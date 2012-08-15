Yıldırım Türker hangi senaryonun başında?

24 Temmuz tarihli Türkiye’nin son on yılı dizi oluyor başlıklı yazımda daha fragmanı bile olmayan, çekimlerine başlanmayan ve şimdiden başarılı olacağını düşündüğüm bir diziden bahsetmiştim. Dizinin adı Kayıp Şehir ve yine sağlam bir Tomris Giritlioğlu projesi diyerek. Dizinin çekimleri başladı ve teaserı da yayınlandı.

Dikkat çekici bir noktanın altını tekrar çizmek istiyorum. Radikal’den ayrılan Yıldırım Türker, Kayıp Şehir’in senaryo ekibinin başında bulunuyor. Ekibinde ise Murat Uyurkulakve Hakan Bıçakçı var.

Başrolde iki önemli isim birlikte. Kadroda Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Cemşit’i usta oyuncu Ahmet Mekin, Altın Portakallı oyuncu Nazan Kesal, Uğur Polat, Gökçe Bahadır ve Tugay Mercan yer alıyor. Yönetmeni ise en son Bir Çocuk Sevdim dizisini çeken Cevdet Mercan.

Acun Ilıcalı’yı suçlamalar bitmeli artık

Acun Ilıcalı’nın Star TV’ye transferinden sonra anladım ki, Ilıcalı’nın üstüne gitmek için bile sırf haber yapılıyor, hamasi başlıklar atılıyor. Acun’u suçlar tarzdaki bu haberlerin kapsamı ise hep aynı; Acun geldi Star’daki şu şu diziler kaldırılacak. Anlaşılan o ki içinde Acun Ilıcalı adı geçsin de haber doğru yanlış olsun fark etmiyor yazanlar için.

Dün yine çıkan haber şöyleydi: 16 yıldır çalıştığı Show TV'den ayrılığı TV dünyasına bomba gibi düşen Acun Ilıcalı'nın transfer olduğu Star TV'de yarattığı etki de bir o kadar güçlü oldu.



Ilıcalı'nın kanala transferinin kesinleşmesinin ardından daha önce verdiği pek çok dizi siparişi kararını donduran Star TV yönetimi, mevcut dramalarla ilgili de son kararını verdi. Buna göre Ilıcalı'nın yakında ekrana gelecek 2 yarışmasına yer açmak için reytingleri çok da iyi olmayan diziler tek tek yayından kaldırılacak. Star TV ilk olarak bu haftabaşı Müjdat Gezen, Şebnem Sönmez ve Zafer Algöz gibi usta isimlerin rol aldığı komedi dizisi "İbreti Ailem"i bitirme kararı aldı. Ardından Deniz Çakır ve İbrahim Çelikkol'un oynadığı "İffet" dizisi bu sezon çekilecek 5 bölümün ardından ekran ömrünü tamamlayacak.



Orhan Kemal uyarlaması olan "Evlerden Biri" ve "İşler Güçler" dizilerinin de yakın zamanda aynı kaderi paylaşacağı ifade edildi. Acun Ilıcalı'nın Sergen ve Hülya Avşar ile jüri koltuğunda oturduğu "Yetenek Sizsiniz" yarışması 15 Eylül'de başlayacak ve cumartesi - pazar akşamları seyirciyle buluşacak. Ilıcalı'nın diğer yarışma programı "O Ses Türkiye"de de yine Murat Boz, Hadise ve Hülya Avşar'dan oluşan jürisiyle 1 Ekim'den itibaren pazartesi akşamları ekrana gelmesi planlanıyor. Kanalın yayın akışına göre yeni sezonda 3 akşamı Acun Ilıcalı'nın yarışmaları kapatacak ve salı akşamı Şampiyonlar Ligi maçı, çarşamba akşamı "Muhteşem Yüzyıl", perşembe Mahsun Kırmızıgül'ün imza attığı "Babalar ve Evlatlar", cuma günü de Gold Film'in "Dila Hanım" dizileri yayınlanacak.

Halbuki daha önce de yazdığım gibi yakın zamanda şimdiye kadar kanaldan giden ya da gidecek olan diziler, İffet, Bir Çocuk Sevdim zaten ömrünü tamamlamış ve her halikarda gidecek dizilerdi. Bir Çocuk Sevdim’in zaten Kanal D’den Star’a geçişiyle hatası başlamıştı, yanlış bir transferdi. Star geç bile kalmıştı kaldırmak için. İffet’e şu anda yeni transferler olduğu olacağı konuşuluyor ama o da daha önce yazdığım nedenlerden gidecektir, dönüşü yok.

Haberde geçen diğer dizi yaz sezonun yeni işlerinden İbret-i Ailem bu haliyle diğerlerinden farklı tabii ki; bu konuda Star’ın yanıldığını düşünüyorum devam etmesi gereken bir diziydi ama İşler Güçler ile İbret-i Ailem arasında kalmış olmalı ki kanal, daha güçlü bir komedi olan ve daha fazla kitlesi olan İşler Güçler’i tercih etmiş olmalı. Hani kanala şimdilik bir tane komedi yeter düşüncesiyle hareket edilmiştir. Bir de ayrıca İnsanlar Alemi gibi başarılı bir program da mevcut.

Ben Twitter’da bu adsız haber-yoruma kızan birkaç tweet attıktan bir süre sonra Star TV, Twitter sayfasında açıklama yaptı.

STAR TV ‏@startv

Star Yönetimden Açıklama: İşler Güçler ve Evlerden Biri yeni sezonda da Star ekranlarında yayınlanacak.

Evlerden Biri de iyi bir başlangıç yaptı, en azından gelecek sezonun sonunu görecek bir iş.

Özetle artık içinde Acun Ilıcalı geçen hamasi haberler bitsin artık.

Müşfik Kenter…

Sinema Yazarı Alper Turgut’ın tweetini paylaşmak istiyorum, benim de hislerimi anlatıyor.

‘Önce Metin Erksan şimdi de Müşfik Kenter... Sevmek Zamanı geldi geçti, şimdi cennet zamanı...’