. TNT’nin en büyük hatası daha en başında şu isim de bizde olsun, bu isim de bizde olsun, ne kadar istiyorsa verelim durumuydu maalesef. Ve maalesef star isimlerin bir kanalda olması yeterli değil. Keşke yavaş adımlarla gidilseydi.

Kurtlar vadisi ise nereye gider; dizinin 9-10 yıllık geçmişine bakınca pekçok kanalımızda yayınlandı; Show TV, Kanal D ve Star’ın ardından ATV ve de son TNT.

İnanın bu saatten sonra tahmin zor; Kanal D almaz, Star yeni bir vizyon oturtma çabasında, ATV karışık bir süreçte- satışı söz konusu, Show’da da maddi sıkıntı var- Muhteşem Yüzyıl’ı elinden kaçırdı....

Dizinin büyük bütçesine bakınca sonuç olarak işin işinden çıkamadım... Bu süreç sancılı geçer.

Dizilerimizde Ahmet Kaya

Hani televizyonda bir program başlıyor aynı türü başka kanallara sirayet ediyor ya, aynısı bu aralar diziler ve Ahmet Kaya ile yaşanıyor.

Önce Suskunlar dizisi, Ahmet Kaya'dan Siz benim neler çektiğimi Nereden Bileceksiniz şarkısı eşliğinde müthiş bir kullanım gerçekleştirdi.

Doğru konu doğru müzik eşleşmesiydi, etkisi de çok kuvvetli oldu; en çok da sosyal medyada.

Ve en son Kıvanç Tatlıtuğ, Kuzey- Güney dizisinde Ahmet Kaya'nın Kum Gibi'sini kendisi seslendirdi, tabii bu da yerinde bir kullanımdı. Tatlıtuğ'un söylemesi de ayrıca farklı oldu.

Mademki dizilerde Ahmet Kaya şarkıları dönemi başlattınız; benden bir demet Ahmet Kaya'nın en sevdiğim şarkıları tavsiyesi!.. es geçilmemeli!

Saza Niye Gelmedin Saza niye gelmedin/ Söze niye gelmedin Gündüz belli işin var/ Gece niye gelmedin

Yakamoz Yağmur yağar ıslanırsın vay aman/ Güneş doğar kaybolursun vay aman/ Ay ışığı der durursun vay aman/ Yakamozsun sen

Beni vur Beni vur... beni onlara verme/ Külümü al, uzak yollara savur/ Dağılsın dağlara, dağılsın bu sevdamız-öykümüz/ Ama sen ağlama dur

Şafak Türküsü Beni burada arama/ Arama anne/ Kapıda adımı, adımı sorma/ Saçlarına yıldız düşmüş/ Koparma anne ağlama

Ağladıkça Serhatta hep akşam oluyor/ Nasipsiz kıştan mı ?/ Yağmurdan mı yoksa aşktan mı ?/ Ağladıkça ağladıkça, dağlarımız yeşerecek/ Görecek göreceksin, ağladıkça ağladıkça



