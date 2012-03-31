TV’de ilk hashtag ne zaman başladı?

Medya Takip Merkezi (MTM), 19-25 Mart 2012 tarihleri arasını kapsayan diziler ve twitter hashtagi araştırması yapınca sanki bu trend, yeni daha dün başlamış gibi haberler okuduk.

TV’de hashtag döneminin 10 Şubat 2012 tarihinde 1 Erkek 1 Kadın dizisiyle başladığı ise kesinlikle doğru değil…

20 Aralık 2011 tarihli Diziler ve sosyal ortam Twitter* senkronize oldu yazımdan aktarayım:

‘Dizinin geçen gün yayınlanan bir bölümü esnasında diğer dizilere de ilham olacak türden farklı bir uygulama gerçekleştirdiğini gördüm twitterda. #babamicin hashtagi ile dizi yayınında Fox TV’de senkronize altyazı uygulaması yapıldı.

Dizi, kendi twitter sayfasından takipçilerine şöyle tweetlerle bu uygulamayı duyurdu;

Bu akşam #babamicin 'i izleyin, soracağımız soruyu takip edin Twitter'dan yanıtlarınızı gönderin.

Babanızın yerinde olmak ister miydiniz? Yanıtlarınızı #babamicin etiketi ile bekliyoruz.

Unutmayın, #babamicin etiketli tweetleriniz altyazı ile FOX'ta gözükecek! :)

Ve sonuç olarak bu yeni uygulamayla artık *Diziler ve sosyal ortam Twitter* senkronize oldu.’

TV’de hashtag dönemimiz 18 Aralık 2011’de Fox’ta Babam İçin dizisiyle başladı. Hatta dizi sadece hashtag vermedi, verdiği hashtagle yazılanları dizi yayını esnasında ekranda verdi. Yani hashtag sadece twitterda kalmadı.

Her hashtag de tt’ye girmiyor. Vurucu olmalı…

Şu aralar hashtagleri ile en başarılı diziler önce Suskunlar sonra Uçurum diyebilirim.

RTÜK ne karar vermiş?

Ben diyorum RTÜK’ün kafası karışık diye…

Neyse ki sevindirici haber geldi. 2 hafta diye konuşulan Muhabbet Kralı cezası 12 ve 19 Nisan’da program yayın saatinde belgesel yayınlama oldu.

Belgesel yayınlamanın bir ceza olması ironisine mi yanalım yıllardır, yoksa RTÜK’ün sonsuz tartışılır kararlarına mı?

Dipnot: Okan Bayülgen, seneye on8 Tv projesini hayata geçirecek ayrıca dizi sektörü ile ilgili de köklü değişiklikler yapma girişiminde olduğunu yazdım daha önceden…

Yani müsterih olunuz; Bayülgen, seneye belki haftada 5 gün olmaz daha az olur çünkü enerjisini yoğunlaştıracağı başka projeler var hem tv hem internet ile ilgili ama ekranda hep olacaktır.

Alkışlar; Beyaz’a; Dün programında stüdyoda bütün izleyicilere duvak giydirerek Barış Gelini Pippa Bacca’yı ölüm yıldönümünde andığı için.