Yine, önce biz yazdık asparagas haberciliği

Hadi magazin figürlerinin aşklarıyla ilgili asparagas haberler çıkartıyorsunuz tamam da insan sağlığıyla, yaşamıyla ilgili yanlış haberlere hiç tahammülüm kalmadı artık.

Twitter’da tweetlerle öldürülüp sonra diriltilen ünlü sayısı ve bunun haber yapılması hiç küçümsenmeyecek ölçüde

Ve en acı olanı bu durumdan, bunları haber yapanlar hiç rahatsız da değil...

Bir haber alma, asparagas çıkarma, basın açıklaması yapma ve tekzip mekanizması olarak Twitter;

En son yine Kötü Yol dizisinin yönetmeni Nisan Akman’ın beyin kanaması geçirdiği yazıldı. Twitter’da da yayıldı epeyce, siteler haber yaptı.

Ancak bu durumun asparagas olduğunu da ancak dizinin başrol oyuncusu Şükran Ovalı’nın attığı şu tweetten öğrendik.

"Çıkan haberler asılsızdır! Nisan Akman settedir. Sadece tansiyonu düşmüştür. Sıcaktan hak verirsiniz ki... Hasta olmayan insanı zorla hasta etmeyin"

Ahmet Mümtaz Taylan da yine Twitter’da "Nisan Akman ile konuştum az önce, rahatsızlığıyla ilgili haberler abartılı. Kendisi sağlıklı ve sette işinin başında. Geçmiş olsun..." dedi.

Yani vah ki vah....

Televizyonun en iyi sunucusu

Geçen hafta izlerken şaşkınlık geçirdim, bir yandan da bir yerden tanıyorum ama nereden diye düşündüm.

Ve iddia ediyorum ki son dönemde televizyonun en en iyi sunucu: Uraz Kaygılaroğlu.

Meğer çok kilo vermiş ve tam bir jön olmuş. Pis Yedili’den tanıyorsunuz onu. Fox’ta Kamuflaj adlı bir yarışmayla sunuculuğa başladı. Yarışma format olarak iddialı değil ama

Kaygılaroğlu o kadar rahat sunuyor ki sanki kırk yıldır ekranlarda...

Dili bile sürçmüyor. Hemen aklıma mesela son Altın Kelebek’teki sunucu hezimeti gelmişti.

İşte gelecek yıl Altın Kelebek’i Uraz Kaygılaroğlu sunsun...

Ya da bundan sonraki organizasyonlarda aklınızda olsun, bu yeteneği kaçırmayın!

Nihat Hatipoğlu programına yıllardır neden kadın konuk almıyor?

Bu soruyu her Ramazan’da Nihat Hatipoğlu hem iftarda hem sahurda en yoğunundan yayın yaparken sorarım. Star TV döneminde de hiç kadın konuk almadı programına. Bu kez seyircili yapıyor programlarını. Ama yine bu soruyu yanıtını kendime veremiyorum.

Nihat Hatipoğlu neden programına yıllardır kadın konuk almıyor?

Ramazan ekranında yine yeniden bezdiren sorular

Bazı Ramazan sorularımız var ki televizyona çıkan hocaya defalarca sorulmazsa olmuyor, böyle gelmiş böyle gidiyor, aynı cevaplar kafalara girmiyor:

Hocam oruçluyken denize girilir mi?

Hocam oruçluyken duş almak orucu bozar mı?

Hocam oruçluyken diş fırçalanır mı?

Hocam sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Hocam oruçluyken öpüşülür mü?

Hocam oruçluyken makyaj yapılır mı, ruj sürülür mü?